Une nouvelle maison de chambres pour femmes itinérantes dans Ville-Marie

Des femmes en situation d’itinérance, ou à risque d’en vivre, auront accès à une vingtaine de chambres à loyers subventionnés à partir du 2 juillet. Gérée par l’organisme Chez Doris, la résidence de la rue Saint-André, inaugurée ce mardi dans l’arrondissement Ville-Marie, offrira également les services d’intervenantes pour aider les locataires à développer leur autonomie.

« Passer par nos résidences, ça permet [aux femmes en difficulté] de reprendre le pouvoir de leur vie, d’avoir une situation beaucoup plus stable », explique Alexandra Delgado, coordonnatrice de réinsertion et maintien en logement de Chez Doris.

Les chambres sont destinées à des femmes de plus de 18 ans, résidentes permanentes ou citoyennes canadiennes, qui gagnent 32 500 $ ou moins par année. Les résidentes devront recevoir une recommandation d’un travailleur social. Elles paieront un loyer équivalent à 25 % de leurs revenus annuels avec un plafond fixé à 858 $ par mois.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

La résidence est divisée en appartements de trois à cinq chambres qui ont chacun une cuisine et un espace commun. Chaque chambre a sa salle de bain privée et il y aura deux intervenantes sur place le matin et le soir, ainsi qu’un gardien de sécurité la nuit.

« Une solution concrète »

La réalisation du projet, d’un coût total de 6,4 millions de dollars, a été possible par une contribution de 5 millions de dollars de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) par l’entremise son programme Initiative pour la création rapide de logements. Les 1,4 million restants ont été récoltés auprès de donateurs privés, notamment grâce à un don d’un million de dollars du philanthrope Bash Shetty, qui donne son nom à la nouvelle résidence.

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, ne cachait pas son enthousiasme envers à la qualité des installations. « Je suis vraiment flabbergasté », s’est-il exclamé en conférence de presse. « Ce sont 20 personnes qui sortent de la rue, a-t-il ajouté. Être en mesure d’offrir un toit à ces femmes-là dans un bâtiment qui est sûr, c’est une solution qui est concrète à la lutte contre l’itinérance. »

M. Dorais reconnaît toutefois que la survie des maisons de chambre est en péril à Montréal. « Elles sont en décroissance année après année », admet-il. Il précise que la Ville de Montréal a mis la centaine de maisons de chambre détenues par le secteur privé sous droit de préemption, ce qui lui donne priorité d’achat sur ces immeubles. « En une année, on en a acheté quatre jusqu’à maintenant, dit-il. Il y a d’autres transactions assurément qui s’en viennent à court et à moyen terme. »

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Des besoins en croissance

La demande pour ce type d’établissement ne s’essouffle pas, constate Marina Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris : « On voit beaucoup plus d’itinérance qu’avant. Par exemple, quand on était juste un refuge de jour, 20 % de notre clientèle était itinérante. On voit à peu près 1 500 femmes différentes par année. En ce moment, 60 % sont itinérantes, donc ç’a triplé. »

Mme Boulos-Winton voit l’effet de cette augmentation de la précarité se répercuter dans les activités de Chez Doris. « On était uniquement 11 employés [en 2014] avec un budget de 750 000 $, précise-t-elle. Maintenant, notre budget d’opération sera de presque 8 millions [avec près de 90 employés]. »

Chez Doris est un organisme qui offre des services aux femmes vulnérables et en situation d’itinérance, dont un refuge de nuit avec un service d’hébergement d’urgence. Avec l’aide de ses différents partenaires, l’organisme gère notamment des programmes de logement, d’alimentation, de gestion financière et de santé physique et mentale.