Ouvert ou fermé ce 1er juillet ?

Services publics au ralenti

L’horaire des services publics en ce jour férié varie selon les municipalités. À Montréal, les bureaux de la Ville de Montréal, les mairies d’arrondissement et les comptoirs de permis seront fermés et reprendront du service le mardi, y compris pour le traitement des demandes en ligne. La Cour municipale sera fermée, mais maintiendra les comparutions des personnes détenues à l’édifice de la rue Gosford.

Les services gouvernementaux fédéral et provincial prendront congé le 1er juillet. Postes Canada ne fera ni levée ni livraison du courrier avant lundi. Les centres de Service Canada seront fermés jusqu’à mardi. Les points de Service Québec et de la SAAQ rouvriront leurs portes dès lundi.

La collecte des ordures est maintenue et les écocentres resteront en activité selon l’horaire estival. Par contre, les établissements culturels et sportifs de la ville, tels les arénas, les piscines et les bibliothèques, ont des horaires différents d’un arrondissement à l’autre, certaines ne prenant pas congé.

Il sera possible de visiter les édifices d’Espace pour la vie, soit le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ce ne sera pas le cas pour tous les édifices de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.