Tensions autour d’un projet industriel dans une zone humide

Un projet d’agrandissement du parc industriel de Trois-Rivières, qui mènerait à la destruction de milieux humides, divise la population. Le conseil municipal doit se prononcer mardi lors d’un vote susceptible de faire pencher la balance en faveur du projet, selon les informations recueillies par Le Devoir.

Situé au croisement des autoroutes 40 et 55, ce projet a soulevé les passions jusqu’au FestiVoix, en fin de semaine, dans la capitale mauricienne. En concert samedi, le groupe punk Vulgaires Machins a appelé la population à aller manifester contre le projet, mardi soir, à l’hôtel de ville de Trois-Rivières. Un rassemblement citoyen est prévu en marge de la réunion du conseil municipal.

Ce projet de développement économique dans une zone environnementale sensible est dans les cartons de la municipalité depuis près d’une décennie. Dès 2014, la Ville avait obtenu un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement du Québec afin d’exploiter le terrain situé près du Carrefour 40-55. Or, ce certificat a été délivré avant la modification de la Loi sur la qualité de l’environnement en 2017.

Au sein du conseil municipal trifluvien, le projet est loin de faire l’unanimité. Le Devoir s’est entretenu avec deux conseillers municipaux, Pierre Montreuil et Pascale Albernhe-Lahaie, qui ont des visions radicalement opposées à ce sujet.

D’après M. Montreuil, la Ville a besoin des revenus qui pourraient être engendrés grâce au Carrefour 40-55. « Il faut toucher à ces milieux humides, […] parce qu’il faut que la situation financière de Trois-Rivières évolue », affirme-t-il. « Sans cela, on s’en va dans un mur. »

La conseillère Albernhe-Lahaie insiste plutôt sur l’importance de protéger l’environnement. « Si ce même projet était déposé aujourd’hui, il ne serait peut-être pas autorisé, ou il y aurait des compensations financières importantes à verser » en contrepartie de la destruction de ces milieux humides, en vertu de la modification de la loi, souligne-t-elle.

Écosystèmes vulnérables

L’élue municipale déplore que la dernière version du projet, présentée le 20 juin au conseil municipal, n’ait pas davantage tenu compte des recommandations émises par un groupe d’experts indépendants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Ces chercheurs issus du Centre de recherche sur les interactions bassins versants-écosystèmes aquatiques (RIVE) ont proposé une solution de rechange pour que le parc industriel puisse bel et bien être agrandi, tout en préservant les milieux humides les plus fragiles et les plus importants de cette zone.

« Si l’un des objectifs de la COP15 est de protéger 30 % du territoire tout en maximisant la connectivité écologique, on ne peut pas juste repousser à plus tard la réflexion de “Qu’est-ce qu’on va protéger pour atteindre cet objectif ?”. Parce que, dans dix ans, on risque de se retrouver avec 30 % de petits morceaux dispersés ici et là », fait valoir Eric Harvey, professeur au Département des sciences de l’environnement à l’UQTR et membre de ce groupe.

Une dizaine d’hectares environ, soit l’équivalent d’un tiers du parc La Fontaine à Montréal, seraient détruits par ce projet. Si des travaux à cette échelle peuvent sembler peu problématiques à première vue, les scientifiques s’inquiètent des répercussions qu’ils pourraient avoir sur les écosystèmes avoisinants.

« Il ne faut pas voir un milieu humide comme une fleur au milieu d’un paysage », explique Audréanne Loiselle, candidate au doctorat à l’Université de Montréal et spécialiste du sujet. « Si l’on se met à drainer de l’eau à un endroit, les milieux humides avoisinants vont nécessairement en pâtir. Par exemple, s’il s’agit de tourbières, ce drainage pourrait entraîner leur assèchement et donc le relâchement dans l’atmosphère du CO 2 qu’elles avaient stocké. »

Une question d’argent

Si les recommandations du centre RIVE avaient été suivies à la lettre, la municipalité aurait dû demander un nouveau certificat d’autorisation au gouvernement, puisque les experts suggèrent d’exploiter plusieurs parcelles de milieux humides qui ne sont pas incluses dans celui de 2014.

Selon la conseillère municipale Pascale Albernhe-Lahaie, la Ville n’a cependant aucune obligation et surtout aucun intérêt à recommencer ce processus, puisqu’elle paierait alors de lourdes compensations en vertu de la modification de la loi de 2017. C’est pourquoi, d’après elle, « le projet n’a pas beaucoup bougé dans sa dernière version. [Trois-Rivières] n’a pas saisi la balle au bond pour avoir cette réflexion plus régionale de conservation ».

Pierre Montreuil justifie quant à lui ce choix en soulignant que les procédures seraient, selon lui, trop longues pour la Ville, au vu de sa situation économique. « Recommencer le processus, aller rechercher un certificat d’autorisation… Ce temps, je considère que nous ne l’avons pas », affirme-t-il.

Selon Philippe Duhamel, porte-parole de la coalition citoyenne Terre précieuse, une majorité de la population de Trois-Rivières serait opposée à la tenue de ce projet. « Mais à court terme, ça risque d’être la vision “économie d’abord, environnement peut-être” qui va triompher » , déplore-t-il. Le Trifluvien se dit « prêt à aller jusqu’à la désobéissance civile, s’il le faut », pour empêcher le projet de voir le jour.

Le conseiller municipal Pierre Montreuil affirme de son côté qu’un référendum ou une consultation des citoyens sur ce sujet coûterait « plusieurs centaines de milliers de dollars, si ce n’est pas un million » à mettre en place. « Il vient un temps où le réalisme doit s’imposer », dit-il.

Acceptabilité sociale

« Le maire va revenir après six mois de congé maladie pile le 4 juillet pour donner son vote en faveur du drainage », souligne Pascale Albernhe-Lahaie. Selon elle, ce projet sensible pourrait ainsi passer par huit voix contre sept.

« On a de vieilles stratégies politiques archaïques en ce moment, qui font qu’on force ce projet, et ça crée des tensions », déplore-t-elle.

Le maire suppléant de Trois-Rivières, Daniel Cournoyer, n’a pas donné suite aux demandes d’entrevue du Devoir (en l’absence du maire titulaire, Jean Lamarche, qui était en congé de maladie).

La candidate au poste de porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, s’est quant à elle rendue à Trois-Rivières, au cours des derniers jours, pour dénoncer le projet. « En plus de tout l’aspect environnemental, […] il n’y a pas d’acceptabilité sociale dans la population à Trois-Rivières », dit-elle au Devoir.

Elle interpelle le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, pour qu’il « stoppe le projet et qu’il fasse une réévaluation à la lumière de la loi ».

Le cabinet du ministre Charette a indiqué au Devoir qu’il ne se prononcerait pas en amont du vote final sur le projet. Mais il « suit attentivement le dossier », a précisé son cabinet par courriel