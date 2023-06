Guide des célébrations de la fête nationale

Montréal

Rendez-vous le 24 juin à 20 h au parc Maisonneuve pour le grand spectacle animé par Pierre-Yves Lord. Au menu : des performances de FouKi, Garou, Isabelle Boulay, Lydia Képinski, Marjo, P’tit Béliveau et plusieurs autres. Qualité motel fera danser les fêtards les plus motivés à partir de 22 h 30. L’événement sera diffusé sur ICI Radio-Canada Télé et TVA, ainsi qu’à la radio sur les ondes de CKOI et de Rythme FM. C’est également le retour du traditionnel défilé de la fête nationale, qui partira du boulevard Saint-Joseph Est, à l’angle de la rue Molson, à 13 h 30.

Des fêtes de quartier seront également organisées dans plusieurs arrondissements montréalais. Annie Villeneuve sera en spectacle au parc Aimé-Léonard à Montréal-Nord le 23 juin à 20 h 30. Émile Bilodeau chantera au parc des Rapides de LaSalle le 24 juin à 20 h 45 et le groupe Les frères à ch’val montera sur scène à 21 h au parc Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. Une pléthore d’activités pour toute la famille – pensez jeux gonflables, ateliers de maquillage, BBQ, etc. – sera organisée notamment à Outremont, Anjou, Lachine et L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Une « Fête nationale alternative et engagée » aura lieu le 24 juin dès 16 h au parc Laurier avec les artistes LaF, Lysandre, Jam Khalil, le groupe Oui Merci, Banista et Charlotte Brousseau.

Québec

Le 23 juin, dans la capitale nationale, les Vulgaires Machins réchaufferont la foule sur les plaines d’Abraham à 19 h avant de céder la place à une impressionnante brochette d’invités : Émile Bilodeau, Louis-Jean Cormier, Patrick Norman, Laurence Jalbert, Pierre Kwenders, Marilyne Léonard et plusieurs autres. Le spectacle principal sera diffusé en différé à Télé-Québec et sur les ondes de Rouge FM et d’iHeartRadio à 21 h 30.

Laval

Le grand spectacle du Centre de la nature réunira entre autres Ariane Roy, Bon Enfant, Claudia Bouvette, Lou-Adriane Cassidy, Martha Wainwright, Michel Rivard et Pierre Kwenders. La flamboyante Rita Baga sera chargée de l’animation à partir de 20 h 30, le 24 juin.

Rive-Nord

Les résidents de la Rive-Nord ne seront pas en reste. Dans le Vieux-Terrebonne, Dumas foulera les planches à 19 h le 23 juin et les Cowboys Fringants prendront le relais à 21 h. Le même soir à Saint-Jérôme, Marc Hervieux, Paul Daraîche et Luc De Larochellière font partie des nombreux invités de Christian Marc Gendron au parc Jacques-Locas à 20 h 30. Patrice Michaud sera la tête d’affiche à Repentigny le 24 juin, à 21 h, au parc de l’Île Lebel.

Longueuil

On ne s’ennuie pas en banlieue. C’est du moins ce que semble vouloir prouver la Ville de Longueuil qui organise deux jours de festivités bien remplis avec plusieurs spectacles et activités familiales. Le 23 juin, sur la rue Saint-Charles dans le Vieux-Longueuil, Sarahmée ouvrira le bal à 20 h 15, suivie de Clay and Friends à 21 h 30. Le 24 juin, la fête se déplacera au parc de la Cité dans l’arrondissement de Saint-Hubert pour accueillir sur scène Roxane Bruneau à 20 h 30.

Rive-Sud

Le 23 juin, la Ville de Boucherville promet des grands succès de la musique québécoise avec le groupe Arsenal sur la Place de l’église Sainte-Famille à 20 h 30. Le même jour, à Salaberry-de-Valleyfield, les Campivallensiens accueilleront notamment Jonas, Kim Richardson et Marie-Pierre Leduc au parc Delpha-Sauvé à partir de 20 h. Les festivités se poursuivront le lendemain, même heure, avec Sara Dufour et Mario Turbide. À Saint-Constant, c’est le quatuor Bleu Jeans Bleu qui fera bouger les Québécois à la Base de plein air le 24 juin en soirée.

Gatineau

Paul Piché, Ariane Roy et Sofia Duhaime seront à la barre du spectacle de la fête nationale le 23 juin sur la rue Laval dans le Vieux-Hull. Le festival L’Outaouais en fête a d’ailleurs lieu du 22 au 25 juin dans le secteur Aylmer. À ne pas manquer : Lydia Képinski, FouKi et Marc Dupré le 23 juin, Louis-Jean Cormier et Robert Charlebois le 24 juin et Les Trois Accords le 25 juin.

Ailleurs au Québec

Le 23 juin, Vincent Vallières sera à Victoriaville, Hubert Lenoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, Kaïn à Saint-Georges-de-Beauce, JAB à Rimouski et Corneille à Alma.

Au centre-ville de Sherbrooke, le 24 juin, le groupe électro-pop Super Plage sera en prestation à 20 h 15, suivi des Trois Accords à 21 h 30. Luc de Larochellière sera à la barre des festivités à Trois-Rivières à partir de 19 h au parc des Chenaux. Les Cowboys Fringants seront en spectacle à Granby et Daniel Boucher fera la fête à Petite-Vallée.

Vous pouvez consulter la programmation complète sur le site Web de la fête nationale du Québec.