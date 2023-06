Malgré un rapport «extrêmement critique», le SPVM maintient les interpellations policières

Les interpellations policières visent toujours de façon disproportionnée les personnes noires, arabes et autochtones, selon un rapport « extrêmement critique » commandé par le Service de police de la Ville Montréal (SPVM). Mais ce dernier rejette déjà la principale recommandation du vaste document : imposer un moratoire sur les interpellations policières.

Près de quatre ans après avoir publié, en octobre 2019, un premier rapport très critique sur les interpellations policières à Montréal, le nouveau document, de plus de 280 pages, piloté par le même groupe d’experts universitaires, a été qualifié d’ « extrêmement critique » jeudi par le directeur du corps de police, Fady Dagher. « Le profilage racial est un sujet qui me touche personnellement », a-t-il relevé en conférence de presse au quartier général du SPVM, en milieu après-midi.

Le rapport, rédigé par quatre experts universitaires, a analysé la surreprésentation des minorités visibles dans les interpellations policières à Montréal, entre 2014 et 2021. Il permet de constater en somme que le profilage racial dans ce type d’interventions des forces de l’ordre persiste, malgré le virage culturel entamé en 2020 par le SPVM pour s’attaquer à cet enjeu. « Les indicateurs pour 2020 et 2021 ne montrent aucune rupture par rapport aux années précédentes », peut-on lire, malgré l’adoption d’une première Politique sur les interpellations policières du SPVM, en juillet 2020.

« Sans doute faut-il plus de temps [pour voir des résultats de cette politique], mais aussi aller plus vite, agir plus fort », a relevé M. Dagher. « Ensemble, nous devons accélérer. »

Pas de moratoire

Les quatre chercheurs universitaires montréalais derrière ce rapport constatent ainsi qu’en 2021, les Autochtones avaient 6 fois plus de chances d’être interpellés que les Blancs ; les populations noires, 3,5 fois, et les personnes arabes, 2,6 fois. Les chercheurs ont aussi constaté que les minorités visibles beaucoup plus susceptibles d’être interpellées dans la rue à but de renseignement ou d’enquête, tandis que les interpellations policières à des fins de « prévention et d’assistance » visent en plus forte proportion les personnes blanches.

« Aller à la pêche, ça peut avoir un avantage pour les policiers : j’interpelle 10 personnes et j’attrape un ou deux criminels. Mais il y a en huit dans le lot qui n’avaient rien à se reprocher, qui ont parfois été interpellés à plusieurs reprises en raison de leur identité sociale […] et ces gens-là commencent à voir leur confiance envers la police s’effriter », a relevé jeudi le professeur Victor Armony, du Département de sociologie de l’UQAM, qui est un des auteurs de ce rapport.

Dans ce contexte, les chercheurs ont fait de leur principale recommandation de ce rapport qu’un moratoire soit mis en place pour « toute interpellation policière qui ne soit pas justifiée par l’enquête d’un crime spécifique ou par le soupçon raisonnable d’une activité illégale ». Cette mise sur pause des interpellations policières serait accompagnée d’un « examen approfondi de l’interpellation et de la mise en place de mesures efficaces qui réduisent significativement les risques de profilage racial dans toutes les interventions policières », proposent les quatre chercheurs.

Or, cette recommandation, pierre angulaire du rapport d’après ses auteurs, présents à la conférence de presse du SPVM, a été rejetée d’emblée par Fady Dagher, en faisant que les interpellations policières demeurent un « outil important » pour le corps de police.

« Est-ce qu’aujourd’hui, je vais annoncer un tel moratoire ? Non », a laissé tomber le directeur du SPVM, qui préfère s’attaquer au problème du profilage racial « à la source ». En ce sens, Fady Dagher a fait part de son intention de revoir les critères d’embauche des policiers pour faciliter le recrutement de personnes issues des minorités visibles. Par ailleurs, « nous sommes en train de revoir complètement nos processus de promotion » afin d’aider les policiers issus de minorités visibles à avoir accès à des postes de cadres, a-t-il souligné.

« Je ne vous le cacherai pas, nous avons un immense travail devant nous », a ajouté M. Dagher, qui a reconnu que « des années » de travail seront nécessaires avant que les fruits des efforts mis en place par le SPVM pour contrer le profilage racial portent leurs fruits.

Déception pour les chercheurs

Les auteurs du rapport ont pour leur part critiqué jeudi la décision du SPVM de ne pas aller de l’avant avec la principale recommandation issue de leur recherche. « C’est comme si finalement, [le SPVM] disait : oui, nous voyons qu’il y a du racisme systémique et de la discrimination, mais on va quand même continuer de la faire pour lutter contre la criminalité », a déploré en entrevue la chercheuse Mariam Hassaoui, de l’Université TÉLUQ.

« On va tout faire pour éliminer le profilage au sein du SPVM », a quant à lui réagi le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt, qui s’est dit « confortable » avec la stratégie mise en place par le SPVM pour mettre en place des « changements en profondeur » au sein du corps de police.