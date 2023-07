Le drame de Lac-Mégantic comme catalyseur d’innovations pour nettoyer le pétrole

Il y a dix ans, une jeune étudiante montréalaise, Nivatha Balendra, a vu défiler avec horreur à la télévision les images du convoi pétrolier en flammes à Lac-Mégantic. Elle a été choquée par les pertes de vie, mais aussi par le désastre environnemental causé par le déversement d’hydrocarbures. Le 6 juillet 2013 a donc été la force qui l’a portée à entreprendre des recherches scientifiques, qui ont abouti à l’identification de nouveaux microbes pouvant naturellement disperser le pétrole, afin d’en faciliter le nettoyage. Fondatrice d’une entreprise qui utilise ces découvertes, elle se remémore pour Le Devoir ce moment qui a été un tournant dans sa vie.

« Ça m’a marquée, a-t-elle déclaré en entrevue. C’était la première fois qu’un accident tragique de cette magnitude se produisait si près de nous. »

Mais le désastre ferroviaire a aussi suscité chez elle une curiosité.

Photo: Courtoisie

Celle qui étudiait à ce moment au collège Marianopolis de Montréal a voulu en savoir plus sur les déversements d’hydrocarbures et les méthodes utilisées pour nettoyer et restaurer les sites pollués. L’étudiante de 17 ans a eu un choc : il fallait alors se servir de produits chimiques — et parfois même brûler les hydrocarbures — sauf que ceux-ci… abîment aussi l’environnement. « Ça n’a pas de sens. »

Nivatha Balendra s’est remise à penser à un stage réalisé lorsqu’elle était au secondaire dans le cadre du programme « Apprentis en biosciences » au centre Armand-Frappier de l’INRS. Dans le laboratoire du microbiologiste Éric Déziel, elle avait étudié les bactéries qui produisent des ingrédients naturels qui font des bulles et qui moussent — appelés biosurfactants.

« Les liens ont commencé à se faire dans ma tête. »

Un projet d’Expo-sciences

C’est ce qui a mené à son projet d’Expo-sciences au cégep : combiner ces apprentissages en identifiant de nouveaux types de micro-organismes et en les testant pour voir s’ils produisent des biosurfactants — ils n’ont pas tous cette propriété — qui peuvent servir à nettoyer les déversements d’hydrocarbures de façon écologique. Mais il lui fallait un laboratoire « prêt à accepter la présence d’une étudiante de cégep pendant des mois », se remémore-t-elle. Elle s’est tournée à nouveau vers Éric Déziel, « un leader mondial en biosurfactants ». Il a accepté.

Comme ces microbes se trouvent souvent dans les sous-couches des sols, elle a recueilli des échantillons de terre dans sa propre cour, mais aussi en bordure du fleuve Saint-Laurent. « Des microbes faits à Montréal ! » lance-t-elle en riant. Sa quête de nouveaux microbes producteurs de biosurfactants a porté ses fruits. « J’en ai trouvé en quelques mois. Ç’a été rapide », de façon surprenante, relate Mme Balendra.

Les surfactants « réduisent la tension de surface sur une matière », comme le pétrole. Ils peuvent être utilisés comme « agent dispersant », ou encore pour briser la matière (ici, les hydrocarbures) en plus petites particules, ce qui la rend plus légère et donc plus facile à dégrader ou nettoyer.

Mais les surfactants réguliers sont chimiques ou écosynthétiques, ces derniers contenant la plupart du temps de l’huile de palme ou des produits dérivés du pétrole. Pas les siens, dit-elle avec fierté, et ils sont biodégradables.

Ses travaux ont été récompensés par de nombreux prix, dont celui pour jeunes scientifiques du Forum économique mondial, auquel elle a également assisté.

En affaires

Elle a été incitée à commercialiser ses découvertes. Après avoir aussi vu l’envergure des gisements de sables bitumineux en Alberta, elle a pris conscience de l’ampleur des besoins de l’industrie, relate-t-elle. « Mais j’avais 18 ans et je ne savais pas comment lancer une entreprise. »

Puis elle a traversé une épreuve personnelle : un diagnostic de cancer pendant sa seconde année à l’université. Cela l’a portée à réfléchir à l’importance des ingrédients non toxiques.

« J’ai aussi réalisé à quel point la vie est courte », confie la survivante.

Ce fut l’impulsion pour se lancer dans les affaires, avec l’aide du Défi des femmes en tech propres du Canada en 2019.

L’entreprise de Nivatha Balendra, appelée Dispersa, utilise essentiellement la recherche issue de l’Expo-sciences. Elle n’est toutefois pas actuellement destinée au nettoyage de sites contaminés, mais crée des ingrédients biologiques en se servant du pouvoir des bactéries, qui servent à diverses industries pour fabriquer une foule de produits nettoyants et de soins corporels. Ils devraient être en marché d’ici deux ans, espère-t-elle.

« Tout cela n’aurait pas été possible sans le catalyseur qu’a été Lac-Mégantic », conclut-elle, songeuse