Évacuation et recherches de survivants à Rivière-Éternité

La recherche de survivants s’est poursuivie dimanche à Rivière-Éternité, au Saguenay, inondée la veille par deux orages torrentiels. Les habitants pris au piège par des rues affaissées continuent d’évacuer les lieux.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été emportées par les eaux samedi alors qu’elles se trouvaient en dehors de leurs véhicules et qu’elles tentaient de retirer les débris sur la route. La rivière Éternité est sortie de son lit et les a emportés.

Les services spécialisés de la Sûreté du Québec, qui comprennent notamment un hélicoptère et une équipe nautique, fouillent présentement les berges de ladite rivière à la recherche des victimes.

Puisque la rivière Éternité se jette dans le Saguenay, il n’est pas exclu que les recherches s’y poursuivent. Les policiers n’avaient toujours repéré aucune trace des disparus dimanche en fin de journée.

Une troisième personne, un homme dans la quarantaine, a été sauvée de la rivière et transportée à l’hôpital. Il reste dans un état critique.

Coincés dans un camping

Même si l’eau commençait à baisser, après la pluie qui a déversé samedi plus de 120 millimètres d’eau en une heure et demie, les évacuations ont repris dimanche. Près d’une centaine de personnes coincées dans un camping — mais en sécurité — ont été visitées par les policiers pour établir leurs « besoins personnels » et établir un plan d’évacuation.

Celle-ci a débuté par hélicoptère en fin de journée dimanche et tous devaient être relogés dans les villages avoisinants. La Ville de Saguenay a aussi été mise à contribution.

« Il y a tellement de choses à faire que ça devient compliqué », a observé le sergent Hugues Beaulieu, de la Sûreté du Québec.

Des convois s’organisaient pour évacuer les citoyens pris au piège chez eux après l’affaissement de la route principale.

La Municipalité de Rivière-Éternité a déclaré l’état d’urgence et recommandé l’évacuation des 400 résidents de la communauté.

Route emportée, sol sous surveillance

Le Saguenay n’est pas étranger aux glissements de terrain. L’an dernier, des dizaines de citoyens avaient évacué leur domicile de La Baie. Des équipes s’affairent en urgence dimanche à vérifier que le sol autour de Rivière-Éternité ne s’affaissera pas sous les pieds des citoyens dans un avenir proche.

« Depuis le déluge, on a toujours des inspecteurs avec des équipes qui travaillent toute l’année pour vérifier nos sols », a précisé au Devoir la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

Ses collègues du ministère des Transports sont déjà sur place pour veiller à reconstruire la portion de route emportée par les eaux. « Considérant les dommages, quelques jours seront requis », a estimé la ministre Geneviève Guilbault.

Une équipe géotechnique de @Transports_Qc appuiera la municipalité. Nos équipes sont déjà sur place pour les travaux de la R-170, mais considérant les dommages, quelques jours seront requis. Ma collègue @AndreeLaforest est également sur le terrain aujourd’hui. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) July 2, 2023

Le secteur est toujours privé d’électricité, mais la station-service fournit encore de l’essence aux sinistrés.