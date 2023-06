Le climat de travail au Centre de services scolaire Marie-Victorin sous la loupe

Le Devoir Enquête

Le climat de travail tendu au Centre de services scolaire (CSS) Marie-Victorin, qui avait été dénoncé dès 2020 par une association de directeurs d’école, est actuellement analysé par une firme indépendante, a appris Le Devoir. Au coeur des doléances des gestionnaires et des cadres actuels et passés se trouvent le style de gestion et la gouvernance de l’ancienne directrice générale, Marie-Dominique Taillon, aujourd’hui sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation.

Dans le cadre de ce reportage, Le Devoir a consulté plus d’une quinzaine de gestionnaires et de cadres actuels ou à la retraite du CSS Marie-Victorin. Tous dénoncent une omerta qui les empêchait alors de critiquer les décisions de la haute direction, sous peine de représailles.

« On n’avait pas le droit de s’exprimer », lance une gestionnaire toujours en poste au CSS Marie-Victorin. Celle-ci affirme avoir subi un déclassement professionnel pendant le passage de Marie-Dominique Taillon à la tête du centre de services scolaire, dont elle conserve de mauvais souvenirs. « C’est épouvantable, le climat qu’on a vécu. Juste de vous en parler, ça me brasse en dedans », confie notre source, qui a réclamé la confidentialité parce que son employeur ne l’autorise pas à parler aux médias.

« Quand les gens s’opposaient à ce qui était nommé ou à des orientations, les gens se faisaient rencontrer par la suite seul à seul pour se faire dire qu’ils ne pouvaient pas parler, que ça allait à l’encontre des valeurs de l’organisation. Et il y avait parfois des menaces qui étaient à peine voilées », relève un gestionnaire du CSS Marie-Victorin toujours en poste. Celui-ci a réclamé la confidentialité parce qu’il n’est pas autorisé par son employeur à divulguer publiquement ces informations.

« C’est assez dévastateur sur le plan humain », lance l’ancien directeur adjoint d’école au sein du CSS Marie-Victorin Joël Boucher, qui a quitté le centre de services scolaire en 2021, déçu du traitement professionnel que le CSS lui avait réservé, pour devenir directeur général du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil. En entrevue, il décrit une dégradation du climat de travail pendant le passage de Marie-Dominique Taillon comme directrice générale, dont le style de gestion aurait amené certains gestionnaires à « tomber en arrêt de travail », des propos que corroborent d’autres sources confidentielles à l’interne.

D’abord enseignante de mathématiques et de sciences, puis directrice de deux écoles secondaires, Marie-Dominique Taillon obtient en 2018 le poste de directrice générale du CSS Marie-Victorin, à Longueuil, après avoir été sa directrice générale adjointe de 2016 à 2018.

Selon cinq sources qui occupent des postes de direction au sein du CSS Marie-Victorin et qui ont requis la confidentialité parce qu’elles ne sont pas autorisées par leur employeur à donner cette information, des gestionnaires du centre de services scolaire se faisaient rencontrer lorsqu’ils critiquaient certaines décisions prises par Mme Taillon. Des directeurs d’école ont ainsi rapporté à l’époque à l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) avoir « peur de s’exprimer » auprès de la directrice générale, de crainte de subir des « réactions démesurées » de la part de cette dernière, selon une source au sein de l’association qui a requis la confidentialité parce qu’elle n’est pas autorisée par son employeur à parler aux médias.

« C’est difficile de prendre la parole quand on est en grand groupe. C’est arrivé que des personnes qui prennent la parole [dans une rencontre à l’interne] reçoivent un texto ensuite pour leur demander : pourquoi as-tu dit ça ? » relève un directeur d’école toujours en poste au CSS Marie-Victorin, qui a requis la confidentialité pour protéger son emploi.

