Des ascenseurs mal entretenus sèment l’inquiétude

Des ascenseurs entretenus à la va-vite pour réduire la facture, des inspections insuffisantes et une réglementation désuète sont autant d’éléments qui font craindre pour le caractère sécuritaire de ces appareils empruntés quotidiennement par des milliers de Québécois. Des mécaniciens tirent la sonnette d’alarme, tandis que la Régie du bâtiment du Québec promet de corriger le tir.

Depuis 2016, le local 89 de l’Union internationale des constructeurs d’ascenseurs, qui représente entre autres les travailleurs de l’industrie dans la grande région de Montréal, a perdu trois de ses membres, morts pendant qu’ils procédaient à l’entretien d’un ascenseur ou d’un appareil connexe. Or, le syndicat n’avait recensé aucun décès dans des circonstances similaires parmi ses membres lors des 15 années précédentes, entre 2001 et 2016, souligne au Devoir l’agent d’affaires Roger Harpin, rencontré dans son bureau à LaSalle.

« C’est énorme », dit celui qui cumule 40 ans d’expérience comme mécanicien d’ascenseur, au sujet de ces trois décès en sept ans.

Deux des décès en question ont fait l’objet de rapports d’enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Celle-ci y fait état de lacunes dans la sécurité des équipements et dans les conditions de travail des mécaniciens d’ascenseur décédés. Il s’agit ici d’Éric Martel, qui est mort après que son bras gauche eut été broyé alors qu’il procédait à l’entretien d’un trottoir roulant à l’Université de Montréal en 2016, et de Simon Viel, décédé pendant qu’il procédait à l’entretien d’un ascenseur dans un bâtiment de l’arrondissement du Sud-Ouest en 2018.

Un autre mécanicien d’ascenseur a pour sa part perdu la vie après être tombé du neuvième au premier étage dans une cage d’ascenseur du CHU Sainte-Justine, le 26 octobre dernier, alors qu’il procédait à des travaux d’entretien. Le rapport de la CNESST sur ce décès n’a toutefois pas encore été publié.

En entrevue au Devoir, des mécaniciens d’ascenseur qui travaillent dans différentes régions du Québec déplorent disposer de moins en moins de temps pour inspecter et entretenir ces appareils, une situation qu’ils attribuent au désir des entreprises qui les emploient de limiter au maximum leurs coûts. « C’est la guerre des soumissionnaires pour couper au plus petit prix possible » dans les contrats d’entretien des ascenseurs des hôpitaux, des écoles et autres bâtiments, constate Roger Harpin.

Des travailleurs se retrouvent alors forcés de tourner les coins ronds afin de pouvoir visiter autant d’ascenseurs que leur employeur le requiert sans dépasser le budget qu’il a alloué à ces travaux. « Je connais des mécaniciens d’ascenseur qui entretiennent 250 ascenseurs par mois », relève M. Harpin.

Manque de temps

Ces travailleurs se voient ainsi forcés de réaliser en peu de temps des travaux d’entretien parfois complexes. « Souvent, je ne vais avoir qu’une demi-heure pour aller sur les lieux, rencontrer le client, ramasser les clés, faire l’inspection demandée [sur un ascenseur] et repartir. Mais juste pour faire les travaux, on aurait besoin d’une heure », explique un mécanicien qui travaille en Estrie. Celui-ci a requis l’anonymat par crainte de subir des représailles de son employeur, qui ne l’autorise pas à parler aux médias.

« On m’a déjà demandé de faire des in and out », confie pour sa part le mécanicien d’ascenseur Lance Yates, qui cumule plus de 25 ans d’expérience. Ce dernier, qui travaille surtout à Montréal, raconte avoir déjà été appelé par son employeur à entrer dans des bâtiments pour signer un registre et ainsi indiquer qu’il a inspecté un ascenseur sans que ce soit véritablement le cas. « Ça fait longtemps que les mécaniciens demandent plus de temps pour faire l’entretien, mais les compagnies [d’ascenseurs] ne laissent pas faire ça » afin de limiter leurs dépenses, déplore M. Yates.

Par courriel, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) mentionne que l’entretien qu’elle exige pour ce type d’appareils doit comprendre « l’inspection, l’examen et la mise à l’essai de toutes les pièces et fonctions de l’ascenseur ». « Chaque étape doit ainsi être respectée pour que l’entretien soit conforme. Il revient à l’entrepreneur embauché par le propriétaire d’un ascenseur de prévoir le travail adéquatement afin de respecter toutes les exigences », ajoute l’organisme.

Joints par Le Devoir, Otis et Kone, deux des plus grandes entreprises de construction et de réparation d’ascenseurs au monde, ont brièvement répondu à nos questions par courriel. « Il n’y a rien de plus important pour Otis que la sécurité de nos collègues, de nos clients et des personnes qui comptent sur nos produits et services au quotidien », a assuré l’entreprise, qui affirme avoir mis en place plusieurs mesures pour protéger ses employés et ses sous-traitants.

« Nous travaillons étroitement avec nos clients afin de réduire les risques en matière de sécurité et de sensibiliser les gens par des activités de formation et d’éducation sur la sécurité », affirme pour sa part l’entreprise Kone, qui soutient que tous ses employés « ont la possibilité d’arrêter le travail lorsqu’il y a un risque à continuer, de demander de l’aide et de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre le travail en toute sécurité ».

Vers une nouvelle réglementation

Plusieurs représentants syndicaux joints par Le Devoir pressent pour leur part la RBQ d’inspecter davantage les ascenseurs de la province afin d’inciter les compagnies chargées de les entretenir à adopter de meilleures pratiques. Ils déplorent aussi que le Québec applique actuellement un code de sécurité pour les ascenseurs et les monte-charges qui date de 2007, tandis que l’Ontario se base sur des normes mises à jour en 2019. « Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des boîtes en carton qu’on transporte, c’est du public », lance Roger Harpin.

La RBQ entend toutefois déposer cette année un projet de révision des règlements afin de mettre à jour les codes de construction et de sécurité appliqués aux ascenseurs et autres appareils de levage au Québec.

Ces modifications réglementaires visent notamment la création d’un programme de contrôle de l’entretien dont l’objectif sera de maintenir les ascenseurs « en bon état de fonctionnement » et d’ainsi « garantir un meilleur niveau de sécurité des usagers », ajoute l’organisme gouvernemental par courriel. Chaque appareil devra faire l’objet d’un programme de contrôle distinct qui viendra « spécifier les examens, essais, travaux de nettoyage, lubrification et réglages aux composantes pertinentes à des intervalles réguliers », précise la RBQ.

Cette dernière indique que ses 11 inspecteurs spécialisés effectuent en moyenne 820 inspections par année sur des ascenseurs au Québec. Un nombre qui pourrait augmenter si le gouvernement du Québec va de l’avant en appliquant une surveillance obligatoire des chantiers, comme le réclament de nombreux acteurs de l’industrie de la construction. « Par conséquent, si un ascenseur s’y trouve, il devra faire l’objet d’une inspection préalable avant sa livraison », relève la RBQ.

« Il faut également souligner qu’en cas de manquement grave, la RBQ a le pouvoir de retirer les licences d’exploitation des entrepreneurs fautifs », a pour sa part fait valoir par courriel le ministre québécois du Travail, Jean Boulet.