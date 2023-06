Chibougamau sur un pied d’alerte à cause des feux

Les quelque 7300 résidents de Chibougamau, dans le Nord-du-Québec, ne sont peut-être pas au bout de leur peine en lien avec les feux de forêt, puisque la municipalité a prévenu qu’il est possible qu’une deuxième évacuation soit nécessaire en raison de la progression de deux incendies incontrôlables.

Dans une publication sur Facebook, samedi soir, la Ville de Chibougamau a averti qu’il est possible que ses citoyens soient forcés d’évacuer à nouveau en raison de la menace posée par les feux 379 et 334.

« Nous avons demandé à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) de nous accorder un préavis d’au moins 7 à 10 heures si cela devient nécessaire. La SOPFEU a accepté cette demande. Nous vous demandons de rester vigilants et calmes pendant que nous suivons l’évolution de cet incendie », a précisé la municipalité dans son message à la population en faisant référence au feu 334.

La Ville a promis de faire un suivi de la situation dimanche sur sa page Facebook, en plus de tenir un point de presse au cours de la journée.

Tous les résidents de Chibougamau avaient dû évacuer d’urgence en soirée le 6 juin, avant de pouvoir commencer à rentrer chez eux près d’une semaine plus tard, le 12 juin. La population avait été invitée à se rendre vers Roberval, à environ trois heures de route en voiture.

Chibougamau ne serait pas la première ville du Québec à être confrontée à une deuxième évacuation. À Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, une nouvelle évacuation complète s’est déroulée jeudi soir et était toujours en vigueur dimanche matin.

Dans les deux cas, le retour de la pluie est attendu de pied ferme. À Chibougamau, des précipitations sont prévues lundi, tandis que l’on devra attendre à mardi ou mercredi à Lebel-sur-Quévillon.

Le feu 344 qui menace Lebel-sur-Quévillon était stable dimanche matin, a affirmé le conseiller municipal Denis Lemoyne, dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la municipalité.

« Pour les feux 256 et 314, qui sont plus au nord, les feux ont progressé un peu vers le sud. Un support aérien a été demandé, et des équipes au sol avec de la machinerie sont sur le terrain », a déclaré M. Lemoyne. Il a aussi demandé à la population de venir prêter main-forte au centre d’hébergement de Val-d’Or, où il manque actuellement de bénévoles.

Les ménages qui sont forcés d’évacuer une deuxième fois ont droit de demander une nouvelle indemnisation de 1500 $ offerte par le gouvernement du Québec.

Les avions-citernes cloués au sol

Les avions-citernes et les hélicoptères de la SOPFEU sont cloués au sol dimanche, en raison de l’importante quantité de fumée qui réduit leur visibilité. Le secteur de Radisson, au Nord-du-Québec, était le seul ou des opérations aériennes pouvaient être effectuées dimanche matin.

« Ça fait quelques jours qu’à cause de la fumée, nos opérations aériennes sont plus difficiles. Ça ne veut pas dire qu’on n’arrive pas à faire quelques missions chaque jour, mais pour le moment, c’est très réduit comme capacité de voler à cause de la fumée », a expliqué Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

La pluie annoncée dans les prochains jours pourrait contribuer à contenir certains feux, et permettre aux équipes de reprendre leur travail aérien.

Plusieurs facteurs expliquent la quantité importante de fumée générée par les feux actuellement.

« La dernière semaine qu’on a traversée a été très difficile. Ça fait plus d’une semaine qu’il n’y a pas eu de pluie, les températures sont très élevées, et les humidités relatives sont basses. Ça génère énormément d’activité sur les brasiers », a affirmé M. Caron. La superficie importante des feux y est aussi pour quelque chose.

Dans l’ensemble de la province, 81 incendies étaient toujours en activité dimanche matin, en plus de 33 autres en zone nordique, selon les données fournies par la SOPFEU sur son site Internet.

La SOPFEU indiquait dimanche combattre 43 feux prioritaires. Parmi les feux actifs dans la province, 25 ne sont pas contrôlés.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont toujours celles qui préoccupent le plus les autorités, selon une mise à jour publiée dimanche matin sur le site web du ministère de la Sécurité publique.

Les indices d’inflammabilité variaient toujours de « très élevé » à « extrême » dans plusieurs régions du Québec dimanche matin, a aussi indiqué la Sécurité publique.

En plus de celles à Lebel-sur-Quévillon, des évacuations sont aussi en cours dans certains secteurs de Senneterre et Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, ainsi que de Mistissini et de la localité de Valcanton, dans le Nord-du-Québec. Plus de 430 personnes vulnérables de la communauté d’Obedjiwan, en Mauricie, ont aussi été évacuées par mesure préventive.