« Si on n’était pas d’accord avec elle, on n’avait pas le droit de parler » dans les rencontres de gestion à l’interne, confirme une gestionnaire toujours en poste sous le couvert de l’anonymat, n’étant pas autorisée par son employeur à commenter publiquement ce dossier. Autrement, « c’était clair pour nous qu’on subirait des conséquences, parce qu’on voyait les autres recevoir des conséquences », ajoute-t-elle. « C’était l’omerta. »

Par courriel, Marie-Dominique Taillon affirme d’une part qu’alors qu’elle était directrice générale du CSS Marie-Victorin, « l’efficience organisationnelle était garantie par une structure de participation claire et par l’accompagnement et la supervision de près de 250 directrices et directeurs d’école ainsi que des cadres ». « Cela assurait l’implantation efficace des orientations retenues, au bénéfice des élèves, de leur bien-être et de celui du personnel, poursuit-elle. Ce fonctionnement a été maintenu malgré la pandémie, qui a forcé la fermeture de plus de 70 écoles et centres de formation ainsi que l’adaptation des mesures d’enseignement et de gestion. »

Mme Taillon ajoute, d’autre part, que « les dossiers du personnel ont été traités en collaboration avec le service des ressources humaines afin de garantir le bon développement du personnel au bénéfice des élèves et de l’organisation ».

Cinq proches de Taillon nommés à des postes clés

Le Devoir a également appris que plusieurs proches de Marie-Dominique Taillon ont obtenu des postes clés ou des promotions au sein du CSS Marie-Victorin dans les dernières années, alors qu’elle en était la directrice générale, ce qui a soulevé plusieurs questions à l’interne.

Le 17 mars 2022, Marie-Dominique Taillon achemine un courriel aux membres du personnel du CSS Marie-Victorin dans lequel elle annonce qu’elle quittera ses fonctions de directrice générale le 25 mars pour se joindre au gouvernement du Québec à titre de sous-ministre adjointe à l’excellence scolaire et à la réussite éducative au sein du ministère de l’Éducation.

Il devient dès lors nécessaire de nommer un directeur général intérimaire du CSS Marie-Victorin, un poste qui est attribué à Ghislain Plourde le 22 mars 2022 lors d’une séance du conseil d’administration du centre de services scolaire.

« Aucune autre candidature n’a été considérée à l’époque pour cette fonction temporaire, entre autres vu l’absence de candidatures des autres membres de l’équipe de la direction générale », indique par courriel le responsable des communications du CSS Marie-Victorin, Alexandre Kozminski Martin.

Or, Marie-Dominique Taillon était alors en couple avec M. Plourde, une information qu’elle n’a fournie à aucun membre du conseil d’administration, à l’exception de son président, Nicola Grenon, qui a été informé de cette liaison au printemps 2021. Ainsi, plusieurs membres du conseil d’administration, duquel relève le directeur général, n’ont pas été mis au fait de cette relation de couple à l’époque, selon nos sources.

La gestionnaire « ne connaissait pas M. Plourde avant qu’il postule et soit embauché par le Centre » comme directeur général adjoint, en 2018, indique l’avocate de Mme Taillon, Marie-France Tozzi, dans une lettre de mise en demeure adressée au Devoir dans le cadre de la préparation de cet article.

L’avocate de Mme Taillon précise aussi qu’après avoir été informé de cette « relation intime » entre deux membres de la direction générale, en 2021, M. Grenon a consulté « une firme externe » pour « gérer la situation » entourant la nomination de M. Plourde. « Mme Taillon avait également informé les autres directeurs généraux adjoints de sa relation intime avec M. Plourde », ajoute l’avocate. Cette dernière ajoute que Mme Taillon « n’a aucunement influencé ou participé à la nomination de M. Plourde à titre de directeur général intérimaire, sauf pour informer le conseil d’administration qu’il était le seul directeur général adjoint en poste qui avait manifesté un intérêt pour occuper le poste par intérim, alors que les trois autres n’étaient pas intéressés ».

Nicola Grenon, qui préside toujours le conseil d’administration du CSS Marie-Victorin, a décliné nos demandes d’entrevue.

