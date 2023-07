Le temps en offrande

Les vents, la pluie, la neige et jusqu’aux oiseaux, ces peuples de l’azur, teintent nos dispositions d’esprit et dictent nos quotidiens. Au gré de ses pérégrinations récentes, notre collaboratrice Monique Durand ouvre quelques pans de ciels, d’ici et d’ailleurs, où passent le vent des jours et l’éclair des oiseaux. Premier de huit articles.

Traversier de Baie-Sainte-Catherine–Tadoussac, 29 janvier dernier. Soleil blanc, le paysage pétrifié de froid — 40 degrés au compteur. Le Saint-Laurent est d’étain, et la rivière Saguenay, une cafetière vieil argent renversée. Les montagnes du fjord sont grisâtres, tachetées de lait. Un petit vent agite le faîte des épinettes. Tout le paysage est figé dans un dégradé allant du blanc de la neige au noir de l’oiseau que j’observe, une corneille, plantée au bout du mât du Jos-Deschênes II. Elle n’est ni racée ni colorée, un peu méprisée car trop commune à travers le globe, son cri rauque comme un vieux klaxon. Mais sa couleur d’ébène rend le ciel plus bleu, la neige plus blanche. Et, en cette seconde, le gris plus gris.

« Je voudrais dire un mot de la Nature. » Ainsi commence un ouvrage du célèbre naturaliste Henry David Thoreau. La série que vous lirez cet été voudrait, modestement, dire un mot des vents, du soleil et de la pluie. Un mot des variations du temps qu’il fait, modulant celles de nos humeurs, infléchissant nos santés physique et psychologique. « Le nombre de jours de brouillard dans sa vie est-il sans importance ? » demande Thoreau. Nous sommes les enfants de paysages et de climats, sculptés par les ciels où nous infusons.

Même en ce XXIe siècle, les vents demeurent une sorte de mystère. « Ils dorment dans leurs prisons profondes », écrivait le poète portugais Camões au XVIe siècle. Flux imprévisible qui peut aller « de la rafale au zéphyr », selon les mots de l’historien Alain Corbin, spécialiste des sensibilités.

Le musée André Malraux du Havre, au nord de la France, présentait il y a quelques mois une exposition intitulée Le vent. Cela qui ne peut être peint. Fascinante histoire de sa représentation. Durant l’Antiquité, il s’incarne dans des divinités et prend des formes humaines. « Éole » et « Borée », mots d’origine grecque, sont restés dans notre vocabulaire. Jusqu’aux visions plus contemporaines. Claude Monet peint en plein air, sur le motif, cheveux ébouriffés par la brise à Belle-Île-en-Mer, au large de la Bretagne. Dans L’hommage à Rosa Luxemburg, Jean Paul Riopelle rend le vent plus vent que nature dans les mouvements d’ailes des oies qu’il trace.

Retour sur le Jos-Deschênes II. J’ai abaissé mon siège de pilote. Je suis toute donnée au ciel que traversent des couches ouatées et des bancs cotonneux. La corneille, elle, n’a pas bronché, indifférente au froid sibérien. Le décor entier grelotte, pas elle, stoïque au bout du mât, semblant défier le climat.

Comment parler des ciels sans parler de leurs choeurs ailés ? « L’oiseau incarne une passerelle entre réel et imaginaire, avance l’auteur Jean-Yves Barnagaud, son pouvoir évocateur est universel. » Il représente le « discret triomphe du sauvage en ville ». Pour l’ornithologue amateur Jean-Noël Rieffel, l’observation des oiseaux compose une véritable école du regard. « Ils nous rendent le temps en offrande, en nous enseignant le silence, la patience, nous interrogent sur notre rapport au temps, la fragilité de nos existences. »

Un peu comme si nos vies sur écrans souhaitaient un appel d’air, le tourisme de l’oiseau connaît un véritable engouement. Entre les divers festivals de l’oiseau, celui de Rimouski au printemps, celui de la Côte-Nord à l’automne, et autres « chemins sonores » et « défis ornithologiques » proposés dans les parcs nationaux, les Québécois s’entichent des vertébrés à plumes. Les abonnements à la revue QuébecOiseaux ont bondi de 20 % en 2022 ! Et il ne faut pas y voir que l’effet COVID !

