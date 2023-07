À Québec, l’entraide face à l’absence d’autobus

Il y a bien l’espoir nourri par l’entente de principe annoncée tôt mercredi matin, mais il y a aussi les obligations de la vraie vie. Ils ont été plus de 3000, sur une page Facebook citoyenne, à demander de l’aide pour se déplacer dans la ville de Québec ou à offrir de dépanner de purs inconnus, coincés en raison de la grève des autobus du Réseau de transport de la capitale (RTC). Le Devoir a pris quelques passagers à son bord.

En matinée dans le quartier Saint-Roch, Delphine Parrent monte dans notre voiture. Elle est arrivée samedi de Pau, dans le sud-ouest de la France.

« Je suis très attachée à la solidarité, j’y crois beaucoup », dit la travailleuse sociale. Elle n’aurait pas pu tester la fraternité québécoise plus rapidement.

Mardi, trois jours après son arrivée au pays, elle a demandé de l’aide sur le groupe Facebook « Entraide RTC en Grève Québec ». Elle devait se rendre, le lendemain, à une entrevue d’embauche dans une garderie de Sainte-Foy.

Sur le chemin d’une quinzaine de kilomètres qu’elle parcourt avec Le Devoir, elle salue l’altruisme dont elle a été témoin jusqu’ici. « Ce système d’entraide qui a été mis en place sur les réseaux sociaux, c’est à l’image de ce pour quoi je suis venue ici et ce que j’ai senti de loin, de mon pays. C’est une belle coïncidence », relève-t-elle.

Après, elle se demande comment elle pourra bien rentrer à la maison. « C’est impressionnant quand on débarque quelque part de se dire qu’on doit se débrouiller. Les taxis, c’est assez onéreux », souligne Mme Parrent. Elle se dit surprise par la suspension complète des services de transport en commun. « [En] France, on n’a jamais zéro bus. Ça n’existe pas. Il y a toujours un service minimum qui est mis en place. »

Pas juste le Festival d’été

Le RTC dessert une population de 580 000 habitants, et la part de marché du transport en commun (part modale) y est d’un peu moins de 10 %. Pour des dizaines de milliers de gens, donc, la grève des 935 chauffeurs d’autobus du RTC implique de trouver de nouvelles solutions pour aller travailler, pour se rendre à des rendez-vous ou pour faire les courses.

« Je suis une maman avec une petite fille de neuf ans en situation de handicap ; elle est sourde. Donc, je ne peux pas faire de vélo de déplacement avec elle, ce n’est pas possible parce que c’est trop périlleux », explique Andrée-Anne Blacutt dans un entretien avec Le Devoir.

Elle observe l’annonce d’une panoplie de mesures pour atténuer les impacts probables de la grève sur le Festival d’été de Québec (FEQ) avec perplexité.

« On met l’accent sur le FEQ, mais il y a bien d’autres choses avant ça », souligne-t-elle. « Je ne pense pas que c’est ça qui devrait être la première bataille, de dire : “ah mon Dieu, le FEQ, comment on va y aller s’il n’y a pas d’autobus ?” C’est ça qui m’a comme fâchée », poursuit la jeune femme.

Elle dit être renversée par la décision d’un juge du Tribunal administratif du travail, qui a conclu le 9 juin que les services du RTC ne sont pas « essentiels » au sens du Code du travail.

« Pour ma part, le transport en commun, c’est un service essentiel. Moi, je ne pensais même pas que c’était possible [qu’il n’y ait plus de services d’autobus]. Sincèrement, quand j’ai vu ça, je me suis dit : ben voyons ! Je trouve qu’à la limite, ça met la vie des personnes en danger », a-t-elle avancé.

Chose certaine, la décision complique la vie de milliers de personnes. Sur la page « Entraide RTC en Grève Québec », les demandes pour des transports d’un bout à l’autre de la ville continuaient d’apparaître mercredi, dans l’attente du résultat du vote de grève.

Les chauffeurs du RTC doivent enregistrer leurs votes à compter de 13 h.