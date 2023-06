La Saint-Jean et les identités du Québec

La fête nationale du 24 juin est l’occasion pour les membres de nombre de communautés issues de la diversité de souligner leur appartenance au Québec, qu’ils y soient établis depuis longtemps ou nouvellement arrivés.

Les Malgaches feront d’une pierre deux coups samedi : ils fêteront non seulement la Saint-Jean-Baptiste, mais aussi l’indépendance de Madagascar, dont la date officielle est le 26 juin. Le collectif Mpiray dia eto Québec, ou Alliance solidaire au Québec, organise le rassemblement annuel, qui se tient pour la deuxième fois. « La province est notre terre d’accueil, c’est donc notre deuxième patrie », explique la présidente Ranjarivelo Vololonirina.

Les quelque 1200 membres de la communauté malgache et la centaine de bénévoles de l’organisme s’identifient plus au Québec qu’au Canada, affirme la présidente. « Quand on va chanter un hymne, c’est Gens du pays qu’on met, illustre-t-elle. On a plus l’habitude de fêter la Saint-Jean, moins la fête du 1er juillet. » Le français est par ailleurs l’une des deux langues officielles de Madagascar, avec le malagasy.

L’événement, célébré à Montréal, est l’occasion pour les migrants dispersés partout dans la province de se retrouver entre compatriotes. Ils sont de plus en plus nombreux à venir à titre de travailleurs migrants temporaires. L’exploitation et l’abus ne sont pas sans peupler leur expérience, d’où la présence du Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. « Il y avait beaucoup de violences sexuelles, de la souffrance, des injustices et de l’incompréhension », relate Mme Vololonirina.

Un message de vigilance, donc, face aux dérives qui guettent le travailleur migrant, mais l’heure sera toujours à la fête. La musique de l’île rouge accompagnera un défilé de mode, et la soirée se conclura sur un karaoké et une prestation de DJ. La célébration s’inscrit dans la mission première de l’organisme : aider les citoyens malgaches à s’intégrer au Québec.

Et la langue ?

The Multicultural Diversity Project soulignera lui aussi la fête nationale et la diversité des origines culturelles de Montréal et du Québec. « Nous voulons démontrer que nous sommes des Québécois, qui souhaitent être reconnus comme tels à part entière, affirme le président de l’organisme, Kidel Reid. La diversité et l’inclusion signifient que nous sommes unis, tous ensemble. »

L’événement est pensé pour accueillir « tout le monde », y compris les familles et leurs enfants. Reggae, rap, musique latine et kompa : autant de genres musicaux présents aux Jardins Gamelin pour illustrer cette diversité.

M. Reid exprime un profond amour pour la province qui l’a vu naître et grandir : « Je n’aime pas le discours selon lequel le Québec est un endroit raciste auquel je n’appartiens pas. J’ai eu l’opportunité de quitter, mais j’y suis resté, et j’y élève mes deux enfants. »

L’organisme, jeune de quatre ans, lutte contre la pauvreté et le manque d’accès aux sports et aux services pédagogiques dans le quartier natal de M. Reid, La Petite-Bourgogne. Son site Internet est entièrement en anglais, un choix délibéré, explique le président. « Nous ciblons surtout la population noire anglophone de Montréal par nos services. L’anglais est nécessaire pour la rejoindre. »

Il ajoute que ce n’est pas pour contourner le français : chaque personne qui vit et travaille dans la province comprend que la langue de Molière est une nécessité, selon lui. « Quand des personnes francophones sollicitent nos services, nous nous assurons de fournir la traduction nécessaire. »

La « Saint-Jean du hood »

L’organisme communautaire et militant Hoodstock, actif dans Montréal-Nord, organise samedi son défilé annuel de la Saint-Jean dans le quartier.

L’événement a fait son apparition en contexte de pandémie. L’organisme souhaitait alors briser l’isolement associé au confinement, et a distribué du matériel de protection sanitaire, dans un arrondissement lourdement frappé.

Depuis, la crise sanitaire est un souvenir somme toute lointain. Mais on continue d’y faire de la distribution alimentaire. L’événement est devenu une fête phare, « la Saint-Jean du hood ».

On y présente notamment de jeunes artistes locaux qui, pour certains, en sont à leur première expérience sur scène. « Ce sont des talents locaux qu’on veut mettre de l’avant dans leur propre communauté », précise l’administratrice Nargess Mustapha.

« C’est une célébration sous la bannière de la Saint-Jean-Baptiste, mais qui se fait dans l’enceinte de Montréal-Nord, conclut-elle. C’est un milieu d’une grande hétérogénéité, qui montre que l’identité québécoise est hybride. »