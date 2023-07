Mouiller le maillot pour un bain dans le Vieux-Port

En quête de fraîcheur et d’accès publics à des points d’eau, près d’une centaine de Montréalais se sont baignés dans le Vieux-Port vendredi matin, à l’occasion de la 20e édition du Grand Splash.

Organisé chaque année depuis 2003 par la Fondation Rivières, l’événement vise à revendiquer un meilleur accès aux rives de la métropole. « Il faut revoir notre relation à l’eau », dit son directeur général, André Bélanger.

En 2017, en pleine campagne électorale, la mairesse Valérie Plante s’était engagée à inaugurer un bain portuaire. Un projet au bout du quai de l’Horloge a finalement été abandonné à l’été 2020, en raison d’un courant trop fort. La promesse électorale a toutefois été réitérée dans le Plan nature et sports de la Ville, en 2021.

La présidente de la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs, Julie Roy, ainsi que la conseillère d’arrondissement de Ville-Marie et membre de la Commission sur l’eau, Vicki Grondin, ont toutes les deux mouillé le maillot.

« Donner un accès à l’eau, non seulement c’est bon pour l’égalité sociale, mais c’est aussi bon pour l’environnement », a déclaré Mme Grondin, qui en est à sa troisième participation, si l’on compte le Grand Splash qu’elle a organisé à Lachine en 2021.

Contrairement au quai de l’Horloge, le quai du Vieux-Port serait l’endroit parfait pour installer un espace de baignade, estime M. Bélanger. « On est dans un spot idyllique, collé sur le centre-ville. C’est le seul endroit où l’eau est calme. » Seule ombre au tableau : le refus de la Société du Vieux-Port, qui, selon les organisateurs, privilégie la « navigation ». Ils veulent désormais « en appeler aux politiciens fédéraux ».

Contactée par Le Devoir, la Société du Vieux-Port estime quant à elle que ce projet n’est « tout simplement pas possible d’un point de vue sécuritaire », évoquant une « forte circulation maritime ainsi qu’un courant […] particulièrement puissant. Les installations du Vieux-Port ne sont pas conçues pour la baignade. »

Se « réapproprier » le fleuve

La mobilisation de la Fondation Rivières a gagné un nouveau souffle l’année dernière, avec la concrétisation du premier bain portuaire en Amérique du Nord, le bassin Louise, à Québec. « Une idée qui date de 1991 », portée par la Société des Gens de Baignade.

L’installation est un « succès », selon le directeur général de la société, Louis-H. Campagna. Chaque jour, ce sont entre 750 et 1000 personnes qui viennent profiter des installations. Un « bon coup pour la qualité de vie et pour l’économie locale », se réjouit-il.

« Nous sommes sur une île, à Montréal, et il faudrait qu’on se réapproprie un peu notre eau, notre beau fleuve Saint-Laurent », estime Sasha Dyck, qui en est à sa 12e participation. Un besoin d’autant plus concret « avec les changements climatiques », ajoute-t-il. « Ça nous prend des moyens de se rafraîchir. »

De l’eau propre

Comme l’ensemble des participants rencontrés par Le Devoir, l’infirmier n’est pas inquiet de la qualité de l’eau. Il a même amené ses deux filles, âgées de sept et neuf ans.

À Québec, le bassin Louise n’a « jamais été fermé une seule journée [pendant l’été] pour cause de mauvaise qualité des eaux », se félicite M. Campagna, indiquant que des « milliards de dollars ont été investis par les différents gouvernements pour cesser la pollution de notre fleuve ».

« Je pense qu’il y a des mythes à déconstruire par rapport à la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent », renchérit Mme Grondin. Marc-André Dumont, qui a plongé pour la première fois vendredi, estime lui aussi qu’il y a des « stigmates » sur la qualité de l’eau.

« La qualité de l’eau, ici, elle est irréprochable », rassure l’élue de la Ville. De 2003 à 2022, l’eau du bassin Jacques-Cartier a satisfait les normes de baignade « dans plus de 96 % des prélèvements en période estivale », écrit la Fondation Rivières dans un communiqué.

Un constat qui semble s’étendre à l’ensemble de l’île, qui compte « 57 sites accessibles […] où l’eau est de bonne qualité pour la baignade en temps sec et 106 pour la pratique d’activités nautiques » comme le kayak, peut-on lire.

Montréal compte pour l’instant trois accès publics gratuits à l’eau. « On en veut plus », lance Mme Grondin, assurant que plusieurs projets « sont en branle ».