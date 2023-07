«Bonjour Montréal» est désormais clamé en lettres géantes au Vieux-Port

Un nouvel emblème de la métropole a été dévoilé mercredi au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal. Et Tourisme Montréal espère qu’il devienne une destination prisée de ceux qui désirent immortaliser en photo la ligne d’horizon de la ville.

Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, cette nouvelle structure clamant « Bonjour Montréal » en lettres géantes offre l’une des « plus belles vues de Montréal », note le directeur général de l’organisme touristique, Yves Lalumière, qui participait au dévoilement de l’installation. « “Bonjour Montréal” est une signature à la fois universelle et unique qui incarne le caractère singulier de Montréal, alliant hospitalité et origine francophone », affirme-t-il

La structure de 5286 kilogrammes a requis une somme de 650 000 dollars, dont 500 000 de fonds fédéraux ; Tourisme Montréal a épongé le reste de la facture. C’est moins que ce qui a été déboursé pour une installation similaire au square Nathan Phillips de Toronto, précise Aurélie de Blois, porte-parole de l’organisme. Il s’agit selon elle d’un investissement qui en vaut la peine, car ce « Bonjour Montréal » sera photographié et partagé sur les réseaux sociaux pour des années à venir.

Fabriqué à Montréal par des entreprises locales, il est composé de bois « provenant de frênes abattus en raison de l’agrile », explique Tourisme Montréal. De dos, les visiteurs peuvent admirer un effet miroir qui capte la lumière du soleil.

« Aujourd’hui, avec l’installation de ce magnifique “bonjour”, nous voulons contribuer à renforcer l’expérience positive des touristes », a lancé Guillaume Brossard, du Port de Montréal. « Pour chaque personne qui va passer ici, ce nouveau signe de bienvenue va représenter un accueil chaleureux, un accueil à l’image des Montréalais et Montréalaises, et ça va marquer le début d’une visite mémorable. »

Pour Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa et représentant de Développement économique Canada, il s’agit d’une « infrastructure hautement stratégique » pour la ville. « Ce nouvel attrait quatre saisons deviendra rapidement, j’en suis certain, une représentation forte de la métropole. »