Des débris du sous-marin Titan sont ramenés au port de Saint-Jean

Des débris du petit submersible Titan ont été ramenés à Terre-Neuve, mercredi, à bord d’un navire battant pavillon canadien qui avait participé aux recherches pour retrouver le sous-marin qui a implosé il y a dix jours au fond de l’Atlantique Nord, près de l’épave du Titanic.

L’« Horizon Arctic » a accosté au port de Saint-Jean avec à son bord un véhicule télécommandé qui avait fouillé le fond de l’océan à environ 700 kilomètres au sud de l’île de Terre-Neuve.

Le propriétaire du submersible télécommandé, « Pelagic Research Services », indique que son équipe a complété avec succès ses opérations sous-marines et décharge maintenant son équipement de l’« Horizon Arctic ».

« Ils travaillent 24 heures sur 24 depuis 10 jours maintenant, à travers des défis physiques et psychologiques, et ils sont impatients de terminer la mission et de retourner auprès de leurs proches », a indiqué la société dans un courriel.

Des photos prises sur le quai montrent ce qui semble être plusieurs pièces du submersible hissées du navire, y compris le cône de nez avec son hublot circulaire distinctif.

Le Titan a implosé le 18 juin lors de sa descente vers l’épave du Titanic, à près de quatre kilomètres sous la surface de la mer, entraînant dans la mort les cinq passagers et membres d’équipage.

La Garde côtière américaine a déclaré leur décès quatre jours plus tard, le 22 juin, après que le submersible télécommandé a repéré les débris du Titan à environ 500 mètres de la proue du paquebot transatlantique qui avait coulé en 1912.

Stockton Rush, p.-d.g. de la société propriétaire du Titan, OceanGate, pilotait le petit submersible, qui transportait quatre passagers : le milliardaire britannique Hamish Harding, l’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet, et l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood, qui amenait son fils de 19 ans, Suleman.

Liam MacDonald, porte-parole du Bureau de la sécurité des transports du Canada, a déclaré mercredi que l’agence ne ferait aucun commentaire. La Garde côtière américaine, qui dirige l’enquête internationale, n’a pas immédiatement voulu préciser qui examinerait les débris ramenés à terre mercredi.

La société Horizon Maritime, propriétaire du navire canadien « Horizon Arctic », a également refusé de commenter. Cette société possède également le « Polar Prince », vaisseau mère du Titan.

La société Pelagic a indiqué de son côté que les membres de son équipe n’étaient pas en mesure de fournir des informations relatives à l’enquête en cours, en raison de « la confidentialité et du devoir de non-divulgation ».