Aucun affichage

Le 28 juin 2022, M. Plourde est officiellement nommé directeur général par le conseil d’administration du CSS Marie-Victorin, après avoir été recommandé à l’unanimité à ce poste par un comité de sélection composé de quatre administrateurs et du président Nicola Grenon. Selon nos sources, ces administrateurs n’ont pas été informés officiellement, avant cette nomination, de la liaison amoureuse entre Marie-Dominique Taillon et Ghislain Plourde.

En outre, le poste de directeur général n’a fait l’objet d’aucun affichage au préalable, ni à l’interne ni à l’externe, confirme le CSS Marie-Victorin dans un échange de courriels avec Le Devoir.

« Ça n’a pas d’allure, de nommer un d.g. sans affichage de poste ! Ça ne se fait pas dans le réseau ! » lance un gestionnaire à la retraite du CSS Marie-Victorin qui a requis la confidentialité, parce que certains de ses proches travaillent toujours au sein de ce centre de services scolaire.

La nomination de Ghislain Plourde comme directeur général du CSS Marie-Victorin a d’ailleurs été un point ajouté à l’ordre du jour séance tenante le 28 juin, a constaté Le Devoir en consultant des documents publics. « C’est quelque chose qui a surpris tout le monde », raconte un actuel gestionnaire du CSS Marie-Victorin.

« Le recrutement pour le poste permanent de directeur général s’est effectué selon une démarche structurée, avec l’accompagnement et selon les recommandations d’une firme externe », assure pour sa part le CSS Marie-Victorin. Il s’agit de la firme de ressources humaines Bédard Ressources, qui a obtenu un mandat le 22 mai 2022 « pour accompagner le conseil d’administration dans le processus de sélection et la sélection des critères d’embauche » de l’ancien directeur général, ajoute le centre de services scolaire. La firme en question a refusé de répondre à nos questions, nous renvoyant au CSS Marie-Victorin.

Suspension

Ghislain Plourde a ensuite été suspendu le 15 novembre 2022 par le conseil d’administration, en raison d’une enquête administrative indépendante visant à faire la lumière sur « une situation potentielle de conflits d’intérêts » le concernant. Le conseil d’administration n’avait pas été mis au fait, avant cette date, que cette enquête, confiée à une firme externe dont le CSS Marie-Victorin a refusé de nous dévoiler le nom, était déjà en cours depuis le 11 novembre, selon nos informations. L’ajout d’un point à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration concernant la suspension du directeur général avait d’ailleurs eu lieu séance tenante, montre le procès-verbal de celle-ci.

Puis, deux mois plus tard, pendant la séance du conseil d’administration du mois de janvier 2023, la présidente du comité de gouvernance et d’éthique, Caroline Kilsdonk, remet sa démission. Nommée à ce poste en octobre 2020, la consultante en éthique et ancienne présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec avait obtenu un nouveau mandat de trois ans l’automne d’avant.

Selon nos informations, Mme Kilsdonk a décidé de mettre fin de façon prématurée à son mandat au sein du conseil d’administration du CSS Marie-Victorin en raison notamment de divergences qu’elle avait avec la direction générale quant à la vision éthique à adopter dans le dossier entourant la nomination officielle de M. Plourde. C’est d’ailleurs Caroline Kilsdonk qui avait recommandé le 15 novembre la suspension de Ghislain Plourde, comme en témoigne le procès-verbal de la séance du conseil d’administration tenue ce jour-là.

M. Plourde a ensuite remis sa démission le 9 mai dernier, le jour même où les conclusions de l’enquête le visant devaient être dévoilées un peu plus tard, en séance du conseil d’administration du CSS Marie-Victorin, ce qui n’est donc pas arrivé.

« J’ai été nommé directeur général du Centre de services scolaire Marie-Victorin en suivant chacune des étapes du processus établi par le conseil d’administration », a pour sa part réagi par écrit Ghislain Plourde, en s’abstenant de tout « commentaire » additionnel sur ce dossier. Le gestionnaire n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue successives.