Mais il n’y a pas que les oiseaux qui soient peuples de l’air. Il y a ces humains qui habitent les immensités venteuses, souvent établis près des mers. Comme à Tête-à-la-Baleine, sur cette Basse-Côte-Nord égarée dans les confins du Québec maritime. Ou aux îles Féroé, cailloux perdus dans l’Atlantique Nord, où il pleut les trois quarts de l’année. Il en sera question cet été.

Le Jos-Deschênes II trace son chemin dans la soupe de glaces flottantes qui raclent et grincent. Depuis le siège où je suis attelée, je ressens les courants vrombir et la puissante confluence des eaux de la rivière et du fleuve pulser sous notre transbordeur.

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

« À la fin du XVIIIe siècle s’est intensifiée la sensibilité de l’individu aux phénomènes météorologiques », affirme l’historien Alain Corbin. S’est développé graduellement ce qu’il appelle un moi météorologique. « Les aléas du moi reflètent les aléas du ciel », explique-t-il. Le temps qu’il fait affecte nos humeurs, moral en berne ou en joie. Affecte la libido, exacerbée par la chaleur. La lumière du soleil permet au corps de sécréter la sérotonine, un neuromodulateur impliqué dans la régulation des comportements et du tempérament. Et puis, ça n’est pas une légende urbaine, ongles et cheveux poussent plus vite quand il fait chaud ! La météo influence aussi notre concentration. D’après le météorologue et auteur Louis Bodin, la meilleure température pour focaliser notre attention serait 17 degrés. Le vent favoriserait l’insomnie, la migraine et les AVC, rapporte le site Top Santé. Deux cocasseries : selon des chercheurs, quand il fait beau, les pourboires sont plus généreux ! Et quand il pleut, la droite a plus de chances de l’emporter que la gauche !

Même les oiseaux influent sur nos climats intérieurs. L’ornithologue Rieffel fait état d’une étude de biologistes de l’Université Carleton, à Ottawa, établissant une corrélation entre le chant des oiseaux et le stress. « Des patients soumis à des sons naturels, tel le chant des oiseaux, ont une meilleure santé générale. » À des degrés divers, nous sommes tous météo-sensibles, chacun, chacune en fonction de sa morphologie, de ses antécédents génétiques et, si j’ose dire, de son histoire géographique.

Le Jos-Deschênes II progresse toujours sur la rivière Saguenay. La rive orientale se rapproche. Pelotonnée dans mon cockpit chauffé, je profite de ces derniers moments d’une bienfaisante torpeur, avant de reprendre ma route glacée. La corneille n’a pas bougé, perchée au bout du mât.

Dans le monde antique, les humains lisaient dans le ciel le sort qui les attendait. La divination par l’observation du vol des oiseaux fut largement pratiquée. En Grèce, le mot « ornis » (oiseau) signifiait aussi présage. Avec le développement de la science, les humains sont passés « des invocations aux prévisions », assure Alain Corbin, cessant de croire en l’intervention divine pour expliquer les palpitations atmosphériques. Le ciel s’est laïcisé, en quelque sorte.

Aujourd’hui, les moindres soubresauts célestes sont analysés, fichés par des satellites munis de senseurs sophistiqués et des sondes présentes sur le nez des avions. La météo en temps réel est disponible sur nos téléphones. Des chaînes télé se spécialisent dans la prévision. La fiabilité prévisionnelle atteint 15 jours, contre 8 jours il y a vingt ans. « Ces données nouvelles ont aboli l’effet de surprise », note Alain Corbin. Pourtant, pourtant… Nos parapluies sont encore souvent en défaut de concordance avec la pluie ; la première neige nous saisit encore ; les tempêtes, les tornades, les déluges parfois nous prennent de court. La météo n’est pas une science exacte. « […] on ne peut pas définir les vitesses et positions de chaque particule de l’atmosphère, ni même chaque masse d’air ou chaque nuage, ni leur température, humidité et celui du sol et des océans », explique Ville en vert sur son site. « Bref, il y a trop de données. » « Ils nous enverront ce qu’ils voudront », disait mon vieux voisin gaspésien d’un haussement d’épaules, achevant au grand vent, sur une marche d’escalier, la cuisson lente de sa vie.

Le traversier a accosté. La corneille s’est envolée. Me reviennent des mots de Rieffel : « Nous sommes des oiseaux de passage, avec le devoir de capturer des fragments de l’éclat de ce monde que nous traversons à la hâte. » Les véhicules s’agitent vers la sortie du Jos-Deschênes II dans des volutes de fumée pâle. Un matelot à la moustache figée de frimas me salue. Cap sur mes ciels du Nord. Ma beauté.