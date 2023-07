Quoi retenir du long week-end?

Évacuation et recherches de survivants à Rivière-Éternité

La recherche de survivants se poursuivait dimanche à Rivière-Éternité, au Saguenay, inondée la veille par deux orages torrentiels. Les habitants pris au piège par des rues affaissées continuaient de quitter les lieux, sur la recommandation de la municipalité, qui a déclaré l’état d’urgence et appelé à l’évacuation de ses 400 résidents.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été emportées par les eaux samedi. Alors qu’ils se trouvaient en dehors de leurs véhicules et qu’ils tentaient de retirer les débris sur la route, la rivière Éternité est sortie de son lit et a emporté les malheureux. Une troisième personne a été sauvée de la rivière et transportée à l’hôpital.

Les services spécialisés de la Sûreté du Québec fouillent présentement les berges de la rivière à la recherche des victimes. Des équipes s’affairent également à vérifier que le sol autour de Rivière-Éternité ne s’affaissera pas sous les pieds des citoyens dans un avenir proche.