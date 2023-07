«Offboarding», «quiet firing», «ikigaï»...Parlez-vous RH?

Cette série s’intéresse au décodage des langages obscurs. Pour commencer : la langue des HEC et des start-up avec le journaliste français Jules Thomas, qui débusque les tics de langage de la gestion dans ses chroniques « L’argot de bureau ».

Rien ne va plus. La performativité par l’empowering, le nudge et le job crafting dans l’océan bleu deviennent aussi vitaux que l’upskilling, les soft skills et l’ikigaï pour contrer le quiet firing.

Kéçéça ? On est où, là ? La scène est évidemment en France. En France, c’est-à-dire nulle part et partout pour le nouveau monde mondialisé des affaires, souvent numérique et presque toujours anglolâtre.

Tous ces mots du bizness insupportablement cool se retrouvent décortiqués dans la délicieuse et instructive chronique « L’argot de bureau » publiée dans le quotidien Le Monde depuis deux ans. La recension, accompagnée chaque fois d’une explication un brin ironique, rassemble déjà une soixantaine de notions.

Jules Thomas construit patiemment sa lexicographie, au rythme d’un mot ou d’une expression à la quinzaine. Il traite au Monde, depuis trois ans, de sujets disons microéconomiques : le travail, le management, le recrutement, la formation. Dans le cadre de cette affectation, il a interviewé des gens des ressources humaines, des dirigeants d’entreprise ou des représentants syndicaux. Leur vocabulaire jargonneux à l’extrême lui a vite sauté aux oreilles.

« En plus, nos lecteurs sont attachés à la langue française, peut-être plus que dans d’autres médias, explique M. Thomas au Devoir. À l’écriture des premiers articles, je devais expliquer, toutes les cinq lignes, en français, entre crochets ou parenthèses, certains thèmes ou intitulés de métier, par exemple : “je-ne-sais-pas-quoi chief officer”. L’idée de la chronique est née de là. »

L’affreux capitalisme

Il comprend que les consultants en management et les pros des embauches relaient souvent ce baragouinage en l’empruntant à la presse économique française ou américaine. C’est le cas de l’expression « deep work », tirée d’un ouvrage à succès sur le développement personnel publié en France en 2017 par Cal Newport. Ce « travail intense » repose sur un « état de concentration absolue » et la structuration maximale de sa journée.

« Je ne suis pas là pour tout dénigrer et dire que l’affreux capitalisme veut nous détruire et nous exploiter au maximum, pas du tout, précise M. Thomas. Je veux surtout montrer que des termes qui avaient un sens au départ sont maintenant galvaudés. Le lean management à l’origine, au Japon, consistait à éviter le gaspillage. Maintenant, en Europe, c’est l’idée de faire plus avec moins. »

De même, le mot « collaborateur » a remplacé « salarié », qui avait chassé « artisan » ou « employé ». Chez Walmart, la novlangue des affaires désigne les commis et les caissières comme des associés.

M. Thomas enchaîne avec « agilité ». Les méthodes agiles dans les milieux de l’informatique avaient un sens précis de résolution de problèmes par itération dans les années 1990. Aujourd’hui, c’est synonyme de flexibilité, mais aussi parfois de précarité.

Il n’y a donc pas que des mots anglais dans l’argot de bureau. On y trouve aussi « innovation frugale », « intelligence collective » et même « ikigaï », concept japonais désignant la recherche d’un équilibre pour redonner du sens à sa vie. Seulement, quatre fois sur cinq, la chronique expose et explique bel et bien un terme emprunté au management américain.

« La plupart du temps, le modèle vient de la Silicon Valley, dit le reporter. Il infuse dans les écoles de commerce françaises, où aujourd’hui les cours sont donnés quasiment intégralement en anglais. C’est encore plus pernicieux dans le monde des start-up françaises. Dès leur naissance, elles veulent tellement se calquer sur les compagnies américaines qu’elles en empruntent le vocabulaire et préparent le terrain pour une éventuelle internationalisation. »

On se retrouve donc avec « le code d’une caste, une sorte de langage secret pour se différencier », dit encore son décrypteur. « Networking » veut dire « réseautage » et « greenhushing » s’impose plutôt que les mots « écosilence » ou « mutisme vert ».

Chief happiness officer

Le portraitiste de ce groupe avec charabia ajoute avoir été immédiatement attiré par « le côté risible » de cette mode. « Entendre des Français utiliser des mots anglais avec un accent français à longueur de journée, c’est ridicule. Pour la majorité de la population française d’ailleurs, c’est ridicule. Ce vocabulaire est très associé aux cols blancs, aux cadres, à un monde de bureau, d’où justement le choix d’intituler la chronique “L’argot de bureau” et de ne pas employer “jargon”. L’argot des cols blancs ne sonne pas vraiment comme de l’argot, mais le paradoxe reste intéressant. »

Cet idiome devient aussi le symptôme du mode de reproduction « décisionnel opérationnel » et de la « technocratisation numérique » de la société actuelle, comme le disent certains sociologues dans leur propre jargon. Les ressources humaines « gèrent les collaborateurs » avec des concepts creux empruntés aux gourous de la croissance personnelle au profit des investisseurs…

M. Thomas parle de l’intitulé de métier « chief happiness officer », qui concentre cette tendance pur sucre. « Ce chef du bien-être est là pour construire un sourire de surface. Les tâches en elles-mêmes ne sont pas forcément enthousiasmantes, alors on contourne le problème par un vernis cool, un bar à jus de fruits. Il y a une emprise du vocabulaire sur la réalité du travail. On propose un discours sur le sens et le bien-être en entreprise alors qu’en vérité, le fond est lourd. Il y a un désengagement partout, un épuisement, parce que les conditions ne sont pas bonnes. »

La France a passé les derniers mois à s’entredéchirer sur la question de la réforme des retraites, peut-être parce que le travail lui-même ne satisfait pas, bien des années avant 60, 62 ou 64 ans. Les enquêtes montrent que l’extension des logiques marchandes et les nouvelles normes managériales pour accroître la performance et la rentabilité font se dégrader la capacité de bien faire son travail et d’y trouver du plaisir, voire du sens.

Un cheval pour le royaume

Tout cela dit, le jeune collègue du Monde aborde toutes ces profondes questions avec un brin de légèreté, un ton décalé, une ironie assumée. « L’humour est essentiel et il est bien difficile de ne pas rigoler devant certains mots. Pourtant, pour chaque chronique, je reçois des messages offusqués de ceux que j’appelle les influenceurs Linkedln. Ce réseau donne l’impression que tout le monde parle ce jargon de la bienveillance où tout le monde se congratule en permanence. »

Allez, un dernier exemple : « equicoaching », qui désigne « l’accompagnement au changement par un coach, assisté d’un cheval », selon le site de One RH. Dans sa chronique d’octobre dernier, Jules Thomas explique que la pratique inventée dans les années 1990 pour les dirigeants de la branche américaine de VW a été importée en France au bénéfice de plusieurs grandes marques, dont LVMH et Total.

« En passant du temps avec un cheval, le cadre est censé prendre conscience de la façon dont il traite ses employés. Si vous bichonnez le cheval, il ne bouge pas ; si vous êtes violent, il fuit. Avec le salarié, ce serait pareil. Cette chose est très sérieuse avec son label de certification pour renforcer les soft skills… pardon, les compétences comportementales des managers. J’ai rencontré des gens qui ont fait ces stages et qui m’ont dit que ça avait changé leur vie. Vu de l’extérieur, ça fait peur et on se dit : mais dans quel monde on vit ? »