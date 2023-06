Des centaines de logements abordables attendent de sortir de terre

Malgré les milliards de dollars investis à travers le temps dans la construction de logements sociaux, le Québec fait face à un embouteillage. Plus de 675 appartements en location prévus dans le programme AccèsLogis attendent depuis au moins cinq ans de sortir de terre, a constaté Le Devoir.

Cela représente 15 % des logements en développement financés par AccèsLogis, le programme de construction de logements communautaires et abordables lancé par Québec à la fin des années 1990, que le gouvernement de François Legault compte bientôt abandonner.

Selon les calculs du Devoir, pas moins de 18 projets de logement social et abordable n’ont toujours pas fait l’objet d’une première pelletée de terre au moins cinq ans après avoir été analysés une première fois par la Société d’habitation du Québec (SHQ), l’organisme qui administre AccèsLogis.

La plupart sont à Montréal (six), mais la Montérégie (trois) et les Laurentides (trois) comptent leur lot de constructions en attente. Deux projets, à Montréal et à Mont-Laurier, sont vieux de plus de 10 ans.

Si l’on exclut les projets d’habitation pour femmes en difficulté — la SHQ les écarte de ses calculs —, tout près de 4500 logements sont en attente au Québec. Quelque 2600 de plus sont en cours de construction.

Depuis les débuts d’AccèsLogis, les différents ordres de gouvernement ont investi plus de sept milliards de dollars pour réaliser de nouveaux logements. Or, la hausse des coûts de construction et des matériaux frappe plus fort que jamais, constate la directrice de l’Office municipal d’habitation de Longueuil, Catherine Carré.

Depuis 2016, ses équipes travaillent sur un projet de 36 logements nommé Saint-Roch — phase II, mais il tarde à aboutir. « Il y a eu un certain temps à essayer de trouver du financement supplémentaire, parce que, malheureusement, les coûts de construction étaient beaucoup trop élevés versus l’argent qui nous était alloué », indique-t-elle à l’autre bout du fil.

Le manque à gagner, avec l’explosion des coûts de construction et des coûts de réalisation, la SHQ et le gouvernement essaient de [le] contrer.

Le Groupe de ressources techniques de l’Abitibi-Témiscamingue–Ungava oeuvre depuis sept ans et demi sur Le Centurion, un projet de 24 portes situé à Amos. Sauf qu’« avant la pandémie, les projets les plus chers en AccèsLogis [lui] coûtaient environ 185 $ du pied carré ». « Maintenant, pour le projet Le Centurion, c’est sorti à 385 $, donc 200 $ du pied carré de plus », affirme le principal chargé de projet.

Selon le directeur général de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), Éric Cimon, il faut environ trois ans pour mener à terme un projet en habitation sociale et abordable. Mais son organisme, qui représente une vingtaine de groupes voués au développement de l’habitation communautaire au Québec, sonne l’alarme depuis des années : « Le facteur principal, c’est le manque de financement. »

« Le manque à gagner, avec l’explosion des coûts de construction et des coûts de réalisation, la SHQ et le gouvernement essaient de [le] contrer, convient-il. L’affaire, c’est qu’ils décident ça quelque part au mois de décembre, ils votent le budget au mois de mars, puis l’argent est disponible quelque part au mois de septembre. Ça veut dire qu’il y a un autre 7-8 % qui s’est rajouté entretemps, et on se ramasse avec un projet qui n’est pas encore viable. »

Nouveau programme

Depuis 2018, le gouvernement de François Legault a principalement investi dans la réalisation des appartements d’AccèsLogis « non réalisés » lors des mandats précédents. « Il y a de l’argent qui est disponible, je dirais même depuis des années, puis qu’on n’arrive pas à dépenser », disait le premier ministre plus tôt cette année au Salon bleu.

S’il salue les sommes consacrées au logement dans les différents budgets du ministre des Finances, Eric Girard, M. Cimon constate que les investissements ne sont arrivés qu’au compte-gouttes. « Nous, on a calculé que, s’ils avaient mis l’argent dès le départ, ils auraient économisé plus de 300 millions », indique le d.g. de l’AGRTQ.

« S’il manque d’écoles ou s’il manque d’hôpitaux, on ne dit pas qu’on va arrêter de construire. On le met [l’argent], on sait que c’est un bien essentiel, enchaîne-t-il. Les logements, c’est la même chose. »

Au début de l’année, insatisfait du rendement d’AccèsLogis, le gouvernement Legault annonçait officiellement la mise au rancart du programme, plus de 25 ans après sa naissance.

Pour le remplacer, Québec mise sur le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ). Ce nouvel outil de financement du logement abordable modifie les critères imposés aux organismes qui désirent se lancer dans la construction de logements abordables, en plus d’ouvrir la porte aux entreprises privées qui souhaitent investir.

« Ça se dessinait, c’était prévisible », déplore le co-porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, Cédric Dussault, qui craint pour le financement du logement social au Québec avec l’arrivée du PHAQ. « C’est vraiment une position idéologique de la [Coalition avenir Québec], qui veut aller vers le privé. »

Dans son dernier budget, le gouvernement a réservé le tiers des nouveaux logements du PHAQ au privé. Avant d’abandonner AccèsLogis, il promet cependant de faire sortir de terre la plupart des constructions prévues au programme.

Avec Isabelle Porter et Dave Noë