Catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, qui a payé?

Même si l’argent ne peut remplacer les 47 vies qui ont été fauchées le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, des centaines de millions de dollars ont été réclamées pour toutes sortes de dommages causés par le désastre ferroviaire. Qui a payé pour dédommager les victimes et leurs familles, pour reconstruire le centre-ville réduit en cendres et décontaminer le sol et les cours d’eau ? Et qui paiera encore ? Car 10 ans plus tard, tout n’est pas réglé et une action collective est toujours devant les tribunaux.

Sans surprise, les actions en justice ont commencé à pleuvoir peu de temps après l’explosion des wagons de pétrole et l’incendie qui a ravagé le centre-ville.

Une quarantaine d’entités liées de près ou de loin à la catastrophe ferroviaire ont été poursuivies, comme les locateurs de wagons et les producteurs du pétrole transporté. Les victimes ont intenté une action collective, et d’autres actions en dommages ont été déposées, notamment par le gouvernement québécois, pour se faire rembourser toutes les factures qu’il a dû acquitter. Les compagnies d’assurances se sont aussi adressées à la justice, souhaitant récupérer des entités présumées responsables du désastre toutes les sommes qu’elles ont versées à leurs assurés, qui ont notamment perdu leurs maisons.

Mais, à peine un mois plus tard, l’entreprise ferroviaire au coeur de ce déraillement meurtrier, la Montreal, Maine and Atlantic (MMA), pressentant la faillite, se plaçait sous la protection de la Cour supérieure du Québec contre ses créanciers. Ses actifs en sol canadien étaient inférieurs à la valeur des réclamations qui continuaient de s’accumuler contre elle, avait alors déclaré l’entreprise propriétaire du chemin de fer. Une protection similaire a été accordée à sa maison mère aux États-Unis.

Les réclamations déposées dépassaient le milliard de dollars, a calculé un juge québécois saisi des procédures. La vente des actifs canadiens et américains de la MMA a servi à payer des créanciers garantis — notamment le gouvernement américain —, mais cet argent était bien loin du total réclamé.

Fonds d’indemnisation

Les diverses entreprises poursuivies en sont venues à une entente : elles ont convenu de verser des sommes dans un fonds d’indemnisation, au bénéfice des créanciers, des victimes et de leurs familles. En échange, les poursuites judiciaires étaient abandonnées contre elles. À terme, on comptait plus de 430 millions de dollars dans ce fonds issu de l’arrangement avec les créanciers de la MMA. Différents chiffres ont circulé, notamment en raison des sommes versées en dollars américains et de la fluctuation du taux de change.

Par exemple, le gouvernement fédéral y a versé 75 millions, l’entreprise World Fuel Services, 135 millions et la pétrolière Irving, 75 millions. Mais personne n’a été indemnisé complètement : par exemple, Québec n’a obtenu que 93,4 millions (sur les 320 millions qu’il réclamait) et les assureurs, 1 million seulement sur les 15 réclamés. Le fonds a été adopté en juin 2015 par les créanciers et les victimes. Il a été approuvé par un juge au Québec la même année. Des millions ont été remis aux victimes, mais la somme reçue par chacune variait selon leur situation.

Seule la compagnie Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) a résisté, refusant de participer au fonds et de verser quelque somme que ce soit, soutenant n’avoir rien à se reprocher. Les procédures se sont donc poursuivies contre elle.

Elle a finalement été exonérée en décembre 2022, le juge Martin Bureau de la Cour supérieure ayant conclu que « le CP n’a pas de responsabilité légale dans cet accident tragique. Cette responsabilité repose essentiellement sur l’ingénieur de la locomotive et dernier conducteur du convoi, Thomas Harding, et son employeur, la MMA ». Le magistrat a ainsi rejeté les trois actions intentées contre le CP, dont l’action collective.

Mais le groupe de victimes qui avait déposé cette action collective a porté le jugement en appel : cette réclamation contre le CP n’est donc pas encore terminée.

Une injonction pointe aussi à l’horizon pour empêcher l’expropriation de 42 propriétés en vue de la construction de la voie de contournement du chemin de fer à Lac-Mégantic. Des avocats ont indiqué qu’elle serait déposée au début de juillet.

Payer pour la pollution

Selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, environ six millions de litres de pétrole brut se sont déversés ce jour-là et quelque 100 000 litres auraient abouti dans la rivière Chaudière et dans le lac Mégantic.

Pour avoir pollué ces cours d’eau où vivent des poissons, l’entreprise ferroviaire MMA s’est vu imposer l’amende maximale prévue à la Loi sur les pêches, soit un million de dollars. De cette somme, au moins 400 000 $ ont été versés au Fonds pour dommages à l’environnement.

La Municipalité de Lac-Mégantic et les gouvernements du Québec et du Canada ont dû ramasser la facture de la décontamination des sols et des cours d’eau.

Accusations pénales et criminelles

Un procès criminel a aussi eu lieu en 2017. Des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort ont été portées contre le chef de train Thomas Harding, le contrôleur ferroviaire Richard Labrie et le directeur des activités de la MMA au Québec, Jean Demaître.

Tous trois ont été déclarés non coupables par un jury en janvier 2018, au terme d’un procès criminel fort en émotions qui a duré plusieurs semaines au palais de justice de Sherbrooke.

La MMA a également été accusée de négligence criminelle, mais son procès n’a pas eu lieu : le Directeur des poursuites criminelles et pénales a abandonné les procédures contre l’entreprise puisqu’il ne croyait plus être en mesure d’obtenir une condamnation après l’acquittement de ses trois employés accusés du même crime.

Des dirigeants de la MMA et le chef de train Thomas Harding ont aussi été poursuivis pour des infractions pénales à la Loi sur la sécurité ferroviaire. Ils ont tous plaidé coupables en 2018. M. Harding a été condamné à une peine de prison de six mois avec sursis. Quant aux cinq dirigeants, on leur a ordonné de payer des amendes de 50 000 $ chacun, soit le montant maximal prévu, pour un total de 250 000 $.