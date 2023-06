Absorber la détresse au nom de l’intérêt public

Le 6 juillet 2013, le Québec se réveille en découvrant avec effroi qu’un train transportant du pétrole brut a déraillé à Lac-Mégantic. Dix ans plus tard, des artisans du Devoir racontent comment ils ont couvert et vécu ce drame qui a coûté la vie à 47 personnes et qui demeure à ce jour la pire catastrophe ferroviaire au pays.

Comme chaque samedi matin, Jacques Nadeau se lève tôt, le 6 juillet 2013, pour se rendre à la salle de gym de son quartier. Il est 6 h. Mais à peine monté sur un appareil, il aperçoit devant lui, sur les écrans de télévision, les premières images du centre-ville en feu de Lac-Mégantic.

« Tu réfléchis pas longtemps dans ces moments-là, tu fonces, lance le photographe. J’ai quitté le gym, je suis rentré chez moi, j’ai pris mes Kodak, mon laptop, et puis go, direction Mégantic. »

À mi-chemin, il prévient Marie-Andrée Chouinard, alors reporter et cheffe de division aux actualités générales, qui le rejoindra quelques heures plus tard pour une semaine de couverture éreintante.

Jacques Nadeau se souvient encore très bien de ce trajet qui lui a paru interminable, mais surtout de cet « épais nuage noir » qui l’a guidé dans les derniers kilomètres jusqu’au centre-ville de Mégantic.

Sur place, près de la rue Frontenac, la fumée et une forte odeur de pétrole le prennent à la gorge. L’incendie est encore actif, la fumée noire envahit le ciel, plongeant les lieux dans une quasi-noirceur. Il aperçoit les wagons du train empilés les uns sur les autres et les pompiers qui luttent contre le brasier.

Ne faisant ni une ni deux, Jacques Nadeau abandonne sa voiture et s’élance vers le feu, espérant échapper à l’attention des autorités pour immortaliser cette image. « C’est irréel ! C’est comme un tableau de fin du monde », dit-il en montrant ses photos, n’en revenant toujours pas dix ans plus tard.

Il s’estime chanceux, car, à peine une heure plus tard, la Sûreté du Québec érigeait un périmètre de sécurité, qui s’est transformé au cours des jours suivants en une haute clôture de métal grillagé. « On ne voyait plus rien. Il fallait monter en cachette sur les toits des maisons pour voir quelque chose. C’est devenu tout un défi pour les photographes de faire leur job », raconte-t-il.

Ce samedi-là, Marie-Andrée Chouinard arrive sur les lieux en milieu de journée, elle aussi frappée par le brasier rouge vif et cette impressionnante fumée noire. Elle se souvient également du silence qui l’a accueillie. « Malgré le chaos, on aurait dit que, dans l’arrière-scène, il y avait un état de choc généralisé. Pas de circulation automobile, des rues désertes… La horde de journalistes n’avait pas encore débarqué. »

« Ils avaient besoin de parler »

Rapidement, un rythme haletant s’impose aux journalistes, qui arrivent les uns après les autres. « On avait des journées de fous. J’étais sur l’adrénaline tout le temps », raconte Marie-Andrée Chouinard.

Les conférences de presse des autorités policières et de la mairesse Colette Roy-Laroche s’enchaînent pour dévoiler le bilan des victimes, faire le point sur les évacuations et sur l’état du centre-ville. Sans compter les multiples visites de politiciens, dont celles des premiers ministres Pauline Marois et Stephen Harper.

Lorsqu’ils ne couvrent pas un point de presse, les journalistes cherchent des informations sur l’origine de l’accident, encore méconnue. Ils vont aussi à la rencontre des habitants, des familles endeuillées et des évacués, qui en ont gros sur le coeur.

« Ça m’avait frappée de voir à quel point c’était facile de leur parler, ils avaient tous une histoire à raconter, ils avaient besoin de parler, indique Marie-Andrée Chouinard. Je me souviens de cet homme croisé au McDo, qui était devenu mon bureau. J’écrivais mon article, j’avais tout mon matériel, mais je sentais qu’il voulait vraiment me parler. Je l’ai écouté. Il était au Musicafé ce soir-là, mais il était parti à 19 h pour finir un travail et devait revenir voir ses amis plus tard en soirée. Fatigué, il était finalement resté chez lui. C’est de son balcon qu’il a vu toute la scène, qu’il a filmée avec son téléphone. Il m’a montré les images, c’était saisissant. Je l’ai donc interviewé, je l’ai ajouté à mon article, et c’est resté un très bon contact. »

« On ne m’a refusé aucune entrevue », ajoute la journaliste au Devoir Stéphanie Marin, qui travaillait à l’époque pour La Presse canadienne. Elle avait peur, en arrivant en renfort deux jours après le déraillement, que les gens en aient assez de répéter leur histoire.

Cette grande ouverture des Méganticois a d’ailleurs contribué à rendre cette couverture journalistique marquante dans sa carrière. « C’était la première fois que, comme journaliste, je m’intégrais vraiment à une communauté. Il y avait un échange constant avec la population : les gens se confiaient à nous, mais ils venaient aussi chercher de l’information auprès de nous. […] Ça m’a vraiment touchée de voir que ma simple écoute leur faisait tellement du bien. »



À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Rattrapées par les émotions

Plongée dans l’action, guidée par l’adrénaline et sa volonté de bien faire son travail, Stéphanie Marin s’est construit une carapace pour ne pas craquer devant autant de détresse. Mais lorsqu’elle a mis un point final à son dernier article, une semaine plus tard, la journaliste a fondu en larmes. « Ça faisait une semaine que j’étais une éponge, j’absorbais la détresse de ces gens sans m’en rendre compte. Tu t’oublies sur le moment, parce que ce n’est pas toi qui cherches tes amis, qui as perdu un parent ou qui viens de perdre ta maison, mais tu vis les émotions pareil. »

Le retour à sa vie normale a été difficile. « Tu te sens mal de partir, c’est comme si tu les abandonnais », confie-t-elle, ajoutant avoir ensuite suivi compulsivement toutes les nouvelles sur l’accident.

Une fois revenue à Montréal, Marie-Andrée Chouinard a aussi longtemps été habitée par des images et des témoignages. « J’étais en vacances, mais je n’arrivais pas à décrocher, j’avais encore la tête là-bas. Je réalisais à quel point c’était terrible, ce qui s’était produit, et en même temps je me sentais coupable d’avoir vécu un moment d’exaltation journalistique. […] C’est un événement tragique pour les Méganticois et pour la société, assurément, mais ça reste une des plus belles expériences journalistiques que j’ai vécues. Je me trouve privilégiée d’avoir couvert cet événement, privilégiée d’avoir rencontré ces personnes pour raconter au grand public leur histoire. »