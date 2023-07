Plus de 200 000 Montréalais sans électricité en pleine vague de chaleur

Plus de 200 000 Montréalais sont privés d’électricités (et donc de ventilateurs et d’air climatisé), jeudi après-midi, alors que la métropole traverse un épisode d’intense chaleur.

Cela représente environ un cinquième des ménages montréalais qui se retrouvent sans courant. L’ouest de l’île est particulièrement touché.

Hydro-Québec place le blâme sur « le déclenchement d’un mécanisme de protection sur une [des] lignes de transport à haute tension ».

Le déclenchement d'un mécanisme de protection sur une de nos lignes de transport à haute tension cause présentement des #pannes dans le ouest de l'île de @MTL_Ville. Les secteurs les plus touchés sont @CDN_NDG, @ArrSaintLaurent, @CoteSaintLuc, @hampsteadqc, @kirkland_de, @SP_VMR,… — Hydro-Québec (@hydroquebec) July 6, 2023



Aucun moment n’a été avancé par la société d’État pour le retour du service.

Plus de détails suivront.