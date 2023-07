«L’expression de guerre civile est désormais dans tous les esprits»

Quelque 5000 véhicules incendiés, 1000 bâtiments brûlés ou dégradés, dont plus de 200 écoles, 250 attaques de commissariats,plus de 700 policiers blessés et un pompier mort. Tel est le bilan sommaire des émeutes en France depuis la mort de Nahel,17 ans, abattu au volant d’une voiture alors qu’il refusait de s’arrêter. En six nuits, les dégâts dépasseraient déjà ceuxdes émeutes de 2005, qui avaient pourtant duré trois semaines. Maître de conférences en sciences politiques à l’Universitéde Grenoble, où de telles émeutes avaient eu lieu en 2010, Vincent Tournier observe depuis longtemps cette jeunesse issuede l’immigration qui habite les banlieues françaises. Il nous livre son diagnostic troublant.

Quelque 5000 véhicules incendiés, 1000 bâtiments brûlés ou dégradés, dont plus de 200 écoles, 250 attaques de commissariats, plus de 700 policiers blessés et un pompier mort. Tel est le bilan sommaire des émeutes en France depuis la mort de Nahel, 17 ans, abattu au volant d’une voiture alors qu’il refusait de s’arrêter. En six nuits, les dégâts dépasseraient déjà ceux des émeutes de 2005, qui avaient pourtant duré trois semaines. Maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Grenoble, où de telles émeutes avaient eu lieu en 2010, Vincent Tournier observe depuis longtemps cette jeunesse issue de l’immigration qui habite les banlieues françaises. Il nous livre son diagnostic troublant.

Comment expliquez-vous que la mort d’un jeune de 17 ans alors qu’il refusait d’obtempérer provoque en moins de 24 heures des émeutes aux quatre coins du pays ?

Le plus souvent, les émeutes urbaines restent localisées, comme à Villiers-le-Bel en 2007 ou à Grenoble en 2010. L’extension est toujours possible, car il existe de nombreux points communs entre les quartiers difficiles, ce qui tend à favoriser une identité commune mêlant ethnicité et religion. Le désoeuvrement et le goût pour les affrontements avec la police peuvent aussi contribuer à l’embrasement.

En temps ordinaire, deux facteurs empêchent toutefois l’extension : d’une part, l’importance des trafics, car les trafiquants ont besoin de calme, d’autre part, la fragmentation identitaire, car chaque quartier a tendance à développer sa propre identité, parfois sur une base ethnique. Mais cette fragmentation peut s’effacer lorsqu’il s’agit de s’attaquer à un ennemi commun, en l’occurrence la police ou les institutions de manière générale. C’est ce scénario noir que redoutent les pouvoirs publics, qui savent que les choses peuvent basculer assez vite.

Sommes-nous dans le même scénario que celui de 2005, où les émeutes avaient duré trois semaines ?

C’est une possibilité, car les paramètres n’ont pas fondamentalement changé. La responsabilité de la police est même encore plus explicite, alors qu’en 2005, la police n’avait tué personne puisque les deux jeunes de Clichy-sous-Bois étaient morts en se cachant dans un transformateur électrique. Surtout, tout indique que le sentiment d’identité collective autour de la religion musulmane a progressé. Il faut rappeler qu’en 2005, l’extension des émeutes n’a pas commencé immédiatement après la mort des deux jeunes, soit le 27 octobre, mais à partir du 30 octobre, lors de l’affaire dite de la mosquée de Clichy. Une grenade lacrymogène tirée par la police avait atterri devant l’entrée d’un bâtiment utilisé comme mosquée, et du gaz s’était répandu dans la salle de prière. On était alors en plein ramadan, et les émeutes se sont étendues au cri de « ils ont gazé la mosquée ».

Est-ce à dire que rien n’a été fait depuis 2005 ?

La question est surtout de savoir si les bons diagnostics ont été posés. En gros, les pouvoirs publics ont recensé deux causes principales : l’urbanisme et la concentration ethnique. Les efforts ont donc surtout porté sur la rénovation urbaine et la dispersion des populations. Les sommes engagées ont été très conséquentes.

Le problème est que cette politique a laissé de côté les sujets qui fâchent : les flux migratoires, la politique d’intégration, le fondamentalisme religieux, la politique pénale. L’objectif de dispersion territoriale a plutôt bien fonctionné, mais il a eu pour effet pervers de répartir les problèmes un peu partout en France, tout en aggravant la situation des quartiers sensibles, où les difficultés sont encore plus concentrées qu’avant. Résultat : les problèmes se sont déplacés, mais ils sont loin d’avoir été réglés.

Avec le recul, on se dit qu’il aurait sans doute fallu lancer une politique beaucoup plus ambitieuse, un peu comme vient de le faire le Danemark, mais la société française n’en était probablement pas capable.

Qui sont ces émeutiers ?

S’identifient-ils à l’islam ? Sont-ils liés à une certaine criminalité, comme semblent le laisser croire ces actions de commandos ?

