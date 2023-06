Les dernières minutes d’une descente aux enfers

Dans les jours qui suivent la tragédie, alors que le Québec entier tente de comprendre ce qui a pu se passer, la chronologie des événements reste confuse et pleine de trous. Dix ans plus tard, plusieurs procès et rapports, dont celui du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), permettent d’obtenir un portrait à la minute près de la séquence menant à la tragédie dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013.

Photo: François Laplante-Delagrave Agence France-Presse

Photo: HO / Bureau de la sécurité des transports du Canada via Agence France-Presse

Photo: Paul Chiasson archives La Presse canadienne

Le train de marchandises de la compagnie Montreal, Maine&Atlantic Railway (MMA) part de Farnham, en direction est, à destination de Nantes. Pendant le voyage, le mécanicien de locomotive Thomas Harding signale que celle de tête a des ennuis mécaniques. Le train constitué de 72 wagons-citernes contenant 7,7 millions de litres de pétrole brut et 5 locomotives circule au ralenti.Arrivée du train à Nantes, un village voisin de Lac-Mégantic. M. Harding immobilise le train sur la voie principale avec les freins à air. Il applique ensuite sept freins à main en tout, car le train est arrêté dans une pente. Il coupe le moteur de quatre locomotives.Un taxi vient chercher le mécanicien pour l’amener à l’hôtel. Le chauffeur remarque la fumée et des gouttelettes d’huile qui s’échappent de la locomotive encore en marche.Un incendie est signalé à bord du train à Nantes et les pompiers se rendent sur place. Au cours de leur intervention, ils coupent le moteur de la cinquième et dernière locomotive encore en marche.L’incendie est maîtrisé.Les pompiers et les représentants de la MMA arrivés entretemps sur les lieux quittent. Depuis que les moteurs de la locomotive sont éteints, les freins à air perdent peu à peu de leur efficacité.Dans son rapport, le BST notera que lorsque le moteur est coupé, « on s’attend à ce que l’air s’échappe des circuits », mais que le temps qui s’écoule avant que l’air ne soit complètement évacué des freins « varie énormément ».Le train se met en branle, sans conducteur à bord. Le convoi de 10 000 tonnes est entraîné par la gravité à cause du dénivelé et file droit sur le centre-ville de Lac-Mégantic.Le train fantôme roule depuis 18 minutes, de plus en plus vite, au point d’atteindre bientôt 100 kilomètres à l’heure. Des wagons-citernes déraillent, s’entrechoquent et provoquent plusieurs explosions. Le reste du convoi déraille un peu plus loin et les locomotives se détachent pour poursuivre leur route sur 800 mètres.Premier appel au 911 pour signaler un incendie. L’alerte est lancée pour une évacuation générale. Les pompiers de six municipalités avoisinantes sont appelés en renfort. Tout le personnel de l’hôpital est aussi appelé en appui, mais il y a peu de blessés.La Sûreté du Québec (SQ) informe le contrôleur du train de Farnham, Richard Labrie, qu’il y a eu des explosions à Lac-Mégantic. Celui-ci demande si l’incendie est dans cette localité ou à Nantes, car le train de la MMA devrait se trouver à Nantes. La SQ demande à M. Labrie s’il est certain que le train se trouve encore à Nantes.Tom Harding appelle le contrôleur du train à Farnham, M. Labrie, pour lui demander quels types de wagons se trouvent dans le triage (entreposage). « Tout est en feu, de l’église jusqu’au Métro [épicerie], de la rivière jusqu’aux voies ferrées », dit au téléphone le mécanicien Harding à son collègue Richard Labrie. Celui-ci lui confirme qu’il n’y a pas de matières dangereuses immobilisées.Durant cette conversation, quand il demande si c’est le train de la MMA qui est descendu, M. Harding répond « non ».Plusieurs autres conversations s’ensuivent entre les employés de la compagnie ferroviaire pour cerner la cause de l’incendie.Le chef garde-voie Jean-Noël Busque se rend à Nantes et confirme à M. Labrie que le train n’est plus là.C’est Richard Labrie, à Farnham, d’où le train est parti, qui apprend à Thomas Harding que c’est bel et bien son train qui est parti à la dérive. Durant l’appel, dont l’enregistrement a été rendu public par la suite, on l’entend qui accuse le choc. «[Merde] », l’entend-on. Il dit ensuite que son train était sécurisé : « Il était sécurisé quand je suis parti », répète-t-il.L’incendie est éteint, plus de 34 heures plus tard. L’opération de nettoyage se met en branle. On estime que 100 000 litres de pétrole brut ont contaminé le lac Mégantic et la rivière Chaudière, tant par écoulement direct que par infiltration.La police annonce que le bilan définitif officiel est de 47 morts, dont plusieurs personnes restent alors à être identifiées formellement.