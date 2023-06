Montréal lance une ligne téléphonique contre la violence armée

La Ville de Montréal, en concertation avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV), ont annoncé mercredi le déploiement d’une ligne téléphonique visant à prévenir la violence armée au sein des familles de la métropole.

Nommé RENFORT (514 653-6363), le service d’accompagnement téléphonique est proposé gratuitement et de manière confidentielle. En semaine de 8 h à 22 h et les fins de semaine de 13 h à 17 h, des intervenants seront disponibles pour répondre en sept langues.

« Les parents qui se sentent impuissants face aux situations de violence que peuvent vivre leurs enfants disposent maintenant d’un service téléphonique où des spécialistes leur répondent sans jugement. Il est très important pour nous qu’ils puissent être écoutés, conseillés ou référés vers les nombreux services et ressources qui existent sur le territoire de la métropole », a déclaré dans un communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L’initiative fait partie des engagements que la Ville a pris l’an dernier au terme du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée et constitue le troisième projet à être concrétisé depuis l’événement. Elle sera financée à même une enveloppe de 3 millions de dollars dédiée au financement de projets mis sur pied par et pour les jeunes Montréalais.

« Cette initiative soutiendra les familles montréalaises et contribuera à renforcer leur sentiment de sécurité, tout en bâtissant une ville plus solidaire », a expliqué Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le projet arrive également en appui à la lutte que mène le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) contre la violence armée sur le territoire de la métropole.

Il y a deux semaines, le directeur du SPVM, Fady Dagher, avait annoncé lors d’un point de presse qu’au cours des cinq premiers mois de 2023, les décharges d’arme à feu, les tentatives de meurtre et les homicides impliquant des armes à feu étaient en baisse de 30 % en comparaison avec la même période l’an dernier.

Entre le 1er janvier et le 31 mai derniers, le SPVM a comptabilisé 40 événements où au moins un coup de feu a été tiré. Du nombre, trois meurtres et 16 tentatives de meurtre à l’aide d’une arme à feu ont été recensés dans la métropole.

Les saisies d’armes à feu ont également augmenté. Depuis le début de l’année, 367 armes à feu ont été saisies par les forces de l’ordre montréalaises, soit 107 de plus qu’à la même date en 2022.

Compte tenu du jeune âge de plusieurs personnes appréhendées au cours des derniers mois, M. Dagher avait aussi fait part de son intention à sortir les jeunes contrevenants de la criminalité en misant sur la prévention.