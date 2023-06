Une nouvelle directrice générale nommée au Centre de services scolaire Marie-Victorin

La directrice générale de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Gaëlle Absolonne, a été nommée mardi soir pour occuper ce poste à la tête du Centre de services scolaire (CSS) Marie-Victorin, au moment où une analyse du climat de travail est en cours pour faire le point sur les inquiétudes des gestionnaires de l’organisation.

À la suite de la suspension de Ghislain Plourde du poste de directeur général du CSS Marie-Victorin en raison d’une enquête sur de potentiels conflits d’intérêts le concernant, le 15 novembre dernier, Dominique Lachapelle a pris le relais de façon intérimaire à la tête du centre de services scolaire, le temps qu’une candidature officielle à la direction générale soit choisie. Depuis, une analyse du climat de travail a été confiée à la firme Arima Conseils, à la demande d’associations de cadres du centre de services scolaire, qui dessert plus de 44 000 élèves sur la Rive-Sud de Montréal et compte quelque 5000 employés.

Les membres du conseil d’administration ont toutefois procédé mardi soir, lors d’une séance ordinaire, à la nomination de nouvelle directrice générale du CSS Marie-Victorin. Mme Absolonne quittera ainsi la commission scolaire anglophone de la Rive-Nord de Montréal qu’elle dirige depuis 2018 pour occuper ce poste au CSS Marie-Victorin, dont le siège social se trouve à Longueuil. La date exacte de son entrée en poste dans ce centre de services scolaire « reste à déterminer », a indiqué l’organisation au Devoir, mardi soir.

Le conseil d’administration a, d’autre part, annoncé mardi soir le départ prochain de deux directrices générales adjointes, soit France Blouin et Nathalie Ouellet. Les motifs de leur départ de l’organisation n’ont pas été dévoilés séance tenante.

Climat de travail

Gaëlle Absolonne, qui oeuvre dans le milieu de l’éducation depuis 1996, arrive à la tête du CSS Marie-Victorin au moment où une analyse du climat de travail concernant les gestionnaires de l’organisation est en cours depuis la mi-mai.

Au coeur des doléances des gestionnaires et des cadres actuels et passés se trouvent le style de gestion et la gouvernance de l’ancienne directrice générale, Marie-Dominique Taillon, aujourd’hui sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation, révélait une enquête du Devoir mardi. Dans la foulée, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ont demandé mardi la suspension de Marie-Dominique Taillon, le temps que les conclusions de cette analyse du climat de travail soient connues.

En entrevue au Devoir, une quinzaine de gestionnaires et de cadres actuels et anciens ont dénoncé dans les dernières semaines une culture du silence qui s’était installée pendant le passage de Mme Taillon, puis de son conjoint, Ghislain Plourde, à la tête de ce centre de services scolaire. M. Plourde avait d’abord succédé à Mme Taillon comme directeur général intérimaire le 22 mars 2022, en prévision du départ de sa conjointe pour un poste au gouvernement du Québec. Il a démissionné le 9 mai dernier.

Pendant une séance du conseil d’administration, le mois dernier, des employés du CSS Marie-Victorin s’étaient d’ailleurs déplacés au micro pour faire part de l’importance d’avoir un processus transparent dans la nomination du prochain directeur général de l’organisation. Ghislain Plourde avait obtenu ce poste sans qu’il n’y ait eu un affichage à l’interne ou à l’externe de celui-ci. Seule sa candidature avait ainsi été considérée alors.

Le directeur du Service des ressources matérielles, Éric Lafrance, avait notamment fait valoir l’importance, selon lui, d’avoir une direction générale agissant avec « humilité » tout en étant à l’écoute de la « diversité d’opinions et d’idées » des employés du centre de services scolaire.

En prévision de la nomination de son successeur, le conseil d’administration a toutefois procédé à des modifications « au mandat confié au comité de sélection, dans une perspective de réponse accrue aux attentes du milieu », a indiqué le CSS Marie-Victorin au Devoir, dans un échange de courriels, le 2 juin dernier.

Un affichage du poste de directeur général a ainsi eu lieu à l’interne et à l’externe. Ainsi, cette fois, « plusieurs dizaines de candidats potentiels du Québec et hors-Québec » ont signifié leur intérêt pour occuper ce poste, a indiqué mardi soir le président du conseil d’administration du CSS Marie-Victorin, Nicola Grenon. Six candidats ont ensuite été rencontrés en entrevue, avant que Gaëlle Absolonne obtienne ce poste au terme d’une recommandation unanime du conseil d’administration. Celle-ci n’était pas disponible pour une entrevue mardi soir.

Enquête de l’UPAC

La nouvelle directrice générale du CSS Marie-Victorin arrive d’autre part à la tête de celui-ci au moment où l’organisation se retrouve au coeur d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption, dont les motifs ne nous ont toutefois pas été explicités par cette dernière.

Le Devoir révélait cependant le 25 mai que l’ancien régisseur responsable de l’aménagement et de la construction au Service des ressources matérielles du CSS Marie-Victorin, Alexandre Lobry, a été mis à pied en avril après avoir mobilisé des employés cols bleus de l’organisation pour travailler sur un de ses bâtiments. Cet ancien cadre figure aussi parmi les associés derrière le Groupe immobilier Sept inc aux côtés d’Éric Lemire, qui dirige l’entreprise Démolition Probec, qui a obtenu des contrats de plusieurs millions de dollars comme entrepreneur général auprès du CSS Marie-Victorin dans les dernières années. Ghislain Plourde a aussi investi dans ce groupe immobilier dans les dernières années, a appris Le Devoir.