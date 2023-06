Que faire pour la fête du Canada?

Les célébrations de la 156e fête du Canada battront leur plein d’un océan à l’autre le samedi 1er juillet. Voici un aperçu des événements gratuits qui se dérouleront à un jet de pierre de chez vous.

À Montréal

Le défilé de la fête du Canada retrouve la rue Sainte-Catherine Ouest. Le cortège se mettra en branle dès 11 h depuis l’intersection de la rue du Fort, puis sillonnera le centre-ville jusqu’à la place du Canada, près du métro Bonaventure. Une série d’événements culturels auront lieu à destination. Un gâteau de plus de deux mètres de haut, pouvant servir jusqu’à 2500 personnes, sera entre autres partagé pour l’occasion.

Le quai de l’Horloge du Vieux-Port ne sera pas en reste. Une cérémonie d’assermentation pour les nouveaux citoyens ouvrira les célébrations, à 13 h. Une salve d’honneur de 21 coups de canon suivra afin de souligner l’anniversaire du pays. Des activités et des jeux pour les petits et grands se déploieront ensuite. Les curieux de la planche à roulettes auront l’occasion de s’initier au sport sous la tutelle de la Caravane du Taz. Parcs Canada proposera aussi un jeu « sur les traces de la faune » afin de familiariser les visiteurs avec les espaces verts du pays.

À Québec

Les plaines d’Abraham accueilleront un numéro d’opéra de Pékin, un type de spectacle alliant musique et acrobaties reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Le vainqueur de l’édition 2017 de La voix, Ludovick Bourgeois, montera aussi sur scène pour chanter des morceaux de son dernier album.

À Ottawa

Trois sites patrimoniaux de la capitale fédérale donnent rendez-vous aux visiteurs dès 10 h. Le Musée de la Banque du Canada proposera un jeu-questionnaire sur l’argent et l’économie. Des performances de tambours et de cornemuses résonneront sur la colline du Parlement. Et une exposition sur l’histoire et le mode de vie des Inuits se tiendra au 100, rue Wellington.

C’est toutefois au parc des Plaines-LeBreton que se trouvera le coeur des festivités ottaviennes. Une gamme d’ateliers y proposera des découvertes culturelles pour toute la famille, telles que fabriquer son propre écusson de mission spatiale ou apprendre à dire « bonjour » en plusieurs langues autochtones. La traditionnelle cérémonie du midi se tiendra de 11 h 45 à 13 h 30. Puis, entre 19 h 15 et 22 h, le spectacle du soir mettra en vedette un total de 19 artistes, dont Pierre Kwenders, Josiane et France D’Amour.

Chose certaine, il faudra planifier se déplacer sans la voiture, car plusieurs rues du centre-ville d’Ottawa seront fermées ; les services de transport collectif seront toutefois gratuits jusqu’à 4 h du matin.

Hors des sentiers battus

À Montréal, certains arrondissements célébreront la fête du Canada sur des thèmes éclatés. Montréal-Nord mettra à l’honneur la danse latine, au parc Aimé-Leonard. À LaSalle, ce sera le cirque au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain. Dans Pierrefonds-Roxboro, on fera retentir des chansons folkloriques des Balkans, du Chili et de la Finlande.

Longueuil tiendra aussi sa 110e édition de la fête du Canada. Le groupe a cappella QW4RTZ et la compositrice Mélissa Ouimet y livreront des prestations. Du côté de Laval, il n’y aura pas de feux d’artifice, mais le Centre de la nature servira d’emplacement aux célébrations coutumières et à des spectacles de magie.

À Rawdon, dans Lanaudière, on saluera des icônes du rock tout en célébrant la fête du Canada : le groupe Parallel Universe honorera les titres des Red Hot Chili Peppers ; Lulu Hughes, ceux de Janis Joplin. Enfin, plus au sud, en Montérégie, le site de la Bataille-de-la-Châteauguay accueillera des épreuves sportives sous forme de rallyes et de courses à obstacles ainsi que des batailles d’éponge.