La Ville de Québec paralysée par la grève

La grève des 900 chauffeurs d’autobus de Québec a débuté samedi et paralyse toute la capitale, aujourd’hui, alors que les travailleurs doivent trouver d’autres moyens de se déplacer. Les autobus ne circulent plus et le maire, Bruno Marchand, a déjà réclamé l’intervention du gouvernement. Cette grève tombe à un moment fort pour la capitale, puis que le très couru Festival d’été de Québec débute le 6 juillet.