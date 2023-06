Trudeau en Islande

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est en Islande depuis dimanche pour un sommet des pays nordiques en compagnie des dirigeants du Danemark, de la Suède, de la Finlande et de la Norvège. Des dirigeants du Groenland, des îles Féroé et des îles Åland sont également présents. M. Trudeau a déclaré que la guerre en Ukraine et les récents événements en Russie risquent de monopoliser les discussions.

Cette réunion de deux jours en Islande devrait également être l’occasion pour le Canada et les pays nordiques de démontrer leur soutien à l’entrée de la Suède dans l’OTAN, que la Turquie et la Hongrie n’ont pas approuvée. La protection de l’environnement, le développement de l’énergie propre et la sécurité dans l’Arctique en contexte de réchauffement climatique sont aussi au menu.