Vague de mariages entre villes

Elle est loin, l’époque des « fusions forcées » du gouvernement du Québec… Plus de vingt ans plus tard, un nombre grandissant de villes prennent l’initiative de fusionner afin de résoudre deux problèmes absents autrefois : l’inflation et surtout, la pénurie de main-d’oeuvre.

L’automne dernier, la Ville de La Pocatière a décidé de financer une étude sur la pertinence de fusionner avec six de ses voisines : Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant, Rivière-Ouelle, Saint-Denis-De La Bouteillerie et Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

L’idée est venue du nouveau maire de La Pocatière, Vincent Bérubé. Au début de l’année 2022, il est allé rencontrer ses voisins pour les consulter. « Le but, c’est d’être ensemble pour mieux grandir », résume-t-il. Il ajoute que la pénurie de main-d’oeuvre fait en sorte que les municipalités sont désormais « en compétition » pour les mêmes employés.

La proposition étonne, puisqu’au cours des années 1990, la ville avait vécu difficilement le débat sur une fusion avec Sainte-Anne-de-la-Pocatière, projet qui avait finalement été rejeté. Mais le maire Bérubé pense que la population est passée à autre chose. « Ça avait été fait dans l’émotion pour les gens, mais maintenant, en 2023, on est rendus ailleurs. »

Lac-des-Aigles, une autre municipalité du Bas-Saint-Laurent, beaucoup plus petite, a, elle aussi, entrepris des démarches pour fusionner avec sa voisine, Saint-Guy.

Lac-des-Aigles compte 500 habitants ; Saint-Guy, 76. Pour elles, c’est une manière de croître, mais aussi de cesser de passer des entrevues, explique le maire de la première, Pierre Bossé.

« En cinq années, Saint-Guy a changé trois fois de directeur général et trois fois de maire. Nous, au niveau de la voirie, c’est toujours à recommencer. Pour les employés qui font du camion, il y a de l’ouvrage en masse partout. Et on n’a pas le budget pour les payer plus que sur les grandes runs » 

Depuis le départ à la retraite du directeur de la voirie, il y a huit ans, Lac-Des-Aigles est incapable de le remplacer pour de bon. « On est tout petits et on n’est pas capable d’aller chercher la main-d’oeuvre dont on a besoin. »

À deux, espère-t-il, ils pourront offrir un meilleur salaire aux candidats. « L’idée, c’est d’intégrer toutes les ressources et devenir un peu plus efficaces. Les deux budgets ensemble, on sauve 10 % [du budget]. » Le dossier est aujourd’hui entre les mains de la Commission municipale, qui doit recommander ou non au ministère la fusion, d’ici le 15 juillet.

Vague de départs à la retraite

Les petites municipalités n’ont pas fini de se battre pour recruter du personnel, si on se fie à certaines données.

Les directeurs généraux qui gèrent les finances des villes sont en voie de devenir des denrées rares, selon la présidente de leur association, Sophie Antaya.

Entre 2019 et 2022, 670 d’entre eux ont pris leur retraite, soit plus de la moitié de l’ensemble des directeurs généraux (le Québec compte environ 1100 municipalités). De plus, 340 autres prévoient de faire de même d’ici cinq ans, selon un sondage mené par l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ).

« C’est majeur », estime Mme Antaya. D’autant plus que les remplaçants restent moins longtemps. « Dans le temps, les directeurs généraux qui arrivaient dans une municipalité restaient jusqu’à la fin de leur carrière, ce qui n’est plus le cas maintenant. »

Cet enjeu est crucial selon le maire de Lac-des-Aigles. « Ils ont tout sur les épaules, mais on ne peut pas nécessairement les payer au salaire qu’ils méritent, dit-il. Dans les grosses municipalités, les d.g. ont des assistants techniques. Nous, quand on a deux personnes dans le bureau, c’est beau ! »

Et les maires, eux ?

Mais qu’en est-il des maires ? La fusion n’implique-t-elle pas que l’un des deux époux perde nécessairement son travail ?

Ce n’est pas toujours un problème, rétorque le maire de la nouvelle Ville de La Morandière-Rochebaucourt, en Abitibi-Témiscamingue, issue d’une fusion entrée en vigueur le 1er janvier dernier.

Située à cinquante minutes de route au nord de Senneterre, la nouvelle municipalité demeure petite, même après son union. À peine 336 personnes y vivent.

Dans le coin, on a plutôt eu de la difficulté dans le passé à recruter des conseillers municipaux, note Alain Trudel, qui dirigeait auparavant la Ville de Rochebaucourt.

Quant à l’autre maire, Alain Lemay, il avait déjà prévu de déménager pour des raisons personnelles lorsque les discussions sur une éventuelle fusion ont débuté. « Automatiquement, on n’avait pas à se demander qui serait maire », raconte M. Trudel. « Il n’y avait pas d’obstacles. »

La fusion, poursuit l’élu, a permis de « dynamiser le secteur » et d’améliorer certains services aux citoyens, comme l’entretien des routes, parce que les équipes de direction sont plus garnies.

À ses yeux, les petites municipalités devraient envisager des rapprochements de ce genre. « Je les encourage à le faire, parce que, veut veut pas, il y a des économies d’échelle. Et entre administrer une municipalité de 200 et de 400 personnes, ce sont les mêmes enjeux. »

L’option des fusions partielles

Mais s’il y a tendance aux regroupements, les villes ne vont pas toutes jusqu’au bout du processus. Pohénégamook, par exemple, vient de décider de fusionner son service d’urbanisme avec la ville d’à côté, Saint-Athanase.

« On ne se cache pas que beaucoup de petites municipalités n’ont pas les moyens de payer une personne à temps plein pour ces postes-là », résume le maire de Pohénégamook, Benoît Morin. « C’est compliqué à trouver. »

En plus, le gouvernement soutient les municipalités qui font cela, explique-t-il. « Le fait de fusionner permet d’aller chercher des ressources. »

Ainsi, le salaire de leur nouveau directeur de l’urbanisme est remboursé à 80 % par le gouvernement pendant cinq ans, en vertu d’un programme de coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales.

Le maire de La Pocatière n’exclut pas non plus le scénario d’une fusion plus partielle, explique son maire. Toutefois, certains services sont déjà regroupés avec les villes des alentours, comme les services de sécurité incendie avec Saint-Roch-des-Aulnaies, notamment.

Des pourparlers vers une possible fusion sont également en cours ailleurs au Bas-Saint-Laurent, entre Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. Là aussi, la rareté de main-d’oeuvre a pesé dans la balance, selon le journal local Info Dimanche.

Ailleurs au Québec, deux villes de l’Estrie — Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth — ont aussi soumis un projet de dossier à la Commission municipale.

Cette dernière a recommandé la semaine dernière à la ministre Andrée Laforest d’aller de l’avant. Dans un rapport, le commissaire Alain R. Roy dit constater que la pénurie de main-d’oeuvre constitue « un problème réel important au maintien des services municipaux de qualité et à des coûts raisonnables ».

Il ajoute qu’il n’est pas « insensible » non plus à l’argument voulant qu’une fusion favorise « un meilleur recrutement de candidates et candidats à des postes au sein d’un conseil municipal, ce qui milite en faveur d’une meilleure et saine démocratie municipale ».

Il appartient à la ministre de donner le feu vert ou non à la fusion par un décret. En cas de doute, elle peut aussi suggérer des modifications au projet de fusion ou encore ordonner la tenue d’un référendum.