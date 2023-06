Six métropoles d’Amérique du Nord figuraient vendredi matin au classement des dix grandes villes les plus polluées au monde.

Le classement du site Web IQAir montrait que Toronto dominait cette liste et que Montréal était en huitième place.

Environnement Canada maintenait d’ailleurs des avertissements pour ces deux villes, tôt vendredi.

Les autres grandes villes nord-américaines les plus polluées étaient, dans l’ordre, Washington, New York, Detroit et Chicago.

Le classement des dix villes les plus polluées au Canada affichait des municipalités de moins grande taille. Neuf d’entre elles sont situées en Ontario : Brampton, Uxbridge, Peterborough, Oakville, Ottawa, Newmarket, Barrie, St. Catharines et Mississauga. L’autre était la municipalité québécoise de L’Ange-Gardien, en Outaouais.

Environnement Canada prévenait jeudi soir que dans la région de Toronto, la fumée dégagée par les feux de forêt qui sévissent dans le nord-est de l’Ontario et au Québec devrait causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite, possiblement jusqu’à samedi, jour de la fête du Canada.