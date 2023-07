La Défenseure fédérale du logement confirme le manque d’abordabilité et de disponibilité

La nouvelle Défenseure fédérale du logement confirme les problèmes d’abordabilité du logement et du peu d’options disponibles pour se loger, particulièrement pour les ménages à faible revenu, dans l’ensemble du pays.

La nouvelle Défenseure fédérale, Marie-Josée Houle, nommée en février 2022, a ainsi dévoilé son rapport annuel 2022-2023.

Il est en bonne partie basé sur des observations en ligne qui lui ont été adressées de la part de personnes qui éprouvent des problèmes à se loger, de groupes de défense des locataires, entre autres. Elle a aussi visité plusieurs localités au pays.

Mme Houle rapporte avoir entendu des demandes pressantes pour du logement social, du logement abordable et une plus grande protection des locataires.

Elle note par exemple qu’au cours de la dernière année, l’inabordabilité du logement a été citée comme un problème dans 77 % des observations du public.

Les difficultés à trouver un logement ont été évoquées dans 61 % des observations reçues.

Plusieurs recommandations sont adressées aux différents ordres de gouvernement, notamment celle de s’assurer que les programmes de la sécurité du revenu offrent un revenu suffisant pour se loger.

Au fédéral, bien qu’une Stratégie nationale sur le logement ait déjà été adoptée, qui reconnaît le droit au logement, elle suggère de créer un groupe de travail et d’y intéresser aussi les ministères de la Santé, de la Justice, des Anciens combattants et de l’Immigration, par exemple.

Réagissant à la publication du rapport, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) a réitéré ses demandes au fédéral, comme celle de réaffecter les sommes prévues à sa Stratégie nationale sur le logement au logement social.

Le FRAPRU souhaite aussi que le gouvernement fédéral lance un programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles locatifs à des fins de logement social, en y incluant des subventions suffisantes pour garantir le retour dans les lieux des locataires.