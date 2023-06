La lutte contre les feux de forêt demeure «colossale», malgré la pluie

La pluie qui a commencé à tomber depuis lundi donne un « bon » coup de main aux effectifs combattant les incendies de forêt dans les secteurs les plus critiques du Québec, mais pas suffisamment pour éteindre les feux, préviennent les autorités.

Mardi matin, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) signalait 114 incendies en activité, dont 77 en zone intensive. De ce dernier chiffre, 28 sont considérés comme non maîtrisés.

La SOPFEU est à évaluer l’impact qu’auront sur le terrain les précipitations, qui ont commencé dans le Nord-Ouest et doivent se poursuivre jusqu’à mercredi pour certaines régions.

« Si la pluie tombe en quantité suffisante, ça permet aux effectifs de la SOPFEU d’intensifier le travail directement sur le terrain pour travailler les feux et éviter que les incendies ne reprennent une fois le temps sec de retour », a affirmé Katia Petit, sous-ministre associée et coordonnatrice gouvernementale à la sécurité civile, en point de presse mardi matin.

À ses côtés, Julie Coupal, de la SOPFEU, a précisé que les précipitations devraient permettre de faire baisser l’intensité des feux et leur propagation. Cependant, alors que des secteurs ont connu des quantités plus parsemées, certains des incendies pourraient reprendre en intensité en raison d’un retour du temps plus sec au cours des prochains jours, a-t-elle mentionné.

Mme Coupal a d’ailleurs prévenu que dans son ensemble la tâche demeure « colossale » et que les « incendies sont gros ». Ce qui rend l’aide provenant de l’extérieur de la province ou de combattants auxiliaires tout aussi nécessaire.

Le Québec accueillera ainsi une centaine de pompiers sud-coréens à compter du 2 juillet, a confirmé Mme Coupal. La SOPFEU a aussi demandé une prolongation de l’aide offerte par les Forces armées canadiennes.

Une rotation des pompiers français est prévue cette semaine, et la SOPFEU est en attente de réponses concernant d’autres demandes de ressources, notamment pour la rotation d’effectifs venant de l’étranger.

Ces effectifs de l’extérieur sont fort utiles, a soutenu Mme Coupal, puisqu’ils disposent déjà d’un encadrement.

Au total, plus de 1300 intervenants sont présentement mobilisés pour combattre les incendies de forêt au Québec.

Patience pour les évacués

Sur le plan des évacuations, bon nombre de personnes ayant été forcées de quitter leur domicile devront prendre encore leur mal en patience. Sur les quelque 4400 évacués en ce moment, une « petite partie d’entre eux » pourraient rentrer à la maison mardi, a déclaré Mme Petit.

« Il est encore beaucoup trop tôt pour statuer à savoir quand la majorité pourra y retourner », a-t-elle ajouté, précisant que des secteurs doivent être sécurisés comme la route 113 qui donne accès à Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie.

La SOPFEU priorise toujours ses interventions autour des feux pouvant menacer des communautés. Des efforts particuliers visent les incendies des secteurs de Lebel-sur-Quévillon, ainsi que Senneterre, Normétal, Lac Simon et Louvincourt, en Abitibi-Témiscamingue.

Chibougamau, Mistissini, Obedjiwan et Micoua figurent également sur la liste.

À Chibougameau, les autorités municipales ont indiqué sur les réseaux sociaux mardi que les incendies faisant rage tout près de la municipalité n’avaient connu « aucune progression significative ».

La SOPFEU a indiqué ne pas prioriser les secteurs de villégiature, tels que les campements et les chalets.