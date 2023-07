La réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest débute avec des subventions

La réfection de la rue Sainte-Catherine se prolonge vers l’ouest cette année, et la Ville de Montréal veut soulager les commerçants. Quelque 1,5 million de dollars par année seront versés aux marchands touchés par ce chantier d’envergure, qui fermera la rue à la circulation automobile.

Les travaux débuteront le 7 août 2023 et doivent se terminer en 2025. La facture du remplacement des canalisations d’eau entre les rues Mansfield et Peel et du réaménagement de cette artère commerciale avoisine les 66 millions de dollars.

Chacun des commerçants y ayant pignon sur rue recevra un chèque de 5000 $ dès le début des travaux. Puis, les pertes liées à la fermeture temporaire de la rue seront compensées jusqu’à hauteur de 40 000 $ « par exercice financier », si ces pertes dépassent 5 % du bénéfice brut de l’entreprise. Certains marchands établis sur la rue Metcalfe, soit entre la rue du Square-Dorchester et la place Mount Royal, auront aussi droit à cette aide.

C’est un « coup de pouce » pour tous ceux qui verront un chantier leur casser les pieds durant trois ans, a soutenu en point de presse Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal. « Nous avons élargi l’aide qui leur est dédiée afin de soutenir encore plus de commerçants et de leur permettre d’adapter leurs pratiques d’affaires dès le début du chantier. »

Des canalisations du XIXe siècle

Les conduites souterraines dans ce secteur du centre-ville datent de la fin des années 1800, a souligné la responsable des infrastructures au comité exécutif, Émilie Thuillier. Tout un « spaghetti du tuyau » se cache sous terre, ce qui demandera aux ouvriers de travailler presque « à la mitaine » pour déterrer le tout sans rompre l’un d’eux.

Avant le remplacement de ces canalisations, prévu pour 2024, un examen archéologique des lieux sera aussi effectué.

À terme, le réaménagement de la rue Sainte-Catherine en 2025 permettra aux piétons de gagner 60 % d’espace, à l’instar de la portion de la rue déjà refaite, plus à l’est.

La Ville ne craint pas trop les impacts du chantier sur le tourisme. « Nous, on voit les travaux parce qu’on y habite », a noté Émilie Thuillier, mais un sondage auprès des visiteurs indique qu’ils sont satisfaits de leur expérience à presque 100 % malgré les travaux antérieurs sur Sainte-Catherine. Les ouvriers travailleront essentiellement de jour, mais certains pans du chantier auront lieu la nuit, notamment lorsque la fermeture d’un commerce s’avère inévitable.

Une séance d’information publique se tiendra sur Zoom le 19 juillet afin de répondre aux questions plus pointues des citoyens.

La réfection de la rue Sainte-Catherine se prolongera au-delà de 2025 en direction de la rue Bishop, voire Saint-Marc.