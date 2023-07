Ils ont choisi Mégantic

Sarah Girouard

42 ans, directrice générale de Quartier Artisan

« Si je suis ici, c’est à cause de la tragédie et de la pandémie. C’est épouvantable de le dire, mais c’est ça. » Et ce n’est pas parce que Sarah Girouard carbure aux malheurs que cette Montréalaise s’est retrouvée à déménager ses pénates à Lac-Mégantic en 2020. Tout le contraire. « Pour moi, c’était un univers d’opportunités de pouvoir reconstruire avec un projet aussi porteur que Quartier Artisan », explique celle qui est devenue, en 2018, la directrice générale de cet organisme qui soutient le développement des entreprises artisanales de la région. « C’est un privilège de pouvoir apporter un nouveau souffle. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Bien enracinée dans la métropole, Sarah Girouard a commencé en télétravail, ce que lui permettait ce poste. « J’avais encore besoin de l’effervescence de la ville, jusqu’à ce que la pandémie arrive et remette tout ça en question. » C’est ainsi que cette mère d’une grande fille d’âge adulte qui n’avait jamais mis les pieds à Lac-Mégantic a jeté son dévolu sur la maison de ses rêves, à distance de marche de l’immeuble où Quartier Artisan a désormais pignon sur rue, à Fatima. « Je suis arrivée, je me suis trouvé un chien et j’ai eu envie de vivre au rythme de la nature », lance-t-elle. « Au rythme où je travaillais avant, je me serais peut-être brûlée, mais ici, j’ai un équilibre de vie. »

Pour elle, Mégantic, qui avait déjà une empreinte culturelle naturelle, était mûre pour accueillir une telle initiative. « Contrairement à d’autres projets, on n’arrive pas avec nos grands sabots. On ne s’est pas posés en opportunistes. On est plus à échelle humaine », souligne-t-elle, en se disant consciente des réticences que peuvent avoir certaines personnes. « Beaucoup de gens vont avoir encore énormément d’amertume, et j’essaie que ça ne m’imprègne pas. »

Celle qui cultive une certaine candeur et une vision positive des choses ne voit pas grand mal à « faire du beau ». « Les artisans sont des personnes généreuses et attachantes, qui ont cette capacité d’apporter un petit baume. Ça fait partie de pourquoi je suis là. »

François St-Pierre

29 ans, responsable marketing chez Attraction

François St-Pierre a été parmi les premières personnes à se lancer en affaire sur la promenade Papineau, un terrain vague où ont été transférés les commerçants dans les mois qui ont suivi la tragédie. Ses parents, originaires de Mégantic et qui y étaient de retour depuis peu, voulaient partir en vacances. « Mon père avait du mal à trouver un costume de bain », raconte-t-il.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Âgé d’à peine 18 ans, le jeune homme à la fibre entrepreneuriale étudiait en commercialisation de la mode à Montréal. Il y a vu une occasion de mettre sur pied une boutique de vêtement pour hommes, avec le soutien de ses parents.

À l’époque, le déplacement nécessaire des commerçants ayant perdu leurs locaux créait des tensions. « Il y avait des gens attachés à l’ancien centre-ville qui disaient que [la promenade Papineau], c’était froid, que c’était comme le DIX30 », se remémore-t-il. « Je pense qu’il y avait quand même une belle synergie de commerçants. Tout le monde avait quelque chose à bâtir ou à rebâtir. »

Lac-Mégantic faisait de l’oeil à ce jeune homme qui avait grandi à Granby et passé ses étés au camping Baie-des-Sables. Mais le moment n’était pas venu, et il a fermé boutique après deux ans d’activité, pour remettre le cap sur Montréal.

En 2019, il est revenu par la grande porte avec sa conjointe, grâce à un séjour exploratoire de Place aux jeunes en région, un organisme d’attraction des 18-35 ans. « Je connaissais le coin, mais je voulais me faire des amis, m’assurer que je revenais pour ma qualité de vie et que je n’étais pas le seul à vivre ça », explique François St-Pierre. On lui a alors présenté les dirigeants d’Attraction, un manufacturier de vêtements de Lac-Drolet. Il en est aujourd’hui le responsable marketing.

« J’étais souvent venu à Mégantic en touriste et je trouvais ça triste un peu. C’était les mêmes restos depuis longtemps, les mêmes bars, les mêmes boutiques », constate-t-il. La tragédie a été un déclencheur, selon lui. « Indirectement, ça a stimulé l’économie et poussé les commerçants à se retrousser les manches. »



Gabrielle Rodrigue

22 ans, agente à Place aux jeunes du Granit

Gabrielle Rodrigue avait 12 ans lorsque le train fou a secoué son petit monde de jeune fille en fleur. L’été suivant, avec sa grande soeur, elle a passé une bonne partie de la belle saison à travailler dans un bar laitier à servir des cornets à des touristes. Avec comme tâche connexe de répondre à leurs questions maladroites. « Tous les jours, des gens nous demandaient si on avait perdu des membres de notre famille dans la “tragédie” », raconte la jeune femme de 22 ans.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

L’adolescence de Gabrielle a été marquée par une ville endeuillée et un centre-ville en construction. Dans les tournois de volley-ball, ses amies et elles sont « les filles de la tragédie de Mégantic. » « J’avais presque envie de dire que je venais de Sherbrooke », confie-t-elle.

Ce n’est toutefois pas pour fuir sa ville marquée à jamais par de sinistres événements qu’elle décide de s’exiler à l’âge adulte. « Je voulais aller étudier en mode, vivre autre chose, rencontrer de nouvelles personnes. » Après un séjour d’étude à Québec et de travail à Montréal, Gabrielle Rodrigue vient tout juste de rentrer au bercail, où habitent toujours ses parents. Elle y observe un mode de vie tranquille, qui lui convient parfaitement. « J’ai juste 22 ans, mais je suis une petite grand-mère dans ma tête », dit-elle en riant. « J’ai vécu des expériences ailleurs, j’ai eu mon copain, mes amis, et maintenant, je me sens à ma place dans mon nouvel emploi. »

Un emploi comme agente de migration à Place aux jeunes, visiblement taillé sur mesure pour Gabrielle Rodrigue, qui a décidé d’assumer pleinement ses racines méganticoises. Grâce à des séjours exploratoires et des visites guidées de la ville, elle tente désormais de convaincre des jeunes comme elle de tomber sous le charme de Mégantic. « C’est sûr que ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec comment ça a été reconstruit, mais moi, je trouve que [la municipalité] a tellement fait un beau travail en peu de temps », dit-elle avant d’ajouter sagement : « Au final, je ne suis pas tant attachée aux bâtiments, ce qui compte, c’est la nature. Et le lac est toujours là. »