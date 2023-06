La qualité de l’air bientôt normale et la pluie arrive enfin au Nord du Québec

Pour une rare fois, les nouvelles sont bonnes sur tous les fronts lundi en ce qui a trait aux incendies de forêt et leur impact dans l’ensemble de la province. Des pluies abondantes ont commencé à s’abattre sur le Témiscamingue et se dirigent vers les secteurs critiques de l’Abitibi et du Nord-du-Québec, alors que la qualité de l’air devrait se rétablir dans le sud de la province au cours des prochaines heures.

« La situation est déjà en train de s’améliorer en Estrie, où la qualité de l’air est redevenue bonne », a indiqué le météorologue Jean-Philippe Bégin en entrevue avec La Presse canadienne lundi.

Particules fines rabattues et repoussées

C’est la combinaison de deux facteurs qui va redonner au sud du Québec sa qualité de l’air, soit la pluie, qui rabat les particules fines au sol, et surtout la levée de vents du Sud-Est, qui vont repousser ces particules fines vers le Nord-Ouest.

« La qualité de l’air va s’améliorer partout, affirme le météorologue. L’Estrie est la première puisque les vents viennent du Sud-Est, mais les vents ont déjà viré aussi en Montérégie et ce sera le cas pour toute la vallée du Saint-Laurent. »

« Les particules, ce sont de la cendre très fine. La pluie aide à nettoyer l’air et pour terminer, il faut attendre le travail des vents du Sud-Est. »

La Ville de Montréal annonçait d’ailleurs sur l’heure du midi la réouverture de ses plateaux sportifs extérieurs et la reprise de ses activités culturelles extérieures dès midi, ce lundi.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Abitibi et Nord-du-Québec : enfin la pluie

Quant au secteur en état d’urgence, « il y a déjà pas mal de pluie dans le Témiscamingue et le système remonte pour atteindre Val-d’Or et le reste du secteur [lundi] après-midi, [lundi] soir et dans la nuit de lundi à mardi. La pluie va tomber là où il y a les feux les plus intenses jusqu’à mercredi, au-dessus de 40 millimètres entre ce soir et mercredi à plusieurs endroits. »

Seule ombre au tableau : les précipitations seront plus faibles au Nord-Ouest, soit en s’approchant de la Baie-James, mais elles seront bien présentes dans les secteurs de Normétal, Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau, pour ensuite se diriger vers l’Est, dans les secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

« On pourrait dépasser la cinquantaine de millimètres par endroits », précise Jean-Philippe Bégin, une prévision qui sera sans doute de la musique aux oreilles des centaines des pompiers forestiers et des milliers de citoyens évacués.

À plus long terme, les prévisions indiquent que le soleil sera de retour dans les secteurs critiques de mercredi à vendredi, mais tout semble indiquer que d’autres précipitations sont à prévoir par la suite, bien qu’il soit encore tôt pour se projeter aussi loin en matière de météo. Une chose semble acquise, toutefois : « On ne parle pas d’une période prolongée de temps chaud et sec, mais davantage de quelques jours, sans chaleur extrême. »

Avions-citernes cloués au sol

Ce répit n’arrive pas trop tôt. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est privée d’un de ses plus puissants outils, alors que la fumée est tellement intense dans les secteurs les plus critiques que la plupart des avions-citernes et des hélicoptères ne peuvent combattre les flammes en raison d’une visibilité réduite.

La SOPFEU recense 118 feux sur le territoire, soit 82 dans la zone intensive, dont 29 sont hors de contrôle, et 36 en zone nordique. Le feu le plus inquiétant demeure celui de Lebel-sur-Quévillon qui, avec ses 380 000 hectares, représente une superficie équivalente à dix fois celle de l’île de Montréal.

Les combats se déroulent donc au sol par l’aménagement de tranchées coupe-feu et le brûlage préventif. Toutefois, l’entente qui a permis la venue en renfort de pompiers espagnols et portugais vient à échéance à la fin de la semaine et le Québec est à conclure d’autres ententes avec des renforts extérieurs additionnels.

Une bonne nouvelle attendait par ailleurs les résidants évacués d’Opitciwan, qui pourront réintégrer leur domicile mardi.