Les premières interpellations réalisées par la police indiquent que l’on a affaire à de jeunes hommes, parfois des mineurs, ce qui interroge sur le rôle des parents. Beaucoup sont connus pour des faits de délinquance. La plupart ont un rapport souvent déstructuré à l’autorité et aux règles. Le cas du jeune de Nahel, qui ne vit visiblement qu’avec sa mère, est assez emblématique. Outre le fait qu’il conduisait sans permis et circulait à vive allure sur une voie réservée aux bus, on se demande comment un jeune de 17 ans en arrive à refuser d’obéir à un policier qui lui intime l’ordre de s’arrêter avec une arme. Sa réaction ne peut résulter que d’un système de valeurs très particulier, basé sur un sentiment de toute-puissance et un sens exacerbé de l’honneur.

Quant à la dimension religieuse, elle est très présente. Sur les réseaux sociaux, les témoignages de sympathie regorgent de référence à l’islam. On y trouve la formule « Allah y rahmo », qui signifie qu’« Allah lui donne sa miséricorde », et qui figurait notamment sur les banderoles de la marche de soutien.

Pourquoi les refus d’obtempérer connaissent-ils une telle hausse

en France ? Ces refus seraient-ils symboliques non pas tant de la violence policière (qui, vue d’Amérique, ne semble pas si importante) que d’un refus de la République et de ce qu’elle représente?

Les policiers sont accusés d’avoir la gâchette facile. Un argument plaide en ce sens : le nombre de personnes tuées par la police a augmenté et il est plus important en France qu’en Europe. Cette conclusion est toutefois discutable. Elle ne tient pas compte des problèmes spécifiques qui se posent en France. De plus, il n’y a pas d’études sur le profil des personnes qui sont tuées chaque année, dont rien ne semble a priori indiquer qu’il s’agit de bons citoyens. Par ailleurs, la hausse des personnes tuées fait suite à un assouplissement des conditions d’utilisation des armes qui a été décidé par la gauche en février 2017. Cette loi venait après une protestation massive de la part des policiers qui entendaient dénoncer des règles trop contraignantes face à des délinquants qui n’avaient pas hésité à essayer de brûler vifs des agents dans leur voiture à Viry-Châtillon.

Le problème est que personne n’a cherché à mesurer l’évolution des risques que subissent les policiers. Par défaut, les refus d’obtempérer représentent un indicateur non négligeable, et leur forte augmentation au cours des dix dernières années semble confirmer que la police a plus de mal à faire son travail. Dans le cas de Nanterre, le jeune Nahel en était apparemment à son quatrième refus d’obtempérer. Il faut insister sur le fait qu’un refus d’obtempérer n’est pas un acte anodin : pour un policier, c’est un acte intolérable qui remet en cause son autorité et sa fonction.

Vous dites que, quelles que soient les conclusions de l’enquête policière, nous sommes face à deux narratifs inconciliables. Que

voulez-vous dire ?

Quarante ans d’émeutes urbaines et de débats sur l’immigration ont conduit à cristalliser deux récits antagonistes. Le récit de gauche voit les jeunes de banlieue comme des victimes d’une police et d’une société fondamentalement racistes et colonialistes ; le récit de droite considère les jeunes de banlieue comme des sauvageons qui refusent l’intégration et veulent imposer une contre-société, tandis que la police fait de son mieux pour canaliser une situation devenue ingérable.

Ces deux narratifs sont inconciliables parce que, quels que soient les faits, ils sont imperturbables. Si on en croit les sondages, le narratif de gauche a cependant plus de difficulté à convaincre le grand public, surtout lorsque ses dirigeants affirment que la police pratique de facto la peine de mort ou que les émeutes sont pleinement justifiées. Voir dans les émeutes urbaines une révolte populaire peine à expliquer pourquoi tous les services publics sont attaqués, y compris les pompiers, les écoles, les bus, en plus des commerces.

D’aucuns parlent de guerre civile larvée. Est-ce le cas ?

Nous n’en sommes pas là. En revanche, il est troublant de constater que l’expression de guerre civile est désormais dans les esprits. Elle est employée en haut de la société, par les journalistes et les intellectuels, mais aussi à la base, chez les Français ordinaires. On observe même un regain d’intérêt pour les guerres de religion, comme le montre une exposition actuellement présentée au Musée de l’armée, aux Invalides à Paris.

Les attentats islamistes de 2015-2016 avaient déjà traumatisé le pays. Les nouvelles émeutes de banlieue viennent conforter ceux qui pensent que la situation n’évolue pas dans le bon sens, voire que le pire est devant nous. L’ancien président François Hollande avait parlé d’un risque de partition, et le président Emmanuel Macron a fait adopter une loi contre le séparatisme. L’ancien ministre de l’Intérieur Gérard Collomb avait fait sensation lorsque, quittant son ministère en 2018, il avait déclaré « aujourd’hui on vit côte à côte, mais je crains que demain on vive face à face ».

Le cas de l’école est particulièrement inquiétant. Les problèmes de recrutement se concentrent dans deux académies, celles de Créteil et de Versailles, où l’immigration est très forte. Cette situation devrait alarmer la gauche : il ne sert à rien de dire qu’il faut davantage d’écoles si les enseignants ne veulent plus y aller.

Plus qu’une guerre civile, le risque est aujourd’hui celui d’une partition culturelle.