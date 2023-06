L’identité collective, somme de nos appartenances individuelles

Qui êtes-vous, que sommes-nous ? La fête nationale célèbre une identité québécoise collective qui rassemble une multitude d’appartenances individuelles. À travers une expérience faite de connivence avec ses lecteurs et lectrices, Le Devoir a pu constater que notre « nous » est unique, parce que nos « je » sont pluriels.

Le défi, lancé à tous et à toutes sur les réseaux sociaux, paraît d’abord : choisir cinq mots pour se définir. « Quelle bonne question ! » a d’emblée répondu Aurélie Charpentier. « Maman » d’abord, « environnementaliste » ensuite, elle dit qu’elle se considère aussi comme « Lanaudoise » et « fille de » — en plus d’être une « aimante de la nature ».

Pour d’autres, devenir l’objet de sa propre étude a remué quelques méninges. « Je trouve cet exercice confrontant ! Cinq mots seulement… », nous écrit Anne-Marie Egré, elle aussi : d’abord « maman» («d’un ado », précise-t-elle), puis « représentante REEE » arrivée à la « fin [de sa] quarantaine », également « folle de son petit poméranien » et « francophone ».

Avec cet exercice, Le Devoir marche dans le sentier déjà tracé par une expérience menée aux États-Unis dans les années 1960. Dans celle-ci, le psychologue américain Chad Gordon demandait aux participants et aux participantes de répondre 15 fois de suite à la question : « Qui suis-je ? »

La variété de réponses reçues à l’époque fait écho à celle encore observée aujourd’hui parmi le lectorat du journal. Malgré un territoire partagé, le Québec, et une langue commune, le français, le regard que chacun et chacune porte sur soi varie grandement d’une personne à l’autre.

« Ça ne me surprend pas du tout, affirme Roxane de la Sablonnière, professeure de sociologie à l’Université de Montréal et directrice du laboratoire sur les changements sociaux et l’identité. À l’époque, les gens se rapportaient à des catégories sociales, c’est-à-dire à des rôles, à des statuts, à l’appartenance à un groupe. Certaines personnes se disaient d’abord homme ou femme, d’autres se définissaient comme étudiants ou étudiantes. Nous étions dans les années 1960, donc plusieurs parlaient aussi de leur religion. Certaines réponses étaient plus subjectives : heureux, troublé, intelligent… D’autres s’identifiaient à des attributs innés comme leur couleur de peau, d’autres retenaient des critères d’identification abstraits et existentiels, par exemple leurs convictions ou leur allégeance à des partis politiques. »

Identités mouvantes

La professeure explique que les identités individuelles échappent presque toujours aux grandes catégorisations collectives. Tentez d’enfermer une personne dans une définition et elle trouvera cent détours pour l’éluder. Déjà, en 1968, Chad Gordon concluait que le « soi n’est pas une chose : c’est un processus interprétatif complexe et continuel » situé, à ses yeux, à la jonction de la conscience et des conceptions personnelles que chaque personne échafaude pour structurer son identité.

« L’identité, ça fluctue souvent en fonction des contextes, poursuit Roxane de la Sablonnière. Quand les Canadiens de Montréal se retrouvent en finale de la Coupe Stanley, par exemple, soudainement, la partisanerie prend une place prépondérante dans la manière que les gens ont de s’identifier. Par contre, quand je me retrouve le soir avec ma famille et que vous me demandez ce que je suis, je serai d’abord une mère et une conjointe. »

Les identités évoluent donc, souvent ballottées par les aléas de la vie. Née en Colombie, Ana Maria Moreno pouvait sans doute s’envisager comme « femme » et « mère » depuis son pays natal, mais sûrement moins comme « immigrante » et comme « Colombo-Canadienne », deux mots qu’elle choisit désormais pour définir les contours de son être et de sa vie.

« Je suis réfugiée de Colombie arrivée en 2002, mariée à une personne du Nouveau-Brunswick anglophone, avec deux filles Québécoises-Canadiennes trilingues, écrit-elle. Famille fière de ses racines, heureuse d’habiter au Québec, d’y apprendre à nos filles le français, mais aussi l’espagnol et l’anglais. Heureuse d’habiter dans un pays, conclut-elle, où on est libres de parler, de penser librement. »

Premier rôle

Dans les réponses obtenues par Le Devoir, plusieurs mères ont hissé leur maternité au sommet de leur identité. C’est que certains rôles nous définissent davantage que d’autres, selon Roxane de la Sablonnière. Celui de parents, par exemple, voyage avec nous, peu importe les circonstances.

