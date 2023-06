Capitaines dans la tempête à 23, 29 et 35 ans

À eux trois, Isabelle Lessard, Stéphane Boyer et Michaël Pilote cumulaient 87 ans d’âge et à peine 6 années d’expérience à la mairie quand la tragédie vint frapper leur communauté. Comment ces jeunes élus ont-ils tenu le gouvernail quand leur ville traversait la tempête ? En dormant très peu, en donnant leur 200 %… et en allant parfois se reposer chez leurs parents !

Les trois sont unanimes : peu importe l’âge, il n’y a rien qui puisse préparer un maire à affronter une crise. « Ce n’est pas facile de gérer une tragédie, résume Stéphane Boyer, élu maire de Laval à 33 ans. Les crises, elles arrivent, elles s’imposent et elles échappent à notre contrôle. »

Début février, un chauffeur d’autobus projette son bolide de 20 tonnes contre une garderie du quartier Sainte-Rose, à Laval. Deux enfants périssent dans le drame et une onde de choc ébranle la troisième ville du Québec. Sa communauté, bouleversée par un geste d’une violence aussi insensée, a besoin d’une épaule pour la consoler : ce sera notamment contre celle de Stéphane Boyer qu’elle trouvera un peu de réconfort.

« Une grande partie de l’épreuve, c’est un défi humain, c’est de canaliser les émotions que les gens peuvent vivre et d’être un soutien moral, explique le maire aujourd’hui âgé de 35 ans. Quand nous passons une journée à rencontrer des victimes, émotivement, c’est souvent difficile à gérer. Une crise comme celle-là, je peux dire que c’est un cours accéléré que nous recevons en tant que maire. »

« L’âge n’a rien à voir »

« Tu ne penses jamais, jamais que ça va t’arriver, renchérit Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul. Quand ça arrive, par exemple, tu n’as pas le choix de le vivre, de gérer la situation et de donner ton 200 %, parce que les gens t’ont élu pour être leur maire et être leur porte-étendard. »

Le 1er mai dernier, un déluge inondait le centre-ville de Baie-Saint-Paul, forçant l’évacuation de centaines de personnes et balafrant le coeur de la communauté. Une semaine et demie plus tard, le maire « célébrait » son entrée dans la trentaine en plein milieu de la crise, épuisé par des nuits d’à peine « deux ou trois heures de sommeil ».

« Tant que tu ne l’as pas vécu, ça reste abstrait. Tu as beau avoir vu comment ça se passe ailleurs, avoir vu les points de presse à la télévision du premier ministre Legault quand c’était la COVID ou ceux de Lucien Bouchard et d’André Caillé pendant la crise du verglas, tant que tu n’as pas entendu ton cellulaire sonner toutes les deux minutes parce qu’il faut prendre telle décision, parce que les gens ont besoin de ci, ont besoin de ça, ou parce que des gens paniquent et qu’il faut les rassurer, c’est impossible à comprendre. »

À 29 ans, presque 30, Michaël Pilote a dû composer avec les projecteurs médiatiques. Du jour au lendemain, la catastrophe frappait son monde et les caméras du Québec, voire de plus loin, se braquaient sur lui.

« Il y a des médias internationaux qui s’intéressaient à nous, nos points de presse étaient diffusés en direct sur toutes les chaînes, les émissions arrêtaient à la télévision quand nous commencions à parler, raconte l’élu de Charlevoix. Ça nous a projetés au grand écran : c’était la première fois que je faisais ça, donc ça nous a sortis de notre zone de confort. »

L’âge, selon les deux maires, n’a rien à voir avec la capacité de se tenir au chevet de sa communauté meurtrie. « J’ose croire que ce n’est pas un facteur négatif dans notre capacité à traverser les crises, indique Stéphane Boyer. Ce qui est différent, à notre âge, c’est sûrement notre manière de les gérer, en utilisant notamment beaucoup les réseaux sociaux pour garder la population informée. »

« La personne a beau avoir 25 ans ou 70 ans, elle peut être aussi capable de faire la job, soutient Michaël Pilote. Tout vient du leadership : faut être capable de rester calme là-dedans, de bien s’entourer, de bien communiquer, puis d’utiliser le gros bon sens. Ça, certains l’ont à 20 ans, d’autres ne l’ont jamais. »

Une queen à Chapais

À 23 ans, Isabelle Lessard a dû veiller sur Chapais pendant que des feux de forêt historiques menaçaient la petite localité. La décision d’évacuer les lieux ou non lui incombait, un choix lourd à porter pour d’aussi jeunes épaules.

« Ça va sembler drôle comme ça, mais je suis agréablement surprise de la réaction que j’ai eue, explique-t-elle. Nous ne savons jamais vraiment comment nous allons réagir dans une situation comme ça. Même si j’avais lu et relu mon cartable sur les mesures d’urgence pour me préparer, c’est tellement différent en pratique, nous ne pouvons pas être prêts à 100 %. »

Je n’avais juste pas le choix : j’ai vraiment endossé mon rôle de mairesse et j’y ai mis tout mon coeur. Je me disais : “OK, il y a 1500 personnes qui comptent sur moi, let’s go, j’embraye et je fais mon travail.”

Elle l’admet d’emblée : avant la crise, elle aimait mûrir ses décisions avant de les prendre. « Je ne suis pas nécessairement reconnue comme une personne qui travaille tant bien que ça sous la pression », indique Isabelle Lessard. Les brasiers lui ont permis de prouver, à sa communauté autant qu’à elle-même, de quoi elle était capable.

« Je n’avais juste pas le choix : j’ai vraiment endossé mon rôle de mairesse et j’y ai mis tout mon coeur. Je me disais : “OK, il y a 1500 personnes qui comptent sur moi, let’s go, j’embraye et je fais mon travail.” »

Juste d’imaginer gérer des crises comme celle-là plusieurs fois par année, mon Dieu, ça me fatigue. Je ne suis pas prête à remplacer François Legault demain matin… mais c’est sûr que ça donne envie de se développer un peu plus !

Le rôle de maire n’éclipse pas celui de fille. À 23 ans, Isabelle Lessard avait la chance, dans ces moments difficiles, d’avoir ses parents pour veiller sur elle. « Mes parents ont été super, mais ils ont été comme un papa et une maman. Ils étaient fiers, mais inquiets en même temps. Ils voulaient que je me repose et ils me demandaient : “Est-ce que tu manges bien, est-ce que tu dors aussi ?” Quand nous parlions d’évacuation, ils étaient comme : “Non, non, non, on ne peut pas te laisser ici toute seule !” Ça m’a fait du bien de pouvoir me reposer sur eux quand, dans ma vie professionnelle, je ne pouvais pas montrer que j’étais fatiguée. À la maison, je pouvais me poser, respirer, fermer les yeux un peu. »

Son image de mairesse a aussi changé à la lueur de la crise. Autrefois, le doute pouvait subsister dans l’esprit de certains à l’égard d’une mairesse née en 2000. « La crise a permis de confirmer aux gens, dit-elle, que j’avais ma place. »

Elle a aussi élargi ses ambitions politiques.

« Plusieurs personnes m’ont dit : “Vous avez géré ça comme une queen, je vous verrais facilement poursuivre plus haut votre carrière, être première ministre.” Je mets un peu un stop à ça parce que je n’en suis pas encore sortie et que je suis épuisée, dit-elle en riant. Juste d’imaginer gérer des crises comme celle-là plusieurs fois par année, mon Dieu, ça me fatigue. Je ne suis pas prête à remplacer François Legault demain matin… mais c’est sûr que ça donne envie de se développer un peu plus !