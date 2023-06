Google se prépare à cesser de relayer les nouvelles au Canada

La pression s’accentue sur le gouvernement Trudeau et sa Loi sur les nouvelles en ligne récemment adoptée. Après l’offensive de Meta, qui enchaîne ces jours-ci les résiliations de contrats avec des médias, c’est au tour de Google d’annoncer qu’elle cessera de relayer les contenus de nouvelles des médias canadiens dans son moteur de recherche d’ici la fin de l’année.

« Nous avons informé le gouvernement que nous avons pris la décision difficile de supprimer, dès l’entrée en vigueur de la loi, les liens vers les actualités canadiennes dans nos produits Search, News et Discover et que nous ne pourrons plus proposer Google News Showcase au Canada », a écrit Kent Walker, président des affaires internationales de l’entreprise, dans un billet de blogue publié jeudi.

Il s’est dit « déçu d’en arriver là », mais estime que la nouvelle réglementation d’Ottawa « reste inapplicable », ce que l’entreprise répète depuis des mois. Rappelons que Google avait déjà conduit ce printemps des « tests » limitant l’apparition de nouvelles produites par les médias canadiens dans les résultats de recherche d’une petite fraction des internautes du pays.

Adoptée la semaine dernière, la Loi sur les nouvelles en ligne, anciennement connue sous le nom de projet de loi C-18, doit entrer en vigueur dans six mois. Elle obligera les géants du web tels que Google et Meta — société mère de Facebook et Instagram — à payer les médias d’information d’ici pour les nouvelles qu’ils partagent ou réutilisent. Les entreprises devront négocier directement avec les médias canadiens.

Aussitôt la loi adoptée, Meta a mis en application sa menace des derniers mois, soit de bloquer définitivement l’accès aux nouvelles sur ses plateformes Facebook et Instagram à tous les Canadiens d’ici la fin de l’année.

Google s’est montré plus ouvert à la discussion. Des dirigeants de l’entreprise ont d’ailleurs rencontré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, la semaine dernière pour discuter de la situation. Le ministre avait évoqué une « conversation constructive » bien que « difficile » avec l’entreprise.

« Les géants du Web préfèrent dépenser de l’argent pour modifier leur plateforme afin de bloquer l’accès aux nouvelles au lieu de payer leur juste part pour le travail des médias. Ça démontre à quel point ils sont irresponsables et déconnectés de la réalité, alors qu’ils font des milliards de dollars grâce aux utilisateurs canadiens », a commenté le ministre Rodriguez dans un courriel envoyé au Devoir.

« Le Canada a besoin d’une presse forte, libre et indépendante, c’est fondamental pour notre démocratie », insiste-t-il, rappelant que des centaines de salles de nouvelles ont fermé leurs portes parce que Google et Facebook se sont accaparés les milliards de dollars en revenus publicitaires dont elles dépendaient.

La semaine dernière, il a par ailleurs promis que son gouvernement allait s’assurer que les salles de nouvelles disposent des ressources nécessaires pour bien faire leur travail, sans toutefois préciser de quelle manière il s’y prendrait.

Fin d’ententes avec Meta

Pour peser encore plus sur le gouvernement Trudeau, Meta a également décidé de mettre fin à plusieurs ententes qu’elle avait conclues par le passé avec des médias d’ici.

« Meta nous a fait part de son intention de mettre fin à l’accord qui nous permet d’offrir des bourses de journalisme », a écrit le président de La Presse canadienne, Malcolm Kirk, dans un courriel envoyé à l’ensemble des employés jeudi, et dont Le Devoir a obtenu copie.

Il précise que les ententes déjà signées seront honorées, tout en s’attristant de la « fin abrupte du programme pour les suivants ». La bourse Meta-La Presse canadienne permettait de financer huit postes de journalistes à travers les différents bureaux au pays de l’agence de presse.

Mercredi, Meta a également mis fin à son entente avec les Coops de l’information (CN2i), formées des quotidiens Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien, La Tribune, Le Nouvelliste et La Voix de l’Est. Depuis 2021, le géant numérique leur octroyait des redevances, en reconnaissant ainsi une valeur de leur contenu partagé sur les réseaux sociaux. La directrice générale de CN2i, Geneviève Rossier, a indiqué au Soleil que l’entente prendra officiellement fin le 31 juillet et que celle-ci représentait un montant « substantiel ».

D’autres médias canadiens détiennent aussi des ententes similaires avec Meta, dont Le Devoir, le Toronto Star et le Globe and Mail. Le Devoir n’a pas souhaité commenter pour le moment. Au moment où ces lignes étaient écrites, les deux autres médias n’avaient pas retourné nos demandes. Meta a pour sa part refusé de commenter la situation concernant ces ententes.