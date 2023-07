À Lac-Mégantic, 10 ans plus tard, choisir le tourisme de mémoire pour éviter le tourisme noir

« C’était où, le Musi-Café ? » « Connaissais-tu des gens parmi ceux qui sont morts ? » « Où étais-tu ce soir-là ? » Après la tragédie de Lac-Mégantic, dont on souligne les 10 ans jeudi, les Méganticois ont été fortement interpellés par les touristes curieux. Pour éviter de devenir une destination de tourisme de catastrophe, la Ville a plutôt planché sur un tourisme de mémoire.

Au lendemain de la tragédie du 6 juillet 2013, le centre-ville de Mégantic est confiné. Des clôtures délimitent la zone sinistrée, mais les médias et les touristes curieux s’y rendent tout de même. « Les visiteurs arrivaient de la rue Frontenac, ils se stationnaient à proximité et regardaient par les clôtures », se remémore la responsable des communications à la Ville, Karine Dubé, rencontrée à la gare patrimoniale.

La tragédie a attiré beaucoup de gens, se souvient pour sa part Paul Dostie, un résident de Lac-Mégantic. « Il y avait trop de caméras. C’est comme si on était obligés de vivre dans le regard des autres. On était obligés d’être résilients, parce qu’on nous filmait et qu’on nous disait qu’on était résilients », explique celui qui est aujourd’hui à la retraite.

Dix ans plus tard, la municipalité s’attend à un retour marqué des touristes, mais a trouvé des moyens pour protéger sa population. De l’Espace mémoire aux panneaux d’interprétation, différentes installations ont été pensées au fil des années. Après plusieurs consultations publiques, la Ville a notamment décidé de faire son devoir de mémoire en créant le parcours de commémoration en plein air La Marche du vent, mais rien qui inciterait au voyeurisme.

Un tourisme de mémoire

Face au flot de questions des touristes après le drame, la Ville a donc décidé rapidement d’installer la Maison du temps, un kiosque d’informations qui répondait aux interrogations concernant la tragédie ferroviaire. Pour la population, il était possible d’y diriger les visiteurs.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Une fois la poussière retombée, les citoyens et la municipalité ont entamé un processus de consultation publique afin de s’assurer que les touristes ne viennent pas seulement pour contempler les vestiges de la tragédie. D’emblée, le souhait était de s’éloigner du tourisme macabre. « Le tourisme macabre est défini comme étant l’acte de voyager vers des sites, des attractions, des expositions qui sont associés à la mort, à la souffrance », explique Taïka Baillargeon, docteure en études urbaines et touristiques. À Lac-Mégantic, l’idée était plutôt de parler de tourisme de mémoire, indique Karine Dubé.

La nuance entre les deux formes de tourisme est l’éthique derrière la pratique. « Il y a tout un pan [du tourisme macabre] qui rend les gens en général très mal à l’aise. Il est lié à la capitalisation, à la consommation, à la spectacularisation du drame », avance Taïka Baillargeon. Visiter les camps de concentration ou suivre les traces du trafic de drogue en Colombie, voilà des exemples d’un type de tourisme qui a gagné en popularité, mais qui peut affecter la population locale. Après l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans, « il y avait des autobus [touristiques] qui passaient et il y avait des pancartes [indiquant] “Touristes, partez, on ne veut pas vous voir” », raconte Mme Baillargeon.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

À Lac-Mégantic, on trouvait primordial, pour la population, de ne pas devenir ce genre d’attractions. « Pour nous, le tourisme de mémoire, c’est vraiment d’aller dans différents sites pour comprendre ce qui est arrivé, pour que les gens comprennent aussi comment on s’est relevés. Lac-Mégantic n’est pas seulement une tragédie. Lac-Mégantic est beaucoup plus qu’une tragédie », rappelle Karine Dubé.

Mieux vaut prévenir

Les citoyens et les responsables des installations touristiques sont accompagnés depuis le début par une équipe d’intervention psychosociale du CIUSSS de l’Estrie. En amorçant les réflexions sur les commémorations, cette équipe de proximité a mis au point un guide psychosocial à distribuer dans les milieux en contact avec les touristes. « Le guide devient un prétexte à rencontrer les commerçants, les gens du tourisme, de l’hébergement, du commerce de détail, les restaurateurs, les tenanciers de bars », explique Cindy Stewart, technicienne en travail social.

Un visiteur qui s’intéresse à notre histoire, c’est quelqu’un d’important.

Jusqu’où les employés sont-ils prêts à aller pour répondre aux questions des touristes ? Comment se préparer à accueillir ces derniers ? Où les rediriger pour plus d’informations ? Ces pistes de réflexion ont été pensées en amont par l’équipe. « L’objectif, c’est de réfléchir à comment on peut se respecter dans son choix ou non d’aborder le sujet tout en étant capable de répondre à la personne qui a une question valide », renchérit Audrey Auclair, travailleuse sociale. D’autant plus que les travailleurs sont de plus en plus jeunes. Certains d’entre eux allaient entrer à l’école primaire au moment du drame et peuvent difficilement expliquer à des touristes les événements.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Respecter le rythme de guérison

Depuis sa retraite, Paul Dostie a rejoint les rangs du collectif international Greeters, qui rassemble des bénévoles offrant des visites guidées gratuitement aux touristes. Selon lui, ceux qui viennent le font pour d’autres raisons que la catastrophe. « Ils ne viennent plus pour voir la tragédie, pour voir s’il y a un os qui traîne. Ils viennent voir comment on se reconstruit », mentionne-t-il. Attablé en face de la gare, il vante les attraits de sa région : l’Observatoire du Mont-Mégantic, la culture qui se fait riche et l’accès à la nature.

M. Dostie a décidé de regarder vers l’avenir. En marchant dans la nouvelle rue principale, qui a été déplacée, il remarque les points de vue vers le lac qui ont été pensés à la suite du drame. « Quelqu’un qui traverse Mégantic aujourd’hui voit le lac. Il est forcé de se tourner vers le beau côté du monde. Nous, on avait besoin de ça. Tout ce qu’on voyait, c’était la tragédie. »

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Le rythme de guérison de chacun n’est pourtant pas le même. « La maison de personnes âgées située juste de l’autre côté de la rue a vu brûler son centre-ville », note-t-il. Pour ces personnes, le deuil de la ville comme elles l’avaient connue est plus difficile. « Ce qu’il faut comprendre, c’est que nos citoyens ne sont pas rendus nécessairement à la même place », ajoute Karine Dubé, aux communications de la Ville, en rappelant l’importance de respecter le cheminement de chacun.

Pour respecter la population locale, Taïka Baillargeon souligne l’importance de suivre les terrains tracés pour les touristes. « Allez vers ce qu’on vous offre. Informez-vous, soyez au courant de comment la population prend les choses […] Comment elle réagit à l’image qu’on propulse d’elle. »

À Lac-Mégantic, les touristes seront toujours les bienvenus, selon Mme Dubé, puisqu’ils ont été solidaires dans les moments les plus difficiles. « Pour nous, un visiteur qui s’intéresse à notre histoire, c’est quelqu’un d’important », conclut-elle.