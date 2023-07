Mégantic, une ville divisée entre nostalgie et renouveau

Quand un train fou rempli de pétrole a déraillé au centre-ville de Lac-Mégantic dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, Hélène Rodrigue a vu le lac en feu, depuis sa belle demeure ancestrale située au bord de l’eau, tout près de la rue Frontenac. « Je me disais : c’est le Vietnam ! Je revoyais les images d’Apocalypse Now. »

Une apocalypse. C’est un peu ce qui est venu à l’esprit de nombreux Méganticois après l’explosion qui a fait 47 victimes. Le centre-ville a été réduit en cendres et, aussi tricoté serré soit-il, le tissu social s’est lui aussi déchiré. « Ça a brisé tous les repères », a constaté Anne-Marie Saint-Cerny, militante et autrice d’enquêtes fouillées sur la tragédie de Mégantic.

Rapidement — un peu trop au goût de certains —, il a fallu se retrousser les manches pour reconstruire. Certains sont restés. Mais pour d’autres, en perte de repères, l’exode s’est imposé.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, des centaines de personnes ont quitté cette petite ville de près de 6000 habitants, en déclin démographique et aux prises avec une population vieillissante. À l’époque, la MRC du Granit était la seule de l’Estrie à avoir un solde migratoire négatif.

« Il y a aussi ceux qui auraient voulu rester, mais qui n’ont pas pu », a observé Mme Saint-Cerny. « J’ai senti un certain épuisement des combats. »

Hélène Rodrigue a fini par plier bagage, après s’être battue sans relâche pour ne pas se faire exproprier de la maison familiale qu’elle avait rachetée en 2010 afin d’y couler ses beaux jours. « C’était une question de santé mentale. Il fallait que je sorte de là, que j’arrête d’être en colère et de pleurer tout le temps. »

Cette infirmière retraitée dit avoir été bernée et mise devant le fait accompli par les autorités. Sa maison, qui n’aurait pas été contaminée selon ce que lui a rapporté un expert, devait néanmoins être détruite, au cas où le pétrole finirait par s’y infiltrer. « Ce qui est enrageant, c’est de se faire mettre dehors de chez soi. C’est ça que je n’ai jamais digéré », dit la dame qui vit à Sherbrooke depuis 2016.

Son voisin, Miroslav Chum, s’est lui aussi battu pour ne pas se faire exproprier de sa maison au bord du lac. « Je suis né dans un pays communiste et, quand j’ai vu ce qui se passait, j’ai dit à ma copine : “Ça se pourrait que je fasse de la prison” », raconte-t-il, pour illustrer sa rage et sa détermination. « Il fallait que je défende mon terrain, tragédie ou pas. »

Même s’il a fini par gagner sa bataille, cet ingénieur a déménagé en 2020 près de Québec, sur un terrain au bord de l’eau. Chaque fois qu’il retourne à Mégantic, il est encore envahi d’amertume. « Je ne me vois pas là pour ma retraite », lance-t-il.

À lire aussi Notre contenu Lac-Mégantic, dix ans après

Le champ des possibles

Dans son bureau de l’hôtel de ville, Julie Morin, mairesse depuis 2017, ne nie pas que la tragédie a été un déclencheur. « Les gens sont partis parce que le coeur leur disait d’aller ailleurs, parce que c’était trop difficile, et ils ont bien fait de le faire », dit-elle, à peine distraite par le train que l’on voit passer depuis la fenêtre, derrière elle. « On a juste une vie à vivre. »

Mais pour la jeune professionnelle, qui avait déménagé en 2010 à Mégantic afin d’y fonder une famille, ce drame insensé lui a plutôt donné envie de s’enraciner. « Je dis toujours que mes racines méganticoises ont poussé le 6 juillet 2013. C’était tellement gros que j’ai senti qu’il fallait que je m’implique », explique-t-elle.

