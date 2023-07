Dans l’ombre de la ligne bleue, des locataires poussés vers la sortie

Des locataires d’un immeuble de la rue Jean-Talon Est, situé à quelques pas d’une future station de la ligne bleue du métro de Montréal, dénoncent les manoeuvres « intimidantes » et « insistantes » de leur propriétaire pour les chasser des lieux. Des allégations niées en bloc par les gestionnaires de l’endroit.

Jessy Caseres et Edward Morillo sont les parents d’une grande famille reconstituée de six enfants. Nouvellement résident permanent, M. Morillo occupe avec sa famille le deuxième étage d’un immeuble résidentiel de l’arrondissement de Saint-Léonard. L’endroit est à un jet de pierre des terrains où seront creusées dès 2024 les stations Langelier et Lacordaire de la ligne bleue du métro.

Le couple dit avoir subi des pressions des gestionnaires de l’immeuble pour quitter l’endroit, tout comme quatre autres ménages habitant l’édifice, qui se sont confiés au Devoir. Le propriétaire dit vouloir effectuer des travaux de rénovation majeurs.

12 % C’est la hausse qui était indiquée sur l’avis d’augmentation de loyer que les locataires de l’immeuble de SaintLéonard ont reçu en mars dernier.

« Tout ça, c’est imbibé d’eau », indique d’emblée M. Morillo, les yeux levés vers le plafond de son salon, couvert de cloques de gypse. Plus loin, un plancher sans revêtement mène à une salle de bains où le plafond est défiguré par une boursouflure d’une trentaine de centimètres. « Dans la douche, il y a de la moisissure qui sort », renchérit le fils de M. Morillo, visiblement gêné par cette observation.

Or, si la famille dort mal, ce n’est pas qu’en raison des robinets défectueux qui coulent en permanence, des moisissures sur les murs ou des plafonds gonflés d’eau.

Le 17 mars dernier, les locataires ont reçu un avis d’augmentation de loyer de 12 %, alors qu’aucun de leurs multiples appels à l’aide n’avait donné lieu à des travaux dans leurs logements. « Nous avons refusé l’augmentation », explique le couple Caseres-Morillo. Quelques jours plus tard, le 29 mars, l’administrateur de l’immeuble se présente à sa porte pour lui faire signer une résiliation de bail. Atterré, M. Morillo acquiesce. L’administrateur aurait en outre refusé leurs paiements de loyer sous prétexte de la « démolition imminente de l’édifice », disent-ils.

Roland Boyer, un voisin, dit quant à lui avoir reçu une offre verbale de « minimum 5000 $, et [les propriétaires] payaient le déménagement », pour résilier son bail. Bien que plusieurs de ses voisins aient dit oui à cette offre, il s’est finalement entendu avec les deux gestionnaires de l’immeuble, Meyer Elhadad et David Hai Benarroch, sur une hausse de loyer acceptable afin de demeurer dans son logement.

Une offre similaire a été faite à sa voisine du dessous, Maria Eugenia Rivas Avila, qui aurait elle aussi subi des pressions des administrateurs. « Ma fille habite ici, en bas. Ça fait des années qu’on habite ici, on ne veut pas bouger », souligne la locataire. Son logement a été envahi par des moisissures dans la dernière année. Mme Rivas Avila dit avoir effectué toutes les rénovations à ses frais.

Lucy Faride Cadavid vit de son côté avec un trou dans le plafond de sa salle de bains qui n’a pas été réparé malgré des demandes répétées auprès des gestionnaires de l’immeuble. On lui a aussi proposé une résiliation de bail : « Ils nous ont dit : “Si vous quittez, on peut conclure un arrangement.” » La locataire constate de nombreux départs autour d’elle : « Le monsieur de l’autre côté, il a habité ici 28 ans ; il a quitté. La madame d’en face, elle a quitté [aussi]. Au deuxième étage, l’appartement 8 n’est plus occupé depuis deux ans. »

« Ce n’est pas comme si l’immeuble était négligé »

Meyer Elhadad, qui assure la gestion de l’immeuble, dont les propriétaires habiteraient au Venezuela, a fait savoir par courriel au Devoir qu’il ne « pense pas » que l’immeuble « ait de graves problèmes ». « J’avais un appartement rempli de moisissures, mais nous avons effectué les travaux. J’ai fait retirer le mur et la Ville est venue avec des inspecteurs », relate ce dernier par téléphone.

« Ce n’est pas comme si l’immeuble était négligé », ajoute le gestionnaire. Les fenêtres de l’immeuble ont été remplacées il y a un an, pour un coût d’environ 100 000 $, et les infiltrations d’eau seraient causées par leur installation, explique-t-il. « Nous sommes activement engagés dans la résolution de ce problème », a-t-il assuré par message texte au Devoir.

Sur les lieux, nous avons pu relever des traces de moisissure autour des fenêtres de trois des quatre appartements visités. Trois locataires ont indiqué que les moisissures étaient de retour à peine quelques mois après les travaux.

Le propriétaire a contracté un prêt hypothécaire sur l’immeuble de près de 1,6 million de dollars auprès d’un prêteur privé en 2020, selon des documents consultés par Le Devoir.

L’attrait du futur métro

D’après les locataires rencontrés par Le Devoir, l’arrivée prochaine de la ligne bleue du métro pousse les propriétaires à monter les loyers.

Mario Tardif, organisateur communautaire à Action Dignité de Saint-Léonard, constate d’ailleurs une augmentation des cas de locataires poussés vers la sortie par leurs propriétaires le long de l’axe Jean-Talon. « Ce qu’on sait, c’est que depuis que l’annonce [des travaux de prolongement] a été faite, on a plus d’appels dans cette zone-là », dit le porte-parole. Son organisation note aussi davantage « de demandes de reprise de logement, de rénovictions […], de gens qui se font mettre dehors sans [que soient suivis] les chemins légaux ».

Les visages de la crise

Bien qu’un logement étudiant ait été proposé en urgence à la famille de Jessy Caseres et Edward Morillo, le couple ne compte pas déménager, tout comme d’autres ménages questionnés par Le Devoir. Épaulé par Sylvie Lavigne, porte-parole du Comité logement de La Petite-Patrie, il effectue présentement des démarches en prévision d’une intervention du Tribunal administratif du logement.

« C’est trop compliqué de trouver [un logement], c’est bien trop cher », se désole le couple.

Sylvie Lavigne se désole, quant à elle, des manoeuvres employées par les gestionnaires de l’endroit pour en chasser les occupants. « C’est toujours à peu près le même genre d’immeuble [et de locataires], des gens qui sont là depuis longtemps et qui ne paient pas un haut loyer. [Les gestionnaires] vont trouver toutes sortes de subterfuges pour se débarrasser de ces locataires-là. »

Mme Lavigne souligne la grande difficulté pour bien des ménages de se trouver un nouveau toit en pleine crise du logement. « On voit des gens qui travaillent, mais qui ne peuvent plus se permettre un loyer », rapporte-t-elle. « Et à [ce phénomène] s’ajoute la multiplication des enquêtes de crédit, où on va même demander un rapport d’impôt. […] Les propriétaires cherchent des personnes célibataires et bien nanties, capables de payer », dénonce-t-elle.

Maintenant, « on condamne quasiment des gens à la rue — ou alors à se retrouver dans des logements en plus mauvaise condition », ajoute celle qui défend les droits des locataires depuis 27 ans