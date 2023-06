Deux tombes d’enfants autochtones ouvertes prochainement

Deux familles innues pourront bientôt ouvrir deux tombes mises en terre en 1970 dans un cimetière de Pessamit, sur la Côte-Nord, pour savoir enfin si elles contiennent les restes de leurs bébés.

« Quand on n’est pas sûrs que c’est notre enfant qui est là, bien il faut aller vérifier », a lancé mercredi Françoise Ruperthouse, qui est directrice générale de l’Association des familles Awacak.

Le groupe qu’elle dirige accompagne 94 familles autochtones qui sont à la recherche de 152 enfants issus de plus de vingt communautés au Québec. Ces petits ont été évacués de leurs milieux respectifs vers des établissements de santé entre 1940 et 1980. Leurs familles ont ensuite appris, dans certains cas, qu’ils étaient morts. D’autres n’ont jamais été informés du sort de leurs enfants.

Le nombre d’enfants disparus est en hausse constante : 55 enfants étaient recherchés en 2022, puis 120 en date du 20 février 2023. Une trentaine d’autres se sont ajoutés en quelques mois.

« Malheureusement et douloureusement, c’est un nombre d’enfants et de familles qui évoluent de jour en jour », a constaté Florence Dupré, coordonnatrice au Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. « On reçoit en continu de nouvelles demandes. »

Deux exhumations autorisées

Le 7 juin, la juge Nancy Bonsaint de la Cour supérieure a autorisé l’exhumation de deux corps, à la demande d’autant de familles innues. Celles-ci veulent à savoir si les bébés qu’ils ont enterrés en mai 1970 au cimetière de Notre-Dame de l’Assomption de Betsiamites à Pessamit, sur la Côte-Nord, sont bel et bien les leurs.

Les deux nourrissons, l’un âgé de quatre mois et l’autre, de moins d’un mois, ont été ramenés à leurs familles respectives dans des cercueils fermés, après avoir été hospitalisés pour la coqueluche. Sous les instructions de médecins et de propriétaires d’entreprises de pompes funèbres, leurs proches n’ont pas pu ouvrir les cercueils pour confirmer l’identité de leurs bébés.

Les exhumations sont les premières à être autorisées depuis l’adoption, en 2021, d’une loi visant à faciliter les recherches des familles d’enfants disparus. Celles-ci seront coordonnées par le Bureau du coroner et le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML).

Pour garantir l’intimité aux personnes touchées, les deux organisations n’ont pas révélé le moment précis des exhumations. Mais les familles « ont fait des demandes pour que ça se fasse le plus rapidement possible, avec rigueur [et] le moins de risque d’erreur possible », a souligné Mme Dupré.

Les exhumations auront donc lieu « prochainement, très certainement », et avant que le sol ne gèle. Déjà, les sites où elles seront effectuées ont été évalués et repérés. Les dépouilles, une fois sorties de terre, seront transportées vers la morgue de Montréal, où des expertises seront réalisées.

« Dépendamment de la qualité et de la quantité d’ADN qu’on va avoir, les analyses vont aller plus ou moins vite », a résumé Suzanne Marchand, directrice générale principale du LSJML. Si l’ADN ne correspond pas à celui des familles, les corps seront remis en terre.

Une « certaine paix » aux familles

Avec les exhumations comme avec les recherches, Françoise Ruperthouse espère « redonner une certaine paix » aux familles qui cherchent leurs bébés.

La sienne a « perdu » deux enfants, a-t-elle rappelé. Son petit frère Tony n’a plus jamais été revu après une hospitalisation, puis les recherches de la famille Ruperthouse ont permis d’apprendre qu’il était mort à l’hôpital quelques années après la date de décès qui leur avait été fournie. Sa soeur Émily a été retrouvée 35 ans après sa disparition à Baie-Saint-Paul, à 900 km de sa maison à Pikogan, désormais handicapée.

Devant la Cour supérieure, les familles des enfants disparus ont partagé le désespoir qui les habite depuis la perte de leurs proches.

« Encore aujourd’hui, je ne sais pas si mon fils est décédé ou s’il est encore en vie », a ainsi déclaré la mère du nourrisson de moins d’un mois. L’identité des familles et des bébés est protégée par la Cour.

« Je ne sais pas si l’exhumation du corps de mon fils permettra d’apaiser ce sentiment. Par contre, ma famille et moi pourrons enfin avoir des réponses aux incertitudes qui nous ont toujours habitées et peut-être pourrons-nous alors entamer notre processus de guérison », a-t-elle ajouté.

La soeur du bébé de quatre mois a elle aussi témoigné devant la Cour au nom de sa mère, décédée en 2021. « Aujourd’hui, ma mère est décédée, mais elle vit à travers moi. Je ressens ses émotions, sa douleur, et ça me fait extrêmement mal », a-t-elle affirmé. Elle a aussi dit ignorer si son frère était bel et bien mort, puisque sa mère n’a pas été autorisée à ouvrir le cercueil qui lui a été présenté.