Le CSS Marie-Victorin précise pour sa part qu’en vue de la sélection, en 2023, du successeur de M. Plourde, « le conseil d’administration a procédé à des modifications au mandat confié au comité de sélection », notamment afin de prévoir « la nécessité de procéder à un affichage interne et externe ».

À l’époque où Ghislain Plourde était encore directeur général du CSS Marie-Victorin, il figurait parmi les investisseurs du Groupe immobilier Sept inc., une entreprise dont l’un des investisseurs est un entrepreneur général ayant toujours des contrats actifs avec le centre de services scolaire, révélait Le Devoir le 25 mai dernier. Or, la Loi sur l’instruction publique précise qu’un directeur général ne peut, « sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du centre de services scolaire ».

Le CSS Marie-Victorin fait d’ailleurs l’objet d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption, dont les motifs ne nous ont toutefois pas été explicités par cette dernière.

Quatre autres proches

En plus de M. Plourde, Le Devoir a constaté qu’au moins quatre autres proches de Marie-Dominique Taillon ont aussi occupé dans les dernières années des postes clés au sein du CSS Marie-Victorin. Ils ont obtenu ces postes ou encore une promotion entre 2019 et 2021, alors que Mme Taillon était directrice générale du centre de services scolaire.

De ces quatre proches, trois ont occupé dans les dernières années ou occupent toujours des postes de direction d’une école ou d’un service au CSS Marie-Victorin, tandis qu’une autre personne occupe un poste de cadre. Parmi ces individus, deux ont eu une relation intime avec Mme Taillon, tandis que les deux autres ont des liens familiaux avec cette dernière. « Ça ne peut pas être juste des hasards », lance une source bien au fait du dossier.

En septembre 2019, l’un des proches de Mme Taillon a obtenu un poste de direction pour lequel 59 candidatures avaient été reçues par le CSS Marie-Victorin. Le candidat retenu ne disposait pourtant pas du diplôme universitaire normalement requis pour obtenir ce poste, selon trois gestionnaires actuels qui ont réclamé la confidentialité parce qu’ils ne sont pas autorisés à parler aux médias. Or, Marie-Dominique Taillon figurait sur le comité de sélection au premier tour d’entrevues.

À cet égard, Marie-Dominique Taillon affirme par courriel qu’elle « n’avait pas de relation intime avec M. Plourde en 2019 », au moment de la nomination du proche en question à un poste de direction, lorsque nous lui avons souligné que celui-là, alors directeur général adjoint aux ressources humaines, faisait partie du comité de sélection.

« Il y a eu des passe-droits qui ne s’expliquent que par la proximité dans les relations personnelles » entre Mme Taillon et certains gestionnaires, lance pour sa part l’ancien directeur adjoint d’école au sein du CSS Marie-Victorin Joël Boucher. « On a l’impression que [les proches de Mme Taillon] ne passaient pas par les mêmes procédures et le même chemin que nous pour décrocher des postes », laisse-t-il tomber.

Questionné par Le Devoir, le CSS Marie-Victorin a refusé de commenter les liens de ces quatre personnes avec Mme Taillon « en raison de nos obligations de confidentialité ». Le centre de services scolaire relève cependant que, comme plusieurs autres employeurs publics et privés, il dispose de « différents mécanismes formels de reconnaissance de l’expérience pertinente qui permettent de compenser l’absence d’un diplôme de cycle universitaire particulier ».

Par ailleurs, « les embauches de proches parents ne sont pas strictement interdites au CSS [Marie-Victorin] et sont en fait régies par une directive écrite. Cette directive prévoit notamment que le membre du personnel qui souhaite embaucher une personne avec laquelle des liens familiaux ou d’amitié existent est dans l’obligation de déclarer ces liens. Des mesures sont ensuite prises, le cas échéant, pour assurer l’intégrité de nos processus », ajoute le centre de services scolaire.

