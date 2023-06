Des feux records depuis 100 ans au Québec

Les feux de forêt faisant rage au Québec cette année ont atteint une superficie record. Jamais autant d’hectares n’étaient partis en fumée en une seule saison depuis au moins 1923, année à partir de laquelle on dispose de données fiables pour la forêt exploitée commercialement.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rapportait lundi 1,25 million d’hectares atteints par les incendies en « zone intensive » — au sud du 51e parallèle, environ — depuis le début de la saison. Le précédent record, datant de 1923, s’élevait à 1,23 million d’hectares.

« Si on continue de brûler au rythme actuel tout le reste de l’été, ce sera une année qui sortira de tout ce qui a été observé dans le dernier siècle », prévient Victor Danneyrolles, un professeur d’écologie forestière de l’Université du Québec à Chicoutimi qui suit la situation de près.

« C’est vraiment un seuil très important qu’on a franchi », ajoute Yan Boulanger, un chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada. « Dans les 25 derniers jours, il s’est brûlé plus de territoire au Québec que dans les 20 dernières années réunies », ajoute-t-il, abasourdi.

Le record de 1923 a donc été dépassé même si les efforts de suppression des feux sont beaucoup plus efficaces qu’alors. Et même si la coupe forestière, en rajeunissant les forêts, les rend moins vulnérables aux incendies qu’à cette époque.

La comparaison avec la saison d’il y a 100 ans comporte des limites, convient M. Danneyrolles. Les estimations de l’époque, moins précises que celles d’aujourd’hui, avaient tendance à surestimer la taille des feux. Et la zone intensive considérée était probablement un peu moins grande. Mais la conclusion est la même : la saison actuelle est sans précédent depuis un siècle.

En zone nordique

À l’échelle du Québec entier, les feux de forêt ont connu leur plus forte progression de la saison dans la dernière semaine. Ils font tout particulièrement rage dans la « zone nordique », au nord du 51e parallèle, où les pompiers ne combattent généralement pas les flammes.

Dans la zone nordique, des feux poussés par de forts vents ont progressé de plusieurs dizaines de kilomètres quotidiennement. Ce territoire, à la frontière de la forêt boréale et de la toundra, n’a presque pas reçu de pluie depuis la fin du mois de mai. Fait rare, les incendies y avancent même en pleine nuit.

Le brasier principal en zone nordique, un complexe d’incendies situé au sud de la centrale hydroélectrique La Grande-3, a ravagé plus de 700 000 hectares dans le dernier mois, ce qui en fait peut-être le plus grand feu répertorié au Québec depuis le début des registres, souligne M. Boulanger.

Selon la SOPFEU, 1,48 million d’hectares ont brûlé en zone nordique cette année. Le total pour l’ensemble du Québec est donc de 2,73 millions d’hectares. Puisque la forêt boréale du Québec couvre 107 millions d’hectares, ce sont 2,6 % de celle-ci qui ont été réduits en cendres cette année.

Le Système canadien d’information sur les feux de végétation (Ressources naturelles Canada) indique pour sa part que 2,85 millions d’hectares ont brûlé cette année au Québec. Ces données sont déterminées au moyen de « points chauds » observés par satellite, alors que celles de la SOPFEU découlent de contours tracés à partir d’un ensemble de relevés aériens.

« La table était mise »

Sylvie Gauthier, chercheuse émérite à Ressources naturelles Canada et spécialiste des feux de forêt, reconnaît le caractère exceptionnel des incendies de cette année. Elle rappelle toutefois que « ce qui arrive cette année n’est pas absolument inconnu dans l’histoire récente ».

Les registres détaillés tenus par le gouvernement du Québec depuis 1923 font justement suite à quelques terribles saisons. « En Abitibi, de 1916 à 1923, la majorité des années avaient été extrêmement sèches. L’hiver aussi était sec, et donc il n’y avait pas suffisamment de neige pour effacer l’effet de la sécheresse de l’année d’avant », dit Mme Gauthier. Les feux avaient été dévastateurs.

Des études climatologiques dites « d’attribution » révéleront dans quelle mesure les changements climatiques contribuent à la saison actuelle des incendies au Québec, indique Mme Gauthier. Chose certaine, on s’attend à ce que tels épisodes se multiplient d’ici la fin du siècle, même dans le scénario le plus optimiste de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Une étude de Ressources naturelles Canada prévoit un quadruplement de la surface brûlée chaque année dans une grande partie de la forêt boréale du Québec. Cette étude ne tient toutefois pas compte de la manière dont la forêt se transformera en réponse aux feux plus fréquents — qui pourraient survenir en moyenne tous les 25 ans à un endroit donné —, précise la chercheuse du fédéral.

« Si ça brûle aussi souvent, il y a un effet de rétroaction négative parce qu’il n’y a plus suffisamment de combustible », dit-elle. En 25 ans, les arbres n’ont pas le temps de devenir très gros. En outre, les parcelles de forêt périodiquement décimées pourraient bien devenir plus dégagées, ce qui freinerait la propagation des feux.

L’évolution actuelle et future du climat en faveur des feux de forêt ne fait cependant pas de doute. Depuis le début de la saison, le Québec connaît des conditions météorologiques — températures, vents, humidité et précipitations — spécialement propices aux incendies de forêt, souligne Yan Boulanger.

En mai, dans une bonne partie du Québec, l’indice météorologique utilisé pour caractériser le risque de feux de forêt a atteint des sommets, « très loin devant le record précédent », indique M. Boulanger. « La table était mise pour faire en sorte que la saison de feux soit exceptionnelle », résume-t-il.