Quelques mois après la tragédie, elle est embauchée comme agente de migration à Place aux jeunes, un service de la MRC du Granit visant à attirer les 18-35 ans dans la région. Julie Morin se souvient surtout d’une effervescence hors du commun, alors que des jeunes et moins jeunes venaient s’y installer. « Pour eux, c’était le champ des possibles. »

Sonia Grenon, qui travaillait aussi comme agente de migration à l’époque, va plus loin. « Avant la tragédie, les gens ne savaient pas où on était. C’est Malartic ? Mégantic ? », dit-elle. « Mais après ça, on était sur la map. »

Un peu comme un électrochoc, les stratégies de développement un peu trop conservatrices ont pris le bord pour faire place à l’innovation, soutient-elle. « On a voulu vivre dans une ville plus verte, et ça a complètement changé la dynamique de la communauté. On avait des gens qui voulaient s’en venir pour reconstruire. »

« Moi, c’est ça qui m’a attirée », confie Joanie Raîche, agente Attraction, Accueil, Intégration et Rétention (AAIR) de la MRC du Granit. Au début de 2014, elle est partie de Nicolet pour apporter sa contribution. « [Lac-Mégantic] avait besoin de gens de l’extérieur, qui n’avaient pas vécu la tragédie et qui pouvaient être plus neutres, tout en étant empathiques », explique la jeune femme qui, comme plusieurs autres, est « tombée en amour » avec la ville.

Grâce aux différents programmes de la MRC, y compris ceux mis en place pour attirer et retenir des immigrants et des gens de tous âges, le déclin démographique a fini par être stoppé. Si Lac-Mégantic avait perdu des plumes en 2016, les données du recensement de 2021 ont montré une légère croissance de 1,6 % de sa population, ce qui l’établit à 5747 habitants.

« On gère la croissance, c’est magnifique », fait valoir la mairesse, Julie Morin. Elle vient toujours juste de prendre la présidence du Comité Défi 2025, qui a pour mission de contrer le déclin. « Je ne dirais pas que la tragédie a été une opportunité, mais on a saisi la chance de faire mieux pour l’avenir. »

Entre nostalgie et renouveau

L’avenir, Diane Clusiault l’entrevoit avec résignation. Devant sa maison bleue de la rue Victoria, elle vient d’installer des petits lutins et des animaux en bois peints, qui donnent un air coquin à sa propriété. « C’est ma ville, ma maison. Je ne partirai pas d’ici », lance cette grand-mère et arrière-grand-mère, et tante de Kathy, décédée dans l’explosion. « Mais je n’aime pas ce qu’ils en ont fait », ajoute-t-elle, nostalgique.

Debout dans sa salle à manger, elle lit à voix haute une lettre ouverte qu’elle a envoyée à L’Écho de Frontenac, l’hebdomadaire local. « On a construit un nouveau centre-ville supposément avec l’accord des gens. Lesquels : ceux frappés par la tragédie ou ceux qui ont vu une belle occasion de se remplir les poches ? » Dans le secteur de Fatima, l’église a été détruite pour faire place à un supermarché. « La ville n’a plus d’âme », se désole-t-elle, affirmant ne pas être la seule à penser ainsi.

Robert Bellefleur, de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire, a quant à lui « flirté avec l’idée de partir » en raison du danger du train. Mais il ne se résout pas à laisser aller son petit paradis, situé au bord du lac. Pour l’heure, le manque de logements abordables le préoccupe. « Ceux qui ont été construits, comme sur le boulevard des vétérans, sont très dispendieux », avance-t-il. « Je ne suis pas sûr que c’est à la portée de tout le monde. »

La tragédie aura, au final, posé un autre défi : celui de réconcilier ceux qui s’accrochent au passé et ceux qui regardent devant. « Il y a toujours une division, peu importe ce qu’on fait », reconnaît la mairesse Julie Morin.

Mais pour elle, la plaie du centre-ville est déjà en voie de se cicatriser, au propre comme au figuré. « [Philippe] Falardeau a intitulé son film Ceci n’est pas un accident », dit-elle, en faisant allusion au documentaire du cinéaste sorti en mai dernier. « Moi, j’ai envie de dire : “Ceci n’est pas qu’une tragédie.” »