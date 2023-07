Des centaines de dollars exigés pour des cours d’été au secondaire

Des parents doivent débourser plusieurs centaines de dollars durant l’été pour que leurs enfants au secondaire dans le réseau public puissent reprendre des cours ratés lors de l’année scolaire, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’accessibilité du service. Devant cette situation, les comités de parents interpellent Québec pour qu’il fasse « le ménage » et finance les cours d’été.

La décision de facturer ou non ces cours d’été varie d’un centre de services scolaire à l’autre. À Québec, le Centre de services scolaire de la Capitale offre des cours d’été par l’entremise de son portail de services éducatifs et redirige également les élèves vers des services externes en ligne, comme l’école Succès scolaire, un établissement d’enseignement privé non subventionné qui offre des cours à distance. Les montants varient de 175 $ à 565 $ cet été pour des cours de reprise au secondaire en mathématiques, en anglais, en français, en histoire ou en sciences, selon ce que Le Devoira constaté. Ceux qui veulent simplement reprendre un examen du ministère devront débourser 150 $ sur le site de l’école Succès scolaire.

À Laval, les parents doivent payer 325 $ pour un cours de reprise, tout comme au Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Au Centre de services scolaire des Draveurs, les frais sont de 380 $. Et au centre d’apprentissage en ligne du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, ouvert à tous les élèves du secondaire de la province, la facture varie de 260 $ à 340 $, selon le cours de rattrapage choisi.

Manque d’accessibilité ?

Ces montants et les différences d’un centre de services scolaire à l’autre font sourciller Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec. « Il y a un souci d’accessibilité. On s’adresse à des élèves qui ont certaines difficultés, qui ont besoin de faire du rattrapage par les cours d’été pour pouvoir continuer leur apprentissage », dit-il, en s’inquiétant des effets sur la réussite scolaire. « Les moyens de payer pour ceux qui sont en milieu défavorisé, c’est plus problématique. On vient pénaliser des gens qui sont déjà pénalisés. »

« C’est un dossier où on pourrait penser imposer une norme provinciale, pour qu’il n’y ait pas d’iniquité dans l’accès aux cours d’été, ajoute M. Martel. Il y aurait un ménage à faire. »

À la Fédération des comités de parents du Québec, on s’inquiète de l’accessibilité en ce qui concerne les frais, mais aussi en ce qui a trait à la possibilité même de suivre un cours d’été. « On aimerait que ce soit balisé, souligne son président, Kévin Roy. Les centres de services scolaires ne sont pas obligés d’offrir ce service, donc il y a un souci d’iniquité entre les établissements. » Il ajoute que Québec devrait financer les cours d’été pour favoriser la réussite scolaire.

Si plusieurs centres de services scolaires offrent des options payantes en ligne ou en présence, certains, en minorité selon les constats du Devoir, ont décidé de ne pas imposer de frais aux parents cet été. C’est notamment le cas du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, qui regroupe plus de 70 000 élèves sur l’île deMont­réal. Celui-ci explique que cette décision est discutée et prise annuellement.

« Nous sommes conscients que certains élèves ont été affectés par la période pandémique et croyons qu’il faut donner toutes les chances possibles aux familles dont les enfants ont été éprouvés dans leur parcours scolaire », écrit une porte-parole.

Les cours d’été sont également gratuits au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île, « par souci d’équité », précise une porte-parole.

Plusieurs raisons

Les centres de services scolaires qui facturent des frais invoquent de leur côté le fait que les cours d’été sont un service offert en dehors du cadre normal d’enseignement. « On doit donc facturer en fonction du service. L’objectif n’est pas de faire du profit, mais d’arriver à un équilibre budgétaire », explique une responsable aux communications du Centre de services scolaire des Chênes, à Drummondville, Andréane Proulx.

La facture s’élève à 250 $ pour des cours d’été, et l’établissement partage une plateforme de cours en ligne avec le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy et le Centre de services scolaire de la Riveraine.

« En dehors du calendrier scolaire, nous n’avons pas de budget du ministère associé à ça, renchérit Anne-Marie Bellerose, du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, à Trois-Rivières. Donc, pour nous, c’est une façon de payer les ressources dont nous avons besoin. »

Plusieurs établissements assurent néanmoins que la réussite des élèves prime. « Si quelqu’un rencontre des difficultés financières, on prend toujours un arrangement avec nos élèves et leurs parents, avec une entente par exemple. On ne va pas pénaliser un élève, on ne laisse pas des gens en plan », soutient Anne-Marie Bellerose.

Le Centre de services scolaire de Laval précise de son côté que les directions d’établissement assurent une vigie auprès de leurs élèves pour que les cours d’été demeurent accessibles à tous et qu’il y ait un soutien pour les familles qui auraient besoin d’aide financière. Des navettes sont également disponibles gratuitement.

Contacté à ce sujet, le ministère de l’Éducation indique que « la situation décrite correspond aux encadrements en vigueur actuellement ». « Le conseil d’établissement de l’école peut organiser des services éducatifs autres que ceux prévus par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire », écrit-on, ce qui inclut les cours d’été. La Loi sur l’instruction publique permet aux établissements d’exiger une contribution financière des parents pour l’utilisation de ces services.

De son côté, le cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a indiqué au Devoir qu’il ferait « des vérifications à cet effet ».