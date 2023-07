La chaleur extrême dans le sud du Québec

Aujourd’hui et demain seront des journées très chaudes et humides, l’indice humidex devant atteindre 40 dans les régions de Montréal, d’Ottawa et de Québec. Et les nuits ne seront pas fraîches pour autant : le thermomètre ne descendra pas en deçà des 20 °C, selon un avertissement lancé par Environnement Canada.

Bien s’hydrater, surveiller son état de santé et vérifier la qualité de l’air sont quelques-uns des conseils que donnent les experts à la population pour résister à cette vague de chaleur.