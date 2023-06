Le point sur les négos

Le front commun intersyndical du secteur public fait le point sur ses négociations avec Québec avant que ne s’amorce la période estivale. Le regroupement, qui représente 420 000 syndiqués dont les conventions sont échues depuis mars, tient une conférence de presse à 10 h à la Maison du développement durable de Montréal.

« Nous espérons que l’intervalle de l’été permettra de donner un nouveau souffle aux discussions […]. Chose certaine, la dynamique sera différente en termes de mobilisation pour nous dès la rentrée », ont fait savoir par communiqué les représentants de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Le mois dernier, le front commun avait réclamé une médiation dans ses négociations avec Québec.