« Si une personne se définit d’abord comme une maman, ça sous-entend qu’elle valorise le bien-être de ses enfants. Il y a des valeurs autour de cette identité-là : ça devient important dans la définition de soi-même parce que le rôle de parents se rattache à des buts et à des façons de faire qui nous définissent. C’est ce qui fait en sorte que nous existons. »

D’autres encore ancrent leur identité dans leur combat ou dans leur appartenance à une minorité en marge de la majorité. Parmi les gens qui ont répondu au Devoir, certains brandissent les mots sélectionnés comme autant de drapeaux sous lesquels vient se rallier leur identité.

« “Gai”, nous écrit Mathieu Mainville. Je me sens une forte appartenance à la communauté LGBTQ+. » Son allégeance géographique demeure avant tout municipale : « Montréalais » d’abord, il ne se sent représenté ni par le peuple québécois ni par le peuple canadien. « Je suis contre le patriotisme, explique-t-il, qui, souvent, amène la division, le racisme, l’exclusion. »

Mathieu se dit aussi « environnementaliste passif » : sans militer, il incite son entourage à changer ses façons de faire et de penser. « Artiste », il se dit aussi « workaholic », un trait qu’il associe au milieu « très précaire » qui l’a bercé, mais aussi à la fierté d’avoir lui-même monté une entreprise à son image, un salon de coiffure soucieux de « démocratiser la marginalité des différentes communautés » et qui propose, en prime, de la littérature « majoritairement québécoise » pour faire patienter sa clientèle.

L’identité de l’immigration

Contrairement à Mathieu, c’est le militantisme qui définit d’abord Ana Proxima Juliet. « Engagée » trône au sommet de son identité, suivi par « immigrante » et « plurilingue ». Née à l’île de la Réunion, aujourd’hui établie à Laval, elle se définit comme « écoanxieuse relativement optimiste » et comme « non binaire ».

La Ana de 2023 ne s’identifie plus comme celle de 2013, qui était d’abord « immigrante », puis « nomade », « bizarre », « insouciante » et « débrouillarde ». Encore moins à celle d’il y a 20 ans, soit une « adolescente » « malade », « en colère », « démunie » et « pessimiste ».

La constante, c’est son identité d’immigrante portée comme un stigmate. « J’ai l’impression que je ne serai jamais assez québécoise pour le Québec, jamais assez canadienne pour le Canada, souligne-t-elle. C’est clair que le fait de ne pas avoir de famille dans ce pays a contribué à un double déracinement, une ambiguïté entre attachement et détachement qui dure depuis 15 ans déjà et qui m’a amenée à donner encore plus à ma communauté d’accueil. »

Pour Roxane de la Sablonnière, cette ambivalence identitaire est caractéristique de l’immigration. Jamais tout à fait chez soi, partout un peu étranger, l’espace social des immigrants se trouve souvent à la marge de leur société d’origine et de leur société d’accueil.

« Nous nous définissons parfois par rapport à ce que nous ne sommes pas, note la professeure de la Sablonnière. Chez les personnes immigrantes, il y a souvent un écart entre l’identité visuelle et le regard que les autres portent sur nous. Une personne a beau se sentir parfaitement intégrée, si le reste de la société persiste à la considérer comme étrangère, elle aura de la difficulté à s’identifier comme membre à part entière de la société d’accueil. »

Peu de répondants et de répondantes ont d’emblée affirmé se définir comme Québécois ou comme Québécoise. Est-ce là le signe que l’identification à la collectivité générale s’affaiblit au Québec ?

« Pas du tout, répond Roxane de la Sablonnière. Même si elles ne sont pas nommées, les identités collectives jouent un rôle fondamental parce qu’elles sont à la fois notre empreinte et notre modèle de comparaison. Sans appartenance à une collectivité, c’est impossible de se définir personnellement. Dans le contexte de votre expérience, peu de gens se disent Québécois ou francophones. Placez-les à l’étranger ou plongez-les dans un milieu anglophone : vous verrez que ces deux traits de leur identité remonteront rapidement à la surface ! »