Si vous les avez manqués

Vivre en ville à 50 degrés

Quand il y aura régulièrement des pointes à 50 degrés à l’orée de 2050, au Québec, ce sont les personnes les plus vulnérables qui en souffriront le plus. La crise climatique est et restera l’une des plus grandes menaces en matière d’inégalités sociales. C’est pour cela que nous devons tout mettre en oeuvre pour contrer les effets négatifs d’une mauvaise planification de l’aménagement du territoire. La chronique de François William Croteau.