« Il y a une délégation de pouvoirs qui prévoit tous les mécanismes d’embauche de tout cadre et de toute personne au sein du Centre de services scolaire et je vous invite à vous assurer que ces processus ont été respectés dans les règles de l’art », a pour sa part déclaré Mme Taillon dans un bref entretien avec Le Devoir. « Tout est écrit et tout est documenté. »

L’avocate Marie-France Tozzi affirme pour sa part que Mme Taillon « n’a pas été impliquée dans l’embauche de ces employés ». « Il est également important de noter qu’aucun employé ayant un lien familial avec Mme Taillon ne se rapportait à elle », ajoute l’avocate.

Interpellée par la suite sur le contenu précis de notre reportage, Mme Taillon a envoyé cette réponse par courriel : « Je fais carrière dans le monde de l’éducation et de l’enseignement depuis plus de 30 ans. J’agis toujours avec rigueur dans le respect des politiques, des lois et des règlements afin de garantir les meilleurs résultats et le bien-être des élèves, de mes collègues et de l’ensemble du personnel. Ce sont des principes auxquels je tiens et dont je suis fière. »

Une enquête réclaméedepuis 2020

En 2020, l’AQPDE avait reçu plusieurs plaintes alléguant une dégradation du climat de travail au CSS Marie-Victorin. L’association décide alors d’interpeller en mai 2020 la direction générale du CSS, a appris Le Devoir, et lui propose qu’une firme externe mène une « enquête » afin de « faire la lumière sur les enjeux de climat de travail au CSS Marie-Victorin ».

Le centre de services scolaire, dirigé alors par Marie-Dominique Taillon, décide toutefois, dans les mois suivants, de confier ce mandat d’analyse au service des ressources humaines du centre de services scolaire, confirme l’AQPDE par courriel. C’est alors Ghislain Plourde, le conjoint de Mme Taillon, qui est directeur général adjoint responsable des ressources humaines.

« Malheureusement, la manière dont les rencontres avec les directions et les cadres scolaires ont été menées a créé un certain malaise parmi nos membres, la composition des équipes de travail ainsi que la sélection des animateurs ayant été faites sans consultations préalables », ajoute l’association, qui déplore la manière dont cette analyse du climat de travail avait alors été menée.

Le CSS Marie-Victorin assure pour sa part que plusieurs actions ont été prises à la suite des « enjeux soulevés par l’AQPDE en 2020 », dont la tenue de rencontres individuelles et d’ateliers d’échanges en équipes de travail. Des mesures ont ensuite été mises en place « afin de favoriser une plus grande santé psychologique de tous », assure le responsable des communications du centre de services scolaire, Alexandre Kozminski Martin.

Or, une source membre de l’AQPDE indique que l’analyse menée par les ressources humaines du CSS Marie-Victorin en 2020 « n’a pas apporté les résultats escomptés ». « On avait le sentiment, au début, que ça allait répondre aux besoins de certains collègues avec lesquels on travaille, mais force a été de constater que les choses ne s’amélioraient pas », indique notre source.

« La demande de l’Association, survenue au début de la pandémie, a été traitée dans les jours suivant sa réception. Une analyse et une consultation spécifique à ce sujet ont dès lors été réalisées auprès des directrices, directeurs et cadres de plus de 70 écoles et centres. Un plan d’action en plusieurs étapes s’en est ensuivi. Il était en déploiement lors de mon départ, il y a 15 mois », relève pour sa part Marie-Dominique Taillon par courriel.

Relancé par Le Devoir, le CSS Marie-Victorin reconnaît que « beaucoup de travail restait à accomplir » au terme de l’analyse du climat de travail menée en 2020. Ainsi, à la demande d’associations de cadres, formulée le 7 février 2023, « il nous est apparu nécessaire de poursuivre nos efforts avec l’appui d’une firme externe et en alliance avec l’ensemble des partenaires », ajoute le centre de services scolaire.

La démarche de la firme indépendante sélectionnée, Arima Conseils, n’a toutefois commencé que le 15 mai dernier, sous la gouverne de la nouvelle directrice générale intérimaire, Dominique Lachapelle, qui a décliné notre demande d’entrevue. Un rapport tiré de cette démarche sera présenté l’automne prochain aux gestionnaires de l’organisation, indique le CSS Marie-Victorin.