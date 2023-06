De possibles tombes autochtones découvertes près de l’Université McGill

Des chiens entraînés pour localiser des restes humains ont identifié le site d’une possible sépulture autochtone près de l’Université McGill. Une équipe canine a pu localiser le 9 juin dernier un lieu où se trouveraient des corps en décomposition, relançant l’espoir de mères mohawks qui souhaitent faire toute la lumière sur l’histoire de leurs ancêtres.

Trois chiens, indépendamment les uns des autres, ont repéré un site non loin du pavillon Hersey de l’Hôpital Royal Victoria, une zone pourtant déterminée sans cadavre par des archéologues qui l’ont préalablement inspecté.

La surprise créée par cette anomalie a conduit ces femmes autochtones, l’Université McGill, la Société québécoise des infrastructures (SQI) et six autres organismes gouvernementaux à se réunir pour discuter de la relance des excavations.

Toutes ces institutions avaient signé un accord en avril dernier pour que ces fouilles aillent de l’avant, une manière rétablir la confiance entre les peuples autochtones et les gouvernements. L’Université McGill décrivait alors avec fierté le sentiment de coopération qui habitait les différentes parties impliquées. « Elle représente une occasion de collaboration sans précédent entre ce groupe autochtone, la SQI et l’Université McGill, qui permettra de vérifier les allégations concernant la présence possible de sépultures anonymes à certains endroits sur le site de l’ancien hôpital », pouvait-on lire dans une communication écrite.

En quête de vérité

Jeudi matin, cependant, l’humeur était moins joviale du côté des six mères mohawks qui se sont présentées avec beaucoup de questionnements à la Cour supérieure de Montréal. Elles y étaient venues plaider leur cause en doutant notamment de « la bonne foi des parties défenderesses », avance Phillipe Blouin, le traducteur représentant ces femmes autochtones.

« La SQI et l’Université de McGill partagent très peu d’informations », témoigne l’anthropologue.

L’entente d’avril assure un accès facile aux archives de McGill, mais les mères mohawks et les spécialistes n’ont toujours pas accès aux différents documents qui pourraient mener à bien leur quête de vérité.

Depuis les découvertes de l’équipe de chiens, la SQI a demandé un permis au ministère de la Culture pour réaliser les excavations nécessaires aux recherches archéologiques. La SQI refuse toutefois de partager le contenu de la demande avec les mères mohawks, qui se considèrent ainsi comme isolées du processus.

Que McGill puisse être tenu responsable de ces décès autochtones et qu’il gère en même temps le processus de restitution des sépultures place par ailleurs cette institution dans un potentiel « conflit d’intérêts », selon Philippe Blouin. « La SQI et McGill […] sont responsables de la sécurité, responsables de l’accès au site et ils donnent eux-mêmes les contrats aux fournisseurs de services qui effectuent les recherches. Ils donnent directement les demandes de permis sans les partager avec les mères mohawks », déplore-t-il.

Un processus compliqué

En octobre 2022, le juge Gregory Moore avait suspendu le chantier du « Nouveau Vic » pour que des fouilles confirment d’abord la présence de sépultures d’enfants maltraités, répondant ainsi aux demandes des mères mohawks.

En avril dernier, les partis en litige s’étaient entendus pour que le chantier reprenne à condition qu’une collaboration permette de mener à bien ces recherches archéologiques en dépit de travaux.

Les dépouilles dateraient des années 1950, à l’époque où le docteur Donald Ewen Cameron menait de violentes expériences sur des patients vulnérables. Ces expérimentations, allant d’électrochocs à l’ingestion de substances psychédéliques, auraient été conduites grâce au financement du gouvernement canadien et de la CIA.

Philippe Blouin estime qu’il y a trois possibilités pour la suite des choses : « Soit élargir le mandat du panel d’experts pour qu’ils puissent donner des recommandations notamment sur la sécurité et le protocole autochtone à suivre en présence des sépultures. Soit de retourner en procès, ce qu’on cherche à éviter. Soit retourner en médiation comme on l’avait fait pour l’entente d’avril. »