Québec vient en aide aux banques alimentaires

Le gouvernement Legault a annoncé vendredi une aide totalisant 34 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Les banques alimentaires, qui font face à une demande accrue en raison de la hausse du coût de la vie, recevront des fonds pour acheter de la nourriture supplémentaire et l’entreposer dans de nouvelles installations.

En cette période d’inflation record et de crise du logement, une enveloppe de 20 millions de dollars sur quatre ans en provenance du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sera distribuée au réseau des banques alimentaires pour l’amélioration des infrastructures d’entreposage de la nourriture fraîche.

Selon le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger, ces fonds permettront la construction de nouveaux bâtiments et d’usines de transformation, ainsi que l’achat de plus de camions.

« C’est vraiment une aide qui est structurante et je dirais même transformationnelle pour notre réseau. On est très satisfait de cette annonce-là, indique-t-il. De plus en plus, on récupère et on distribue des denrées fraîches : de la viande, des fruits, des légumes, des produits laitiers, du pain, et ça demande beaucoup plus d’espace réfrigéré, puis de congélation. »

À ces 20 millions pour la réfrigération s’ajoute une enveloppe de 14 millions de dollars sur cinq ans en provenance du ministère de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire. La somme doit servir à « lutter contre l’insécurité alimentaire » et six de ces millions seront d’ailleurs distribués « immédiatement ».

« C’est là qu’on voulait agir tout de suite d’une manière très concrète et pragmatique » , souligne au Devoir la ministre responsable, Chantal Rouleau.

« L’an dernier, le gouvernement du Québec a été obligé d’agir de manière urgente pour aider les gens et aider les banques alimentaires à obtenir de la nourriture, ajoute-t-elle la ministre. À partir de ça, on ne veut pas agir dans l’urgence, on veut être capable de mieux planifier les choses. »

Agir à la source

Près de 1200 banques alimentaires font partie du réseau québécois, qui nourrit à peu près 671 000 personnes par mois, selon les plus récentes données. Il s’agit d’une hausse de 33 % par rapport à il y a trois ans, et de 9 % depuis l’an dernier, selon le rapport Bilan-Faim 2022.

La directrice générale de Moisson Montréal, Chantal Vézina, est soulagée d’entendre que la ministre Rouleau souhaite lutter contre l’insécurité alimentaire.

« La volonté, je pense que ce n’est pas uniquement d’aider les banques alimentaires. La volonté, c’est de s’assurer que tous les Québécois puissent manger », dit-elle.

« L’objectif n’est pas de toujours mettre des millions, des millions et des millions pour l’achat de denrées, estime Mme Vézina. Je pense que l’objectif est de trouver des projets innovants. Il n’y a pas de solution magique, mais on doit trouver certaines façons de travailler pour au moins avoir une certaine pérennité, avoir un effet durable aussi pour le phénomène de l’insécurité